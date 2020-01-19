Sự thật lắc vòng có to mông không?

Lắc vòng là môn thể dục rất tốt cho sức khỏe . Nó sẽ giúp cho bạn tiêu hao nhiều năng lượng và giảm mỡ thừa ở nhiều nơi trên cơ thể. Cụ thể, nếu bạn lắc vòng thường xuyên mỗi ngày thì bạn sẽ nhận được những lợi ích tuyệt vời sau:

Nhiều phụ nữ muốn có thân hình thon gọn và lắc vòng là một trong những biện pháp hiệu quả, nhưng liệu lắc vòng có to mông không thì không phải ai cũng có thể khẳng định. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp các chị em lý giải câu hỏi này.

Lợi ích đầu tiên của việc lắc vòng thường xuyên mang lại đó chính là giúp các bạn nữ giảm cân nhanh chóng. Theo một vài nghiên cứu, lắc vòng có tác dụng rất tốt trong việc đốt cháy calo, giúp bạn gái lấy lại thân hình mơ ước như ngày nào. Đối với sức khỏe, lắc vòng thường xuyên có thể làm tăng cường cơ khung xương chậu, giúp săn chắc các cơ bụng, cánh tay, bụng và chân.

Lắc vòng đốt cháy mỡ thừa, giảm cân hiệu quả- Ảnh minh họa: Internet

Vậy việc lắc vòng có bị to mông không? Thật ra, việc thường xuyên lắc vòng sẽ giúp cho cơ mông của bạn to ra mà không hề ảnh hưởng gì đến sức khỏe, nhất là thận. Với những bạn chăm chỉ lắc vòng thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền. Thay vì bạn phải mua thuốc giảm cân, ăn kiêng thì việc lắc vòng sẽ không tốn bất cứ chi phí nào, bạn có thể tập ở nhà và bạn có thể chủ động sắp xếp thời gian tập luyện.

Có cơ thể săn chắc

Bạn có thể tùy ý sắp xếp thời gian phù hợp với mình để dành ra 30 phút mỗi ngày cho việc lắc vòng. Chỉ cần như vậy, bạn có thể tiêu thụ được 200 calo và sở hữu một vóc dáng cân đối, thân hình hoàn hảo với vòng eo săn chắc.

Lắc vòng giúp bạn có cơ thể săn chắc - Ảnh minh họa: Internet

Giảm đau lưng mãn tính

Với những bạn phải ngồi làm việc ở văn phòng, sinh viên, không có thời gian để khởi động tay chân. Điều này kéo dày có thể hình thành những căn bệnh mãn tính như mỏi khớp, đau lưng.

Vì vậy, bạn phải thường xuyên tập thể dục, thể thao như lắc vòng để giúp cơ thể được điều hòa khí huyết, máu huyết lưu thông, giúp cơ thể giảm đau nhức và khỏe khoắn hơn rất nhiều.

Giải phóng năng lượng

Khi lắc vòng, cơ thể của bạn sẽ có những cử động, uyển chuyển nhẹ nhàng để vòng không rơi xuống, điều này sẽ tạo ra một nguồn năng lượng ở cột sống, từ đó giải phóng năng lượng mà đẩy mạnh lưu thông máu.

Giúp thon gọn đôi chân

Lắc vòng giúp thon gọn đôi chân - Ảnh minh họa: Internet

Lắc vòng mỗi ngày không những giúp bạn giảm cân, có vòng eo lý tưởng mà còn giảm lượng mỡ ở bắp chân một cách nhanh chóng. Nguyên nhân là do động tác của việc lắc vòng sẽ tác động vào phần bắp chân giữa đầu gối và mắt cá.

Giúp cơ thể linh hoạt hơn

Nếu thường xuyên lắc vòng, bạn sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng mới cho thể, giúp bạn cảm thấy khỏe hơn, cơ thể linh hoạt hơn và tập trung làm việc hơn.

Cách lắc vòng để có mông to

Nhiều bạn thắc mắc rằng lắc vòng có làm xệ mông không? Câu trả lời là những động tác lắc vòng sẽ giúp mông của bạn to hơn nhưng sẽ không làm xệ mông. Để có được thân hình đẹp vì việc lắc vòng mỗi ngày là một biện pháp tốt. Nhưng không phải ai cũng biết cách lắc vòng đúng. Dưới đây là hướng dẫn lắc vòng đúng cách mà bạn có thể tham khảo.

Lắc vòng đúng cách - Ảnh minh họa: Internet

Cách lắc vòng cho vòng 2 giảm mỡ và vòng 3 săn chắc

- Đầu tiên, bạn chuẩn bị tư thế đứng thẳng, hai chân giang rộng hơn vai một chút. Đối với những bạn bắt đầu tập luyện có thể đặt một chân mà bạn cảm thấy thuận lên phía trước để giữ thăng bằng tốt.

- Tiếp theo, bạn giữ vòng và dùng 2 tay giữ cố định 2 bên vòng ở vị trí eo của mình. Phần sau của vòng chạm vào lưng. Bạn lưu ý là phải cố gắng làm sao để eo của chúng ta giữ được vòng lắc quanh eo theo ngược chiều kim đồng hồ.

Những bạn mới tập lắc vòng phải kiên trì vì khi mới tập thì vòng rất dễ rớt xuống.

Cách lắc vòng giúp cho vòng 3 to hơn, săn chắc

Để có vòng 3 to tròn, săn chắc thì chúng ta cần phải tác động nhiều với phần mông. Cụ thể như sau:

- Đầu tiên, bạn đứng với tư thế thẳng người, 2 chân dang rộng hơn vai một chút, hạ trọng tâm cơ thể xuống như vậy mới tác động tới phần mông.

- Tiếp đến, bạn thực hiện động tác liên tục, nhẹ nhàng, rồi sau đó tăng tốc độ lắc vòng lên.

Với bài tập này, sau một thời gian tập luyện chắc chắn bạn sẽ có vòng 3 quyến rũ và săn chắc.

Những lưu ý khi thực hiện các động tác lắc vòng

Sử dụng loại vòng lắc có trọng lượng vừa phải - Ảnh minh họa: Internet

- Bạn nên sử dụng loại vòng lắc có trọng lượng vừa phải với mình, không quá nặng.

- Trang phục tập luyện gọn gàng, thoải mái.

- Lắc vòng với vận tốc đều.

Qua bài viết trên chắc bạn cũng đã có được câu trả lời cho mình rằng lắc vòng có to mông không rồi phải không? Để giúp quá trình giảm cân diễn ra nhanh chóng, bạn có thể kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý.