Chẳng cần ăn kiêng vất vả, cứ bổ sung 4 loại quả này vào thực đơn bữa tối, mỡ bụng giảm đều đều

Như chúng ta đã biết việc ăn uống góp 70% vào hiệu quả giảm mỡ còn 30% phụ thuộc vào tập luyện. Dưới đây sẽ là những loại thực phẩm giảm cân bạn nên ăn vào buổi tối để nhanh chóng sở hữu eo "con kiến".

Do đó, mỗi ngày trước khi đi ngủ 2 tiếng, bạn nên ăn 1 quả táo để làm tăng tỉ lệ trao đổi chất, bổ sung chất oxy hóa cho cơ thể và hỗ trợ giảm cân nhanh chóng.

Để giảm mỡ bụng bạn có thể sử dụng táo, trong táo có chứa một hàm lượng lớn chất xơ, có ít chất béo nên rất tốt cho sức khỏe .

Táo có tác dụng giảm mỡ bụng hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, táo là loại trái cây rất giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, không những giúp giảm cân, giải phóng năng lượng mà còn có tác dụng phòng ngừa một số bệnh như: ung thư, tiểu đường type 2, sỏi mật và cải thiện hệ miễn dịch.

Cà chua

Trong cà chua có chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp cơ thể bạn khỏe mạnh hơn. Chất dinh dưỡng có trong cà chua giúp giảm viêm và kiểm soát hàm lượng đường điều chỉnh cảm giác thèm ăn.

Cà chua còn chứa ít calo và nhiều vitamin C có tác dụng tăng cường đốt cháy mỡ khi luyện tập. Hãy lựa chọn cà chua hữu cơ để quá trình giảm mỡ bụng được nhanh chóng hơn.

Mỡ bụng sẽ được loại bỏ nhanh chóng nếu bạn ăn cà chua đúng cách - Ảnh minh họa: Internet

Bưởi

Trong quả bưởi chứa nhiều nước, vitamin C, carbon hydrate, chất xơ… Đây đều là những loại chất có khả năng giảm mỡ bụng, ngăn ngừa lão hóa. Thói quen ăn bưởi thường xuyên còn giúp làn da trắng mịn, căng bóng từ bên trong.

Dứa

Dứa cũng là một trong những loại trái cây được ưa chuộng để giảm mỡ bụng - Ảnh minh họa: Internet

Là loại trái cây thơm ngon và đặc biệt có tác dụng giải khát rất tốt trong những ngày thời tiết nắng nóng. Dứa còn có khả năng giảm mỡ bụng nhờ chứa nhiều chất xơ cùng các loại vitamin A, C, kali và khoáng chất.

Những thành phần có trong nước ép dứa giúp đốt cháy và ngăn chặn sự hình thành mỡ thừa. Vì thế, dứa được xem là loại trái cây giảm cân hoàn hảo cho những chị em muốn làm đẹp.

Không chỉ giúp giảm cân, dứa còn là loại quả có công dụng chống lão hoá, giúp phục hồi da và tăng cường sức đề kháng. Chị em có thể uống nước ép hoặc ăn dứa mỗi ngày để sở hữu vóc dáng thon gọn.