Không cần đến spa vẫn có thể giảm mỡ bụng tại nhà cực nhanh chóng nhờ 4 bí quyết đơn giản mỗi ngày

1. Uống mật ong pha gừng vào mỗi buổi sáng trước khi ăn

Cách làm giảm mỡ bụng ngay tại nhà dưới đây vô cùng đơn giản nhưng lại cực hiệu quả:

Gừng sinh nhiệt có tác dụng làm nóng cơ thể, đốt cháy mỡ hiệu quả. Hàng ngày trước khi ăn sáng 30 phút, chị em hãy uống 1 cốc mật ong pha gừng để vừa tốt cho sức khỏe vừa giảm cân nhanh chóng.

Mật ong được biết đến với công dụng giúp ngủ ngon, làm đẹp da, nhưng khi kết hợp mật ong với gừng thì lại có hiệu quả giảm mỡ bụng cực kỳ hữu hiệu.

2. Pha nước chanh loãng uống thay nước lọc trong vòng 2 tuần

Chanh chứa nhiều thành phần có khả năng kháng khuẩn và tiêu hao mỡ rất tốt. Vì vậy, chanh cũng được liệt kê vào danh sách những thực phẩm có thể giúp thanh lọc cơ thể và giảm mỡ bụng "thần tốc".

Pha nước chanh loãng uống trong 1 tháng - Ảnh minh họa: Internet

Hàng ngày, bạn chỉ cần pha khoảng 2 lít nước chanh loãng (chỉ pha loãng vì chanh có tính axit nếu uống đặc sẽ gây đau dạ dày) uống thay nước lọc liên tục trong khoảng 2 tuần sẽ thấy vòng bụng giảm rõ rệt.

3. Loại bỏ đồ ăn nhanh

Thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ là nguyên nhân khiến bạn tăng cân mất kiểm soát. Bên cạnh đó, bạn nên hạn chế ăn tinh bột và ăn sau 8 giờ tối để cơ thể được thanh lọc cũng như thải dần các chất độc ra ngoài.

Hạn chế hoặc không ăn đồ có dầu mỡ - Ảnh minh họa: Internet

4. Mát xa bụng hoặc tập các bài thể dục từ 30 phút đến 1 tiếng mỗi ngày

Tập thể dục mỗi ngày với những động tác đơn giản tại nhà sẽ giúp cơ thể săn chắc và làm giảm mỡ bụng nhanh chóng.

Nên gập bụng hoặc tập thể dục mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Chị em có thể thực hiện các động tác gập bụng hoặc đơn giản hơn là mát xa bụng bằng tinh dầu nóng để đánh tan mỡ thừa. Mỗi buổi chỉ cần luyện tập khoảng 30-45 phút, đảm bảo vóc dáng của bạn sẽ nhanh chóng thon gọn.