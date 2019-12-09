Pha 1 muỗng canh mật ong theo cách này để uống mỗi sáng, vóc dáng bỗng thon gọn, mỡ thừa quanh bụng tiêu tan sau 1 tuần

Làm đẹp cùng chuyên gia 09/12/2019 05:30

Thói quen uống nước mật ong ấm vào mỗi buổi sáng rất tốt cho sức khỏe. Không những thế, thức uống này còn góp phần đốt cháy mỡ bụng, giảm cân hiệu quả.

Hầu như ai cũng biết mật ong là nguyên liệu tự nhiên vô cùng tốt đối với sức khỏe con người. Bên cạnh đó, nếu biết cách sử dụng, loại mật tự nhiên này còn có tác dụng giảm cân, đốt cháy mỡ bụng rất hiệu quả. Cụ thể, chỉ cần uống nước mật ong ấm mỗi buổi sáng, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon thả, vòng eo săn chắc chỉ trong thời gian ngắn.

Uống nước mật ong ấm giảm cân, đốt cháy mỡ bụng

Mật ong là nguyên liệu tự nhiên giàu dưỡng chất có khả năng tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Ngoài ra, mật ong còn được xem là "thần dược" đối với vẻ đẹp, vóc dáng của phụ nữ.

Hàm lượng các axit amin trong mật ong có tác dụng phá hủy liên kết của tế bào chất béo, từ đó, đốt cháy lớp mỡ thừa "cứng đầu" vô cùng dễ dàng. 

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Mật ong có tác dụng giảm cân, đốt cháy mỡ thừa rất hiệu quả - Ảnh: Internet

Chăm chỉ bổ sung nước mật ong ấm vào buổi sáng sẽ cân bằng hệ đường ruột, ức chế cảm giác thèm ăn, ngăn ngừa hấp thụ cholesterol từ thực phẩm. Nhờ đó, bạn sẽ giảm cân hiệu quả mà không phải ăn kiêng kham khổ hay tập luyện mệt nhọc. 

Đặc biệt, thói quen uống nước mật ong ấm mỗi ngày còn mang đến các tác dụng như: cân bằng hệ miễn dịch, thanh lọc, giải độc, ngăn ngừa lão hóa, nuôi dưỡng làn da...

Cách pha nước mật ong ấm

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng canh mật ong ấm

- 1 ly nước ấm

Cách thực hiện:

Cho mật ong vào ly nước ấm, dùng muỗng khuấy đều là có thể thưởng thức ngay. Nếu hệ tiêu hóa không gặp vấn đề gì, bạn có thể thêm vào 1 muỗng canh nước cốt chanh. 

Nên uống ly nước này trước bữa ăn sáng khoảng 20 phút để đạt hiệu quả tối ưu.

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Uống nước mật ong ấm mỗi buổi sáng sẽ giúp bạn sở hữu vóc dáng thon thả, săn chắc - Ảnh: Internet

Lưu ý:

Để hiệu quả giảm cân cao hơn, bạn nên điều chỉnh chế độ ăn uống theo hướng lành mạnh, khoa học. Cụ thể, giảm thiểu lượng chất béo động vật, tinh bột, đường, đồng thời tăng cường chất xơ, vitamin, khoáng chất và uống thật nhiều nước mỗi ngày.

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Không chỉ giảm cân nhanh, đốt cháy mỡ thừa hiệu quả, nước mật ong ấm còn rất tốt đối với sức khỏe và làn da - Ảnh: Internet

Bằng việc duy trì thói quen uống nước mật ong ấm mỗi buổi sáng, bạn sẽ giảm cân thành công một cách dễ dàng và đốt cháy hoàn toàn mỡ thừa "cứng đầu" quanh bụng. 

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