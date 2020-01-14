Lắc vòng giảm mỡ bụng dưới – Cách lấy lại eo thon của nhiều phụ nữ

+ Động tác 1: Ở tư thế chuẩn bị, bạn thả lỏng cơ thể, đặt 2 chân rộng bằng vai, lưng thẳng, tay phải giữa vòng trên eo, tay trái dang rộng.

Bạn cũng cần chọn địa chỉ có diện tích đủ rộng để tập lắc vòng, ở nhà hoặc bất cứ đâu phù hợp.

Khối lượng vòng cũng là điều bạn cần quan tâm. Trung bình, bạn nên chọn vòng nặng từ 1-1.5kg là phù hợp, không quá nặng cũng không quá nhẹ.

Đầu tiên, bạn cần lựa chọn trang phục phù hợp khi lắc vòng: mặc đồ rộng và thoải mái, không quá chật để không gây vướng víu khi tập luyện. Bạn cũng nên lưu ý không mặc trang phục quá mỏng và ôm vừa phải để tập lắc vòng.

Lắc vòng giảm mỡ bụng dưới không? Luôn là thắc mắc của rất nhiều chị em phụ nữ muốn sở hữu vòng 2 thon gọn. Vậy hãy cùng tìm hiểu về thông tin này trong bài viết dưới đây!

+ Bạn nên tập 5 phút mỗi ngày khi mới bắt đầu và tăng dần thời gian lên. Bạn nên tập 20 phút trước khi ăn sáng để đạt hiệu quả cao nhất.

+ Động tác 2: Ở tư thế lắc vòng, lắc theo chiều kim đồng hồ bằng cách chân và vai đứng nguyên ở vị trí ban đầu, khi thực hiện sẽ dùng phần eo và hông. Chú ý không lắc cả cơ thể.

Lắc vòng giảm mỡ bụng - Ảnh minh họa: Internet

Lắc vòng có giảm mỡ bụng không?

Lắc vòng là môn thể thao khá nhẹ nhàng, nữ tính được nhiều bạn gái lựa chọn bởi động tác dễ thực hiện và sẽ tác động trực tiếp đến lớp mỡ bụng mà còn rất dễ thực hiện, không tốn nhiều chi phí.

Nếu bạn không có thời gian đến phòng tập thì lắc vòng thực sự là sự lựa chọn hoàn hảo để lấy lại vóc dáng thon gọn và săn chắc mà không cần kiêng khem hay tập luyện quá sức.

Khi lắc vòng, cơ thể sẽ chuyển động theo hình tròn, các cơ ở vùng bụng, hông, mông, tay và chân đều hoạt động, chính vì vậy sẽ giúp bạn tiêu đốt nhanh chóng lớp mỡ thừa bên trong, từ đó giúp vùng bụng và eo thon gọn hơn.

Không những thế, lắc vòng cũng là phương pháp giảm cân phù hợp cho những chị em có vòng 1 và mông kém săn chắc. Nhờ những chuyển động nhanh quanh bụng rồi đi dần xuống mông kết hợp với nâng cao tay, lắc lư theo chuyển động của vòng sẽ giúp vòng 3 và 1 săn chắc hơn. Tuy vậy, bạn cần phải kiên trì trong tập luyện mới cảm nhận được hiệu quả rõ ràng.

Lắc vòng giảm mỡ bụng vào thời gian nào tốt?

Đối với bất kỳ bộ môn nào, việc lựa chọn thời gian luyện tập đóng vai trò rất quan trọng. Thời điểm phù hợp sẽ giúp bạn nhận thấy kết quả tối đa. Theo như nhiều huấn luận viên lâu năm, để giảm cân và giảm mỡ bụng nhanh hơn, bạn nên lắc vòng vào buổi sáng sớm sau khi ngủ dậy và buổi tối trước khi đi ngủ. Đây là thời điểm tốt nhất để bài tập lắc vòng phát huy được vai trò của mình.

Lắc vòng vào buổi sáng rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Lắc vòng vào buổi sáng sẽ giúp cơ thể được khởi động, tràn đầy sức sống sau một giấc ngủ dài, toàn bộ cơ thể được làm nóng lên, kích thích quá trình đốt cháy mỡ thừa vô cùng hiệu quả. Vòng eo trở nên thon gọn và mỡ bụng sẽ tiêu tan.

Lắc vòng buổi tối trước khi đi ngủ là giúp hạn chế lượng mỡ tích tụ. Sau khi ăn tối mọi người thường không vận động nhiều, dẫn đến tình trạng béo bụng. Chính vì thế, lắc vòng buổi tối khoảng 20 phút sẽ giúp cơ thể bạn nhẹ nhàng, gọn gàng hơn, và tránh sổ bụng hiệu quả.

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Lắc vòng giảm mỡ bụng - Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý khi tập lắc vòng mà chị em cần biết

Khi mới tập lắc vòng, ai cũng sẽ bị vòng đập vào hai bên sườn, điều này khiến bạn cảm giác đau ở sườn và mỏi nhừ ở lưng. Đừng vì điều đó mà bỏ cuộc, vì khi đã quen với việc lắc vòng thì sẽ vô cùng dễ dàng và cơn đau cũng không còn nữa.

Lắc vòng giảm eo đúng cách là bạn tập trước và sau khi ăn 2 tiếng để không ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như hệ tiêu hoá.

Bạn không nên uống nhiều nước trước khi lắc vòng nhằm tránh xóc bụng.

Sau khi lắc vòng bạn nên nghỉ ngơi, hít thở sâu rồi mới làm những việc khác.

Lắc vòng cho vòng eo thon gọn- Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là đầy đủ những thông tin chúng tôi đã tổng hợp về chủ đề lắc vòng giảm mỡ bụng dưới. Hy vọng những kiến thức bổ ích này sẽ giúp bạn có một vóc dáng thon gọn, nuột nà hằng mơ ước.