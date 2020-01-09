Tìm hiểu xem lắc vòng có hại thận không?

Luyện tập thể dục thể thao mà một cách cực kỳ hiệu quả giúp chị em có được vóc dáng thon gọn như những gì mình mong muốn. Có nhiều phương pháp luyện tập khác nhau, một trong những cách được chị em lựa chọn đó là lắc vòng. Lắc vòng đúng cách sẽ mang đến rất nhiều lợi ích. Nhưng nếu không thực hiện đúng cách thì sẽ mang đến những tác hại mà bạn không lường trước được. Nhiều người cho rằng rắc vòng nhiều sẽ hại đến thận. Vậy lắc vòng có hại thận không? Tất cả sẽ có câu trả lời ngay sau đây.

Tác dụng đầu tiên của việc lắc vòng đó là giúp người luyện tập giảm cân hiệu quả. Khi bạn thực hiện lắc vòng sẽ có một lực tác động nhỏ đến tim, cơ xương chậu hoạt động, giúp săn chắc vùng bụng, hỗng, cánh tay, chân… Nhờ vậy là lượng calo trong cơ thể sẽ được đốt cháy lên tới 350 đến 600 calo/giờ. Luyện tập thường xuyên giúp giảm cân hiệu quả.

Việc lắc vòng sẽ giúp bạn có được vòng eo con kiến và một bờ mông săn chắc, quyến rũ. Các khớp ở hông, cột sống cũng nhờ đó hoạt động tốt, giúp bạn sở hữu một thân hình đồng hồ cát hoàn hảo.

Giúp giảm đau lưng mãn tính

Công việc công sở, hoạt động bằng trí óc khiến bạn ít vận động, chỉ ngồi một chỗ là nguyên nhân dẫn đến việc đau lưng mãn tính. Và để giải quyết vấn đề này, hãy thực hiện lắc lòng thường xuyên. Những chuyển động xoay tròn khi lắc sẽ giúp máu lưu thông, giảm đau và cơ bắp trở nên săn chắc. các cơ bị xơ cứng và đau nhức cũng sẽ biến mất.

Lắc vòng giúp bạn có được cơ thể săn chắc - Ảnh minh họa: Internet

Lắc vòng có ảnh hưởng đến thận không?

Nhiều ý kiến cho rằng lắc vòng có nguy cơ ảnh hưởng đến thận khiến cho người tập luyện lo lắng và từ bỏ. Tuy nhiên, nếu bạn thực hiện lắc vòng đúng cách thì yên tâm sẽ hoàn toàn không ảnh hưởng đến thận.

Khi lắc vòng, con người buộc phải vận động các nhóm cơ ở phần bụng, cơ lưng, cơ hoành cũng như cơ tiêu khung. Như vậy thì cũng sẽ ảnh hưởng đến nhu động ruột giúp việc tiêu hóa của bạn trở nên tốt hơn, dễ dàng hơn. Khi thực hiện lắc vòng cùng với điều hòa nhịp thở đúng cách còn giúp các cơ này nhận được nhiều oxy, các chất dinh dưỡng hơn đặc biệt có lợi cho phụ nữ đang sinh đẻ.

Việc lắc vòng cũng sẽ rèn luyện khả năng chỉ huy của hệ thần kinh đối với cơ thể đặc biệt là hệ cơ và nội tạng như vật hiệu quả trong việc chữa một số bệnh sẽ cao hơn. Cũng chưa có bất cứ nghiên cứu nào chỉ ra việc lắc vòng có hại đến thận. Vì vậy bạn không cần phải quá lo lắng.

>>> Xem thêm:

- Sự thật lắc vòng có to mông không?

- Lắc vòng giảm mỡ bụng dưới – Cách lấy lại eo thon của nhiều phụ nữ

Lắc vòng không ảnh hưởng đến thận - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn cách lắc vòng bụng đúng

Để lắc vòng đạt hiệu quả tốt nhất, bạn hãy thực hiện theo những hướng dẫn sau đây.

Cách lắc vòng để vòng 2 thon gọn, vòng 3 săn chắc

Bước 1: Đứng thẳng người, hai chân dạng rộng bằng vai.

Bước 2: Đặt vòng vào vị trí eo, giữ vòng bằng 2 tay, để một phần của vòng chạm vào lưng.

Bước 3: Dùng tay đẩy vòng lắc quanh eo và bắt đầu chuyển động cơ thể theo chiều kim đồng hồ.

Cách lắc vòng để vòng 3 to tròn

Để giúp vòng 3 của bạn to tròn, săn chắc, hãy thực hiện theo cách sau:

Bước 1: Bắt đầu bằng việc đứng thẳng, hai chân gian rộng. Và thực hiện lắc vòng như phía trên.

Bước 2: Sau khi vòng đã chuyển động theo quỹ đạo, hãy hạ trọng tâm cơ thể xuống dưới. Thực hiện thật nhẹ nhàng sau đó tăng dần cường độ.

Luyện tập đúng cách để cho hiệu quả ở vùng cơ thể mong muốn - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi thực hiện lắc vòng

Để việc lắc vòng đạt được hiệu quả, trong quá trình luyện tập, hãy lưu ý đến những điều sau đây.

Lựa chọn trang phục gọn gàng, thoải mái. Hãy mua các bộ quần áo thể thao chuyên dùng cho bộ môn này với chất liệu mỏng, co dãn tốt, ôm sát cơ thể. Như vậy, việc luyện tập sẽ dễ dàng, không bị vướng víu và vòng 1 cũng không bị chảy xệ.

Khởi động kỹ càng các cơ vùng hông, bụng, đùi trước khi luyện tập.

Trong khi luyện tập, thường xuyên thay đổi vị trí để đạt hiệu quả tốt nhất. Lắc từ cận ngực xuống đến eo, bụng và cuối cùng là hồn.

Mỗi một vị trí chỉ thực hiện khoảng 3 đến 4 phút để có được sự cân bằng. Mỗi lần lắc sẽ diễn ra trong khoảng 30 phút cho đến 1 tiếng. Kiên trì luyện tập trong thời gian 2 tuần để thấy được sự khác biệt.

Không nên lắc vòng khi nào? Đó là khi cơ thể mệt mỏi và vào những ngày bạn bị đèn đỏ. Người bị đau dạ dày, đại tràng thường xuyên.

Kết hợp cùng với một chế độ ăn uống khoa học như vậy lượng mỡ sẽ không bị tích lũy nếu như bạn dừng tập luyện.

Không tập ngay sau khi ăn, khi đang no như vậy sẽ không chỉ ảnh hưởng đến thận mà còn nhiều cơ quan khác của cơ thể.

>>> Xem thêm:

- Lắc vòng có tác dụng gì? Lắc vòng có làm tăng vòng 1 không?

- Sự thật lắc vòng có to mông không?

Lứa tuổi nào cũng có thể luyện tập việc lắc vòng - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy là câu trả lời cho câu hỏi lắc vòng có hại thận không đã có được câu trả lời thỏa đáng và cụ thể. Hãy thực hiện lắc vòng tại nhà thường xuyên, đúng cách để đạt được hiệu quả tốt nhất.