Chẳng cần ăn kiêng vất vả, cứ bổ sung 4 loại quả này vào thực đơn bữa tối, mỡ bụng giảm đều đều

Làm đẹp cùng chuyên gia 04/12/2019 05:30

Hãy tìm hiểu ngay 4 loại quả ăn vào buổi tối giúp "đào thải" mỡ bụng nhanh chóng và đưa vào danh sách thực phẩm giảm cân hàng ngày của mình.

Như chúng ta đã biết việc ăn uống góp 70% vào hiệu quả giảm mỡ còn 30% phụ thuộc vào tập luyện. Dưới đây sẽ là những loại thực phẩm giảm cân bạn nên ăn vào buổi tối để nhanh chóng sở hữu eo "con kiến".

Táo

Để giảm mỡ bụng bạn có thể sử dụng táo, trong táo có chứa một hàm lượng lớn chất xơ, có ít chất béo nên rất tốt cho sức khỏe.

Do đó, mỗi ngày trước khi đi ngủ 2 tiếng, bạn nên ăn 1 quả táo để làm tăng tỉ lệ trao đổi chất, bổ sung chất oxy hóa cho cơ thể và hỗ trợ giảm cân nhanh chóng.

Chẳng cần ăn kiêng vất vả, cứ bổ sung 4 loại quả này vào thực đơn bữa tối, mỡ bụng giảm đều đều - Ảnh 1
Táo có tác dụng giảm mỡ bụng hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, táo là loại trái cây rất giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, không những giúp giảm cân, giải phóng năng lượng mà còn có tác dụng phòng ngừa một số bệnh như: ung thư, tiểu đường type 2, sỏi mật và cải thiện hệ miễn dịch.

Cà chua

Trong cà chua có chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp cơ thể bạn khỏe mạnh hơn. Chất dinh dưỡng có trong cà chua giúp giảm viêm và kiểm soát hàm lượng đường điều chỉnh cảm giác thèm ăn.

Cà chua còn chứa ít calo và nhiều vitamin C có tác dụng tăng cường đốt cháy mỡ khi luyện tập. Hãy lựa chọn cà chua hữu cơ để quá trình giảm mỡ bụng được nhanh chóng hơn.

Chẳng cần ăn kiêng vất vả, cứ bổ sung 4 loại quả này vào thực đơn bữa tối, mỡ bụng giảm đều đều - Ảnh 2
Mỡ bụng sẽ được loại bỏ nhanh chóng nếu bạn ăn cà chua đúng cách - Ảnh minh họa: Internet

Bưởi

Trong quả bưởi chứa nhiều nước, vitamin C, carbon hydrate, chất xơ… Đây đều là những loại chất có khả năng giảm mỡ bụng, ngăn ngừa lão hóa. Thói quen ăn bưởi thường xuyên còn giúp làn da trắng mịn, căng bóng từ bên trong.

Dứa

Chẳng cần ăn kiêng vất vả, cứ bổ sung 4 loại quả này vào thực đơn bữa tối, mỡ bụng giảm đều đều - Ảnh 3

Dứa cũng là một trong những loại trái cây được ưa chuộng để giảm mỡ bụng - Ảnh minh họa: Internet

Là loại trái cây thơm ngon và đặc biệt có tác dụng giải khát rất tốt trong những ngày thời tiết nắng nóng. Dứa còn có khả năng giảm mỡ bụng nhờ chứa nhiều chất xơ cùng các loại vitamin A, C, kali và khoáng chất.

Những thành phần có trong nước ép dứa giúp đốt cháy và ngăn chặn sự hình thành mỡ thừa. Vì thế, dứa được xem là loại trái cây giảm cân hoàn hảo cho những chị em muốn làm đẹp.

Không chỉ giúp giảm cân, dứa còn là loại quả có công dụng chống lão hoá, giúp phục hồi da và tăng cường sức đề kháng. Chị em có thể uống nước ép hoặc ăn dứa mỗi ngày để sở hữu vóc dáng thon gọn.

4 bước nhất định phải tuân thủ nếu muốn giảm mỡ bụng, lấy lại vòng eo thon thả

4 bước nhất định phải tuân thủ nếu muốn giảm mỡ bụng, lấy lại vòng eo thon thả

Bụng là một trong những vị trí dễ tích tụ mỡ và giảm mỡ bụng cũng là công đoạn khó khăn nhất, vì tập trung rất nhiều mô mỡ cứng đầu. Vậy làm thế nào để giảm mỡ bụng, lấy lại vòng eo thon thả hiệu quả?

Xem thêm
Từ khóa:   Giảm mỡ bụng bí quyết giảm mỡ cơ thể thon gọn

TIN MỚI NHẤT

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 45 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 2 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 45 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 4 giờ 42 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 5 giờ 15 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu