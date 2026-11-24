Sau nhiều năm hạn chế xuất hiện trước công chúng, Lý Liên Kiệt có những chuyển động đáng chú ý trong năm 2026.

Từ màn trở lại với điện ảnh, phát hành hồi ký đến các hoạt động Phật giáo tại Bhutan, tài tử võ thuật cho thấy cuộc sống hiện tại đã có nhiều thay đổi. Ở tuổi 63, ông dường như không còn đặt nặng hào quang showbiz mà hướng đến sự bình yên và đời sống tinh thần. Tháng 2, Lý Liên Kiệt góp mặt trong Blades of the Guardians, dự án võ hiệp đánh dấu sự trở lại màn ảnh sau thời gian dài vắng bóng. Bộ phim do Viên Hòa Bình đạo diễn, quy tụ Ngô Kinh và Tạ Đình Phong. Dù không còn hoạt động với cường độ như thời kỳ đỉnh cao, sự xuất hiện của nam diễn viên cho thấy ông vẫn dành tình cảm đặc biệt cho điện ảnh.

Ngày 5/5, hồi ký Beyond Life and Death: The Way of True Freedom của Lý Liên Kiệt được phát hành. Cuốn sách tái hiện hành trình từ tuổi thơ, những năm tháng theo đuổi võ thuật đến sự nghiệp điện ảnh, cuộc sống gia đình và hơn 30 năm tìm hiểu Phật giáo. Thay vì chỉ nhìn lại những vai diễn nổi tiếng, tài tử tập trung chia sẻ trải nghiệm cá nhân, cách đối diện với nỗi sợ, mất mát và ý nghĩa của tự do nội tâm. Thực tế, định hướng sống này đã hình thành từ nhiều năm trước. Năm 2004, khi nghỉ dưỡng tại Maldives cùng gia đình, Lý Liên Kiệt trải qua trận sóng thần ở Ấn Độ Dương và may mắn sống sót. Biến cố khiến ông nhìn nhận lại những ưu tiên trong cuộc đời, dành nhiều tâm sức hơn cho hoạt động cộng đồng và con đường tâm linh. Năm 2007, ông thành lập One Foundation nhằm hỗ trợ cứu trợ thiên tai và các nhóm yếu thế.

Hiện nam diễn viên chủ yếu sinh sống tại Singapore, duy trì cuộc sống kín tiếng bên vợ con. Ông dành thời gian thiền định, nghiên cứu Phật giáo và gặp gỡ các bậc thầy tâm linh. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2026, Lý Liên Kiệt tiết lộ thường thiền từ một đến hai giờ mỗi sáng, đồng thời duy trì những hoạt động nhẹ nhàng như thái cực quyền và bóng bàn do ảnh hưởng của các chấn thương cũ. Tháng 11, hình ảnh tài tử tham gia hoạt động Phật giáo tại Bhutan tiếp tục thu hút sự chú ý. Theo truyền thông Singapore, ông còn trực tiếp hỗ trợ một số công việc tại địa điểm xây dựng 108 bảo tháp. Điều này cho thấy Phật pháp vẫn giữ vị trí quan trọng trong cuộc sống hiện tại của nam diễn viên. Sức khỏe cũng là vấn đề khiến công chúng quan tâm. Lý Liên Kiệt từng mắc cường giáp, gặp nhiều vấn đề về cột sống và xương khớp sau hàng chục năm luyện võ, đóng phim hành động. Tháng 8/2025, ông tiết lộ đã phẫu thuật khối u ở cổ và được xác định là lành tính. Về đời tư, nam diễn viên kết hôn với Lợi Trí năm 1999 và có hai con gái chung. Trước đó, ông từng có cuộc hôn nhân với diễn viên Hoàng Thu Yến, có hai con gái. Gia đình luôn là chỗ dựa quan trọng, đồng thời cũng là lý do khiến tài tử chủ động giảm bớt công việc để dành thời gian cho người thân. Sinh năm 1963, Lý Liên Kiệt từng là thành viên đội wushu Bắc Kinh trước khi nổi tiếng nhờ Thiếu Lâm Tự. Sau đó, ông ghi dấu ấn qua loạt phim Hoàng Phi Hồng, Phương Thế Ngọc, Tinh Võ Anh Hùng, Hoắc Nguyên Giáp và nhiều tác phẩm Hollywood. Từ một ngôi sao võ thuật gắn liền với những màn hành động mãn nhãn, Lý Liên Kiệt đang lựa chọn nhịp sống khác. Điện ảnh vẫn còn đó, nhưng gia đình, sức khỏe và sự bình an trong tâm hồn dường như mới là những điều ông trân trọng nhất ở chặng đường hiện tại.

Di sản màn ảnh của Lý Liên Kiệt: Từ huyền thoại võ thuật đến biểu tượng châu Á Hơn 40 năm cống hiến, Lý Liên Kiệt vẫn được xem là một trong những tượng đài vĩ đại nhất của điện ảnh võ thuật Hoa ngữ. Không chỉ chinh phục khán giả bằng những màn võ thuật đẹp mắt, ông còn góp phần đưa phim hành động Trung Quốc vươn tầm quốc tế, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ diễn viên sau này.

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