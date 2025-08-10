Đánh cá ngoài khơi, các ngư dân phát hiện một tàu cá trôi dạt tự do, không có người nên lai dắt vào bờ, đồng thời phối hợp tìm kiếm ngư dân mất tích.

Theo thông tin báo Tiền Phong, trưa 10/8, UBND xã Mỹ Thủy thông tin, ngư dân địa phương trong lúc đánh bắt hải sản đã phát hiện một thuyền đánh cá trôi dạt trên biển, và qua kiểm tra cho thấy ngư dân trên thuyền này hiện đang mất tích.

Khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, ông Lê Quang Diễn - tổ trưởng Tổ an ninh trật tự thôn Thuận Đầu, xã Mỹ Thủy đang đánh lưới cá tại khu vực cách bờ 4 hải lý (khu vực Cảng Mỹ Thủy, thuộc thôn Mỹ Thủy) thì phát hiện một thuyền bị trôi dạt.

Một ngư dân Quảng Trị mất tích trên biển. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Theo thông tin báo Sức khỏe và Đời sống, qua kiểm tra, xác định đây là thuyền của anh Mai Văn Lai (SN 1977, trú thôn Đông Tân, xã Mỹ Thủy) vừa rời bờ đi đánh cá một mình lúc 2h sáng. Trên thuyền lúc này có một sải lưới được kéo lên cùng cá còn mắc lưới, phương tiện không có dấu hiệu hư hỏng.

Lực lượng chức năng nhận định nạn nhân có thể bị đột quỵ khi kéo lưới.

Hiện, các lực lượng chức năng địa phương phối hợp với Tổ an ninh trật tự, tổ tự quản tàu thuyền và người thân, gia đình tổ chức tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển. Đồng thời thông báo cho các đơn vị, địa phương tiếp giáp để nắm bắt thông tin.

