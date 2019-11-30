Lắc vòng có tốt không? Giải mã những thắc mắc của hội chị em

Nếu bạn không có nhiều thời gian để đến phòng tập thể dục thì lắc vòng là sự lựa chọn hoàn hảo để lấy lại vóc dáng thon gọn và săn chắc nhanh chóng mà không cần phải kiêng khem hay tập luyện quá sức.

Nếu các bài tập như Plank, gập bụng hay Yoga đòi hỏi kỹ thuật cao và hơi khó thực hiện thì lắc vòng là phương pháp giảm mỡ bụng đơn giản được nhiều chị em lựa chọn hiện nay. Lắc vòng là một môn thể thao nữ tính được nhiều bạn gái lựa chọn bởi động tác này không chỉ trực tiếp tác động đến lớp mỡ ở bụng mà còn dễ thực hiện và không tốn nhiều chi phí.

Không chỉ vậy, lắc vòng cũng là phương pháp giảm cân phù hợp với những chị em phụ nữ có mông và vòng 1 kém săn chắc. Nhờ những chuyển động quanh bụng rồi đi dần xuống mông kết hợp với nâng cao tay, lắc lư theo chuyển động của vòng sẽ giúp vòng 3 và 1 săn chắc hơn. Nhưng, bạn cần phải kiên trì tập luyện trong một khoảng thời gian thì mới cảm nhận được hiệu quả.

Khi lắc vòng, cơ thể chuyển động theo hình tròn, các cơ ở vùng bụng, hông, mông, tay và chân đều hoạt động vì vậy sẽ giúp bạn tiêu đốt nhanh chóng lớp mỡ thừa bên trong, từ đó giúp vùng bụng và eo thon gọn hơn. Tuy nhiên để đạt hiệu quả giảm cân tốt nhất, bạn nên thực hiện động tác khoảng 30 phút đều đặn 3 – 4 lần/tuần.

2. Lắc vòng có tác dụng gì?

2.1. Giảm cân hiệu quả

Một trong những công dụng tuyệt vời của lắc vòng mang lại là giảm cân hiệu quả. Theo nghiên cứu khoa học cho thấy, lắc vòng có tác động tốt đến tim, làm tăng cường cơ khung xương chậu, làm săn chắc các cơ quan dạ dày, bụng, cánh tay, chân và hông,…

Lắc vòng giảm eo có tốt không? - Ảnh minh họa: Internet

Nếu các bạn nào đang thắc mắc: Lắc vòng có to mông không? Lắc vòng có tốt cho sức khỏe không? lắc vòng có ảnh hưởng gì không? Thì câu trả lời là: Lắc vòng giúp bạn tập thể dụng cho cơ mông, giúp mông to ra và không hề ảnh hưởng đến tác dụng phụ nào của thận nhé.

Nhờ lắc vòng bạn sẽ tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ cho việc đốt cháy mỡ thừa mà không cần phải tiêu hao quá nhiều tiền bạc và công sức cho những buổi đến phòng tập. Nên bạn cứ an tâm luyện tập nhé.

2.2. Giúp cơ thể săn chắc

Lắc vòng có tốt không? Cứ 30 phút bạn sử dụng kỹ thuật lắc vòng sẽ tiêu thụ 200 calo, điều này giúp bạn sở hữu một cơ thể với thân hình hảo và vòng eo săn chắc. Mặt khác, lắc vòng còn làm cho bạn có dáng đi uyển chuyển đẹp hơn.

2.3. Giúp giảm đau lưng mãn tính

Đa phần các chị em văn phòng điều tiếp với máy tính và ngồi gần như cả ngày, không vận động tay chân. Điều này có thể gây một mối nguy hiểm tiềm ẩn đó chính là hình thành nên những căn bệnh mãn tính, trong đó có bệnh đau lưng, mỏi khớp.

Thế nên, trang bị cho mình những hoạt động thể thao bổ ích là điều cần thiết mà chị em nên làm. Nhờ những tác dụng của việc lắc vòng, chúng được liệt vào danh sách các bộ môn giúp tăng cường lưu thông máu, từ đó giảm đau nhức ở bắp.

Lắc vòng giúp cải thiện đau lưng ở phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

2.4. Giải phóng năng lượng

Lắc vòng được xem là “anh em” của ngồi thiền. Sự uyển chuyển nhẹ nhàng của cơ thể khi lắc vòng để giữ cho vòng khỏi rơi cũng giống như việc ngồi thiền và tạo ra năng lượng theo đường cột sống. Động tác lắc vòng có công dụng giải phóng năng lượng cơ thê và đẩy mạnh lưu thông máu.

2.5. Giúp thon gọn đôi chân

Kỹ thuật lắc vòng không chỉ giúp bạn giảm cân hiệu quả mà còn giúp bạn giảm mỡ bắp chân thon gọn nhờ động tác của việc mang 1 chiếc vòng vào chân ở giữa đầu gối và mắt cá tạo thành một lực có tốc độ tăng dần.

2.6. Làm săn chắc bắp chân

Mỡ ở bắp chân là một trong những điều khiến nhiều người mất tự tin, đặc biệt là các bạn nữ. Nó là một trở ngại lớn đối với bạn gái thích mặc váy.

Do đó, để giảm bớt mỡ trên bắp chân, thì vòng lắc cũng là một lựa chọn hợp lý. Khi tập luyện hãy cố gắng để vòng di chuyển quanh eo, dần dần xuống mông và xuống đôi chân.

2.7. Giúp cơ thể linh hoạt hơn

Lắc vòng có tốt không? Lắc vòng giúp bạn có thể linh hoạt và nhanh hơn rất nhiều. Bạn sẽ không còn cảm thấy cơ thể ì ạch hay nặng nề nữa.

2.8. Cải thiện các vòng cơ thể

Khi bạn thực hiện các thao tác lắc vòng, việc giơ tay giữ thăng bằng thường xuyên tạo cho bạn một bầu ngực tròn trĩnh. Nhờ đó, cơ ngực cũng trở nên săn chắc hơn.

Tác dụng của lắc vòng thật tuyệt vời, đúng không? Vừa giảm cân, vừa có vòng 2 săn chắc và vòng 3 to hơn mà còn cải thiện cả vòng 1. Bắp chân cũng thon gọn hơn nhờ việc lắc vòng.

2.9. Giúp bạn sảng khoái và tập trung hơn

Việc lắc vòng giúp bạn sảng khoái hơn, đồng thời xua tan mệt mỏi, giải tỏa căng thẳng. Và giúp bạn duy trì mức độ tập trung, sự dẻo dai.

3. Kỹ thuật lắc vòng đúng cách

Tập thể dụng lắc vòng có tốt không? Với bài tập lắc vòng, một điều tối kỵ là bạn không được khởi động trước khi tập luyện. Mỗi khi vào bài tập, bạn nên khởi động kỹ các cơ, đặc biệt là các cơ vùng hông, bụng và đùi.

Hướng dẫn cách lắc vòng không bị rơi - Ảnh minh họa: Internet

Trong khi tập luyện, bạn nên thường xuyên thay đổi vị trí lắc vòng, từ cận ngực, eo, bụng, hông. Bốn vị trí nên luân phiên trong bài tập, mỗi vị trí duy trì khoảng 3 – 4 phút nhằm tạo sự cân đối giữa các cơ và giảm mỡ đều khắp cơ thể.

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Hướng dẫn cách lắc vòng bụng

Thực hiện như sau:

Bước 1: Bạn bắt đầu bằng tư thế đứng thẳng, hai chân dang rộng bằng vai. Với những bạn mới bắt đầu thì nên tập bài này có thể đặt 1 chân tiến lên trước một chút để giữ cân bằng tốt hơn.

Bước 2: Giữ vòng hai bên bằng cả hai tay và đặt vòng vào vị trí eo của bạn, một phần của vòng chạm vào lưng.

Bước 3: Không dùng tay mà dùng eo để giữ cho vòng lắc quanh eo theo chiều ngược kim đồng hồ.

Với những bạn mới tập thì bạn nên kiên trì vì giai đoạn đầu vòng rất dễ bị rơi.

Cách lắc vòng giúp vòng 3 to tròn

Để giúp vòng 3 phát triển thì động tác lắc vòng phải tác động nhiều hơn vào vùng mông.

Bạn bắt đầu với tư thế đứng thẳng, người thả lỏng, hai chân dang rộng và hơi hạ trọng tâm cơ thể xuống.

Thực hiện các động tác nhẹ nhàng sau đó tăng dần dần cường độ tập lên.

Hướng dẫn cách lắc vòng bụng - Ảnh minh họa: Internet

Lắc vòng trong bao lâu thì có hiệu quả?

Bạn nên luyện tập đều đặn hàng tuần. Mỗi tuần tập 3 – 4 lần, mỗi lần từ 30 phút đến 1 giờ. Duy trì tập luyện, sau 2 tuần bạn có thể thấy sự khác biệt về vòng mông và vòng eo của mình.

Tùy vào cơ địa của mỗi người cũng như tùy vào thời gian mà lắc vòng có hiệu quả nhanh hay chậm.

Những lưu ý khi thực hiện kỹ thuật lắc vòng

Sử dụng loại vòng lắc có trọng lượng vừa phải và không quá nặng. Tham khảo thêm những cách chọn vòng lắc eo phù hợp để việc tập luyện diễn ra hiệu quả hơn.

Trang phục trong quá trình tập luyện phải gọn gàng, thoải mái hoặc những bộ quần áo mỏng, ôm vào sát cơ thể. Bởi vì tránh trong quá trình luyện tập vòng 1 sẽ không bị chảy xệ.

Phải khởi động kỹ các cơ, nhất là vùng mông, bụng và đùi trước khi bắt đầu bài tập lắc vòng.

Lắc vòng với vận tốc đều và tăng dần vận tốc nếu sức khỏe của bạn cho phép.

Trong khi tập luyện, bạn nên thường xuyên thay đổi vị trí lắc vòng từ cận ngực, eo, bụng và hông. Vì những vị trí đó, nên luân phiên trong bài tập, mỗi vị trí duy trì khoảng 3 – 4 phút nhằm tạo sự cân đối giữa các cơ và giảm mỡ đều khắp cơ thể.

Trong thời gian tập luyện phải bố trí hợp lý. Mỗi lần tập không nên quá 20 phút, nên chia thành nhiều lần tập trong ngày và tổng thời gian tập luyện trong ngày không được quá 1 tiếng rưỡi.

Nhớ phải duy trì tập luyện thường xuyên, đều đặn, không ngắt quãng.

Tuyệt đối không lắc vòng hay vận động mạnh trong thời kỳ “đèn đỏ”. Hoặc có thể thì bạn nên tránh tập lắc vòng trong những ngày này.

Do vận động vùng cơ bụng khá mạnh, nên khi lắc vòng chỉ định không nên dùng cho các trường hợp đau dạ dày, đau đại tràng thường xuyên.

Việc tập luyện nên kết hợp với chế độ ăn uống khoa học để lượng mỡ không tích lũy ngay sau khi ngừng tập.

Kết hợp cùng chế độ ăn uống lành mạnh để hiệu quả rõ rệt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Vậy thì lắc vòng có tốt không? Chắc hẳn bạn đọc đều có đáp án cho thắc mắc của mình. Bản chất việc lắc vòng chỉ có tác dụng tới các cơ bên ngoài vùng bụng chứ không có tác động sâu vào bên trong. Vì vậy, một số người lo ngại rằng lắc vòng nhiều sẽ dẫn đến các vấn đề như dập buồng trứng, ảnh hưởng chuyện sinh con sau này, thậm chí có thể còn gây vô sinh... là không có cơ sở khoa học. Trên thực tế, vô sinh là một vấn đề liên quan đến bộ phận sinh dục bên trong cơ thể, việc lắc vòng không thể tác động vào sâu tận trong đó nên không thể coi đó là nguyên nhân gây vô sinh hay ảnh hưởng buồng trứng của người phụ nữ..