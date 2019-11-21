Lắc vòng giảm mỡ bụng dưới: Phương pháp đơn giản nhanh chóng lấy lại vòng eo con kiến

Theo các chuyên gia về sức khỏe , giảm mỡ bụng dưới bằng lắc vòng cho hiệu quả rất tốt. Bởi các động tác lắc sẽ tác động trực tiếp, có cường độ mạnh vào vòng eo để đánh tan mỡ bụng, giúp cho vòng 2 thon gọn, săn chắc tự nhiên. Bên cạnh đó khi lắc vòng cơ thể chúng ta thường phải chuyển động theo hình tròn, lúc này các cơ quan ở vùng bụng, hông, mông, tay và chân đều hoạt động liên tục, giúp đốt cháy nhanh lớp mỡ thừa bên trong. Nhờ vào đó, vùng bụng cũng như bắp tay, bắp chân săn chắc, thon gọn hơn. Để đạt được hiệu quả giảm mỡ bụng dưới tốt nhất, bạn cần phải kiên trì, thực hiện đều đặn, mỗi lần khoảng 30 phút. Một tuần tập ít nhất 3-4 lần.

Lắc vòng là bài tập thể dục đơn giản, phù hợp cho mọi đối tượng. Đây là bài tập có thể thực hiện tại nhà hoặc bất kỳ không gian nào rộng rãi. Khi thực hiện bạn không cần dùng đến dụng cụ thể thao đắt tiền mà chỉ cần sở hữu chiếc vòng lắc có kích thước phù hợp là đủ, có thể thoải mái rèn luyện. Vì vậy, lắc vòng giảm mỡ bụng dưới được rất nhiều người áp dụng.

Cách lắc vòng giảm mỡ bụng dưới đúng là không để vòng rơi xuống đất, các động tác phối hợp với nhau thật nhịp nhàng, thở đều. Chiếc vòng luôn chuyển động đều xung quanh thân người và phần eo để tác động liên tục vào vùng mỡ thừa. Để làm được như vậy, bạn cần thực hiện theo đúng hướng dẫn dưới đây:

Khi lắc vòng giảm mỡ bụng dưới bạn cần lưu ý một số điều sau:

Lắc vòng giúp vòng 2 thon gọn, săn chắc, thân hình đẹp hơn

Đầu tiên, bạn đứng trong tư thế 2 chân rộng bằng vai, đôi chân thăng bằng và thoải mái nhất. Sau đó đưa vòng lắc eo, 2 tay cầm vòng tại vị trí 2 bên cạnh sườn và để vòng chạm vào nửa phần eo của bạn.

Tiếp theo, lấy lực vừa đủ ở 2 tay, đẩy vòng lắc sang một bên, dùng eo và hông lắc chiếc vòng theo chuyển động tròn. Hông và eo chuyển động đều thì vòng sẽ không bị rơi xuống đất.

Sau đó, bạn tiếp tục lắc vòng đều đặn trong thời gian lâu nhất có thể. Nếu vòng rơi thì nhặt lên và tiếp tục thực hiện đến khi nào đủ thời gian khoảng 30 phút thì dừng.

Trong những ngày đầu mới tập có thể vòng sẽ bị rơi thường xuyên, nhưng khoảng 1 tuần sau khi đã quen rồi, bạn đã làm chủ được động tác và nhịp điệu của cơ thể thì vòng sẽ không bị rơi nữa.

Lắc vòng giảm mỡ bụng vào thời gian nào là tốt?

Cũng giống như những môn thể dục thể thao khác, thời điểm luyện tập đóng vai trò rất quan trọng đối với việc lắc vòng giảm mỡ bụng, sẽ phát huy được tác dụng của bài tập ở mức tối đa nhất. Theo đó, các chuyên gia khuyên, để giảm mỡ bụng nhanh chóng và hiệu quả thì bạn nên lắc vòng vào buổi sáng sớm và buổi tối trước khi đi ngủ. Đây là 2 thời điểm phù hợp tập lắc vòng, phát huy được tối đa tác dụng.

Sở dĩ bạn nên tập lắc vòng vào 2 thời điểm này là vì:

Buổi sáng:

Buổi sáng lắc vòng sẽ giúp cơ thể được khởi động sau một giấc ngủ dài, cơ thể sẽ nóng lên kích thích quá trình đốt cháy mỡ thừa ở vùng bụng đạt hiệu quả tốt nhất. Như vậy, vòng eo sẽ sớm trở nên thon gọn, thân hình cân đối hơn. Bên cạnh đó, buổi sáng cũng là thời điểm yên tĩnh dễ dàng thực hiện các động lắc vòng không bị ai làm phiền, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tăng cường hormone vui vẻ endorphin, giúp bạn tiếp cận công việc, các mối quan hệ với thái độ tốt hơn, tạo cảm giác thoải mái cả ngày. Chính vì, bạn hãy thường xuyên lắc vòng vào buổi sáng nhé, không chỉ giúp giảm mỡ bụng dưới lại còn cung cấp cho bạn sự tự tin, bổ sung năng lượng cho công việc.

Buổi sáng là thời điểm tốt để lắc vòng, giảm mỡ bụng dưới nhanh chóng

Buổi tối trước khi đi ngủ:

Lắc vòng vào buổi tối trước khi đi ngủ sẽ hạn chế được tình trạng tích tụ mỡ bụng. Trước 1 tiếng khi đi ngủ, bạn hãy lắc vòng khoảng 20 phút sẽ giúp cơ thể trở nên nhẹ nhàng, gọn gàng hơn và tránh hình thành mỡ bụng hiệu quả. Việc tập luyện này cũng sẽ giúp cho giấc ngủ có chất lượng tốt hơn. Theo thống kê ở Mỹ, 83% số người luyện tập vào bất cứ thời điểm nào: sáng sớm, buổi trưa hay tối muộn, đều có chất lượng giấc ngủ tốt hơn những người không hề tập luyện.

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Xoay eo có giảm mỡ bụng không?

Hiện nay, ngoài lắc vòng, xoay eo cũng là cách hiệu quả để giảm mỡ bụng dưới cho chị em phụ nữ. Để xoay eo bạn có thể dùng bàn xoay có thiết kế phần đế với khả năng xoay 360 độ thoải mái luyện tập. Việc đứng xoay eo sẽ tác động trực tiếp đến vùng eo, bụng và cả vai, khiến mỡ thừa vùng bụng bị đốt cháy từ từ. Hơn nữa thời gian luyện tập linh động, mỗi ngày bạn chỉ cần tập 2 – 3 lần, mỗi lần từ 10 – 15 phút, có thể giảm đáng kể lượng mỡ thừa. Ngoài ra, khi xoay eo còn tác dụng lên các bộ phận khác như tay, bắp chân, cơ vai... giúp vóc dáng cân đối, khỏe mạnh hơn, da dẻ săn chắc, mịn màng hơn. Với những công dụng tuyệt vời như trên, việc luyện tập xoay eo ngày càng trở nên phổ biến hơn và rất được phái đẹp ưa chuộng.

Lắc vòng thường xuyên sẽ đạt được kết quả giảm béo tốt nhất

Qua những thông tin trên đây phần nào đã giúp các bạn biết được lắc vòng có giảm mỡ bụng không? Để từ đây có thể xây dựng chế độ luyện tập cho hợp lý. Những chị em nào đang khao khát sở hữu vòng 2 lý tưởng thì hãy cố gắng luyện tập thường xuyên, đồng thời điều chỉnh tốc độ nhanh chậm phù hợp, khi lắc vòng giảm mỡ bụng dưới thì hãy kết hợp với một mẹo nhỏ là đứng một chân trước, chân sau, chú ý đổi chân 2 – 3 phút mỗi lần và lặp lại động tác tùy theo ý muốn của bạn. Làm như vậy, trong 30 phút luyện tập, bạn sẽ đốt cháy được 200 calo.