Đắk Lắk: Cứu 5 ngư dân câu cá ngừ đại dương bị chìm tàu sau khi va vào đá

Đời sống 15/08/2025 10:11

Đồn Biên phòng An Hải đã cử 1 phương tiện của ngư dân trên địa bàn cùng 5 cán bộ, chiến sĩ đơn vị cơ động ra khu vực tàu cá bị nạn, tiến hành triển khai các biện pháp cứu hộ, hỗ trợ khắc phục sự cố.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 15/8, Đồn Biên phòng An Hải (Bộ đội biên phòng Đắk Lắk) cho biết đơn vị vừa kịp thời cứu hộ thành công 5 ngư dân bị chìm tàu trên vùng biển của địa phương.

Vào lúc 8 giờ 30 ngày 14/8, Đồn Biên phòng An Hải nhận được tin báo tàu cá BĐ 98470 TS, công suất 942CV, dài 18,2 m, hành nghề câu cá ngừ đại dương, trên thuyền có 5 lao động, do ông Nguyễn Văn Tàu (40 tuổi, trú thôn Tân Thành 2, P.Hoài Nhơn Bắc, Gia Lai) làm chủ kiêm thuyền trưởng bị nạn trên vùng biển thôn Xóm Cát, xã Ô Loan, cách bờ biển khoảng 1 hải lý.

Đắk Lắk: Cứu 5 ngư dân câu cá ngừ đại dương bị chìm tàu sau khi va vào đá - Ảnh 1
Tàu cá của ngư dân tỉnh Gia Lai bị chìm trên vùng biển xã Ô Loan, Đắk Lắk (xã An Hòa Hải, H.Tuy An, Phú Yên cũ). Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng An Hải đã cử 1 phương tiện của ngư dân trên địa bàn cùng 5 cán bộ, chiến sĩ đơn vị cơ động ra khu vực tàu cá bị nạn, tiến hành triển khai các biện pháp cứu hộ, hỗ trợ khắc phục sự cố.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, theo lãnh đạo Đồn Biên phòng An Hải, trong quá trình đi đánh bắt cá, tàu của năm ngư dân bị va vào đá ngầm, bị hỏng nên báo tin cho đồn biên phòng nhờ hỗ trợ.

“Các ngư dân bị hỏng tàu nhưng họ không bị rơi xuống biển. Ngay khi nhận tin, chúng tôi đã cùng các ngư dân khác hỗ trợ, ứng cứu người và phương tiện bị nạn”- lãnh đạo Đồn Biên phòng An Hải thông tin.

Đắk Lắk: Cứu 5 ngư dân câu cá ngừ đại dương bị chìm tàu sau khi va vào đá - Ảnh 2
Bộ đội biên phòng kịp thời hỗ trợ các ngư dân gặp nạn. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Đến 14 giờ cùng ngày, Đồn Biên phòng An Hải tiếp tục cử 1 phương tiện, 4 cán bộ, chiến sĩ ra vị trí tàu cá bị nạn để tiếp tục hỗ trợ bà con ngư dân kéo vớt phương tiện. Ngay sau đó, tàu cá BĐ 98470 TS được tàu cứu hộ KH 99789 TS do ông Cao Văn Thơ (58 tuổi, trú P.Nha Trang, Khánh Hòa) làm thuyền trưởng kéo đưa về cảng Quy Nhơn, Gia Lai để sửa chữa.

Việc phối hợp, triển khai công tác cứu hộ nhanh chóng, nhịp nhàng giữa các lực lượng đã góp phần đảm bảo an toàn tính mạng cho 5 ngư dân trên tàu cá gặp nạn, hạn chế tối đa thiệt hại người và về tài sản.

