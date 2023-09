Lắc vòng có tác dụng gì? Lắc vòng có làm tăng vòng 1 không?

Giảm cân nhanh hơn bằng cách lắc vòng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn đang có ý định giảm cân nhưng lại không có thời gian để đến cách phòng tâm gym hay sợ việc chạy bộ hàng ngày thì hoàn toàn có thể lắc vòng tại nhà.

Lắc vòng là một trong những biện pháp giúp giảm đau lưng

Các công việc văn phòng hay công việc tại chỗ lâu ngày sẽ khiến bạn có thể gặp một số các căn bệnh mãn tính như đau lưng, mỏi khớp. Vì vậy, bạn nên trang bị cho mình kiến thức về những hoạt động thể thao bổ ích. Chỉ cần 15 phút lắc vòng mỗi ngày, các bạn thấy thoải mái và được thư giãn hơn. Lắc vòng giúp tăng cường lưu thông máu, từ đó giảm đau nhức ở các bắp và chống tê liệt các cơ, bạn sẽ luôn thấy thoải mái và tràn đầy năng lượng.

Lắc vòng giúp giảm đau lưng và thư giãn cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Lắc vòng mang lại một thân hình đẹp hơn

Chị em phụ nữ rất sợ mỡ thừa, đặc biệt là ở vùng bụng và hông. Do đó, không ít người lựa chọn phương pháp lắc vòng để giảm mỡ thừa trên cơ thể. Cũng nhờ lắc vòng, phần bụng và eo sẽ được cải thiện đáng kể, cơ thể sẽ trở nên săn chắc hơn, từ đó mang lại một thân hình gọn, đẹp hơn.

Lắc vòng sẽ có một thân hình đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm tăng vòng 1 tại nhà bằng phương pháp lắc vòng

Rất nhiều chị em phụ nữ thắc mắc rằng lắc vòng có làm tăng vòng 1 không? Ai cũng nghĩ chỉ có vòng 2 mới thay đổi nhờ lắc vòng nhưng ít ai biết lắc vòng là một trong những cách làm tăng vòng 1 tự nhiên. Nếu chăm chỉ luyện tập thì bạn hoàn toàn có thể sở hữu vòng 1 đẹp hơn.

Khi bạn thực hiện các thao tác lắc vòng, việc quan trọng là phải giữ một cơ thể thăng bằng. Ngoài ra, việc thường xuyên giơ tay để giữ thăng bằng giúp bạn có vòng 1 tròn trĩnh hơn. Với con trai, lắc vòng sẽ giúp cơ ngực săn chắc và nở nang.

Lắc vòng đúng cách giúp tăng vòng 1 nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Người mới tập lắc vòng thường dễ bị mỏi và có cảm giác đau đớn. Nguyên nhân là do trước đây bạn chưa từng lắc vòng hoặc cũng có thể do cách bạn luyện tập không đúng. Chúng tôi xin chia sẻ đến các bạn cách lắc vòng đúng cách giúp tăng vòng 1, thon gọn vòng 2 và vòng 3 trở nên to tròn hơn.

Bước 1: Khi mới tập lắc vòng, các bạn phải có một tư thế chuẩn và cân bằng, đứng thẳng, hai chân rộng bằng vai. Trong trường hợp bạn mới tập thì có thể đặt một chân lên phía trước một chút để có thể giữ cân bằng tốt hơn.

Bước 2: Dùng hai tay giữ vòng đặt vào đúng eo của bạn, cố định vòng sát với phần lưng. Không được dùng tay để giữ vòng mà phải để cho vòng lắc quanh eo theo chiều ngược kim đồng hồ. Với những người mới lắc vòng thì tuyệt đối không được lắc vòng xuôi chiều kim đồng hồ vì rất dễ làm tổn thương đến xương sống của bạn.

Lắc vòng sai tư thế có thể dẫn đến các tổn thương về xương - Ảnh minh họa: Internet

Lắc vòng là một trong những cách làm tăng vòng 1 hiệu quả nhưng cần sự kiên trì của người tập. Lắc vòng có thể không cho kết quả nhanh như việc bạn đến các trung tâm thể hình hay phòng tập gym nhưng sẽ rất thuận tiện cho những ai bận rộn công việc, không có nhiều thời gian. Mỗi ngày bạn chỉ cần dành ra 15’ để tập lắc vòng thì sau một thời gian ngắn bạn sẽ có một thân hình như mong muốn. Tuy nhiên, các bạn phải chú ý đến chế độ ăn uống hoặc việc bổ sung một số loại thực phẩm có thể giúp tăng vòng 1 nhanh chóng hơn.

Trên đây là một số chia sẻ về vấn đề lắc vòng có làm tăng vòng 1 không. Mong rằng những thông tin này có thể giúp các bạn áp dụng bài tập lắc vòng để có vòng 1 đẹp và một thân hình cân đối, thon gọn hơn.