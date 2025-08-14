Hoa hậu nổi tiếng qua đời không rõ lý do chỉ sau 5 tháng kết hôn

Sao quốc tế 14/08/2025 14:33

Nhiều người bàng hoàng, để lại lời chia buồn khi nghe tin một Hoa hậu Hoàn vũ vừa qua đời đột ngột.

Công ty người mẫu Modus Vivendi, đơn vị quản lý Hoa hậu Kseniya Alexandrova, vừa thông báo tin buồn về sự ra đi của người đẹp Kseniya Alexandrova.

 

Đại diện công ty quản lý Kseniya Alexandrova chia sẻ: “Với nỗi buồn sâu sắc, chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin người đồng nghiệp và bạn bè của chúng tôi, người mẫu Ksenia Alexandrova, đã qua đời vào tối hôm qua.

Hoa hậu nổi tiếng qua đời không rõ lý do chỉ sau 5 tháng kết hôn - Ảnh 1

Kseniya sáng suốt, tài năng và nghị lực. Cô ấy biết cách truyền cảm hứng, hỗ trợ và mang lại sự ấm áp cho những người xung quanh. Đối với chúng tôi, Kseniya Alexandrova sẽ mãi là biểu tượng của sắc đẹp, lòng tốt và sức mạnh bên trong. Chúng tôi thành thật thương tiếc và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, bạn bè và những người quen biết Kseniya”.

Bên dưới bài viết, nhiều đồng nghiệp, khán giả thể hiện sự đau xót trước cái chết đột ngột của người đẹp 31 tuổi. Các chuyên trang sắc đẹp cũng đưa tin về sự ra đi của cô. 

Bài đăng gần đây nhất trên trang cá nhân của Kseniya Alexandrova là vào ngày 4/7 vừa rồi. Trong đó, cô đăng tải bức ảnh đen trắng, khoe lưng trần kèm những chiêm nghiệm về đàn ông và cuộc sống.

Hoa hậu nổi tiếng qua đời không rõ lý do chỉ sau 5 tháng kết hôn - Ảnh 2

Kseniya Alexandrova (SN 1994) là người mẫu, người dẫn chương trình truyền hình, nhà tâm lý học. Cô giành ngôi Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Nga năm 2017. Sau đó, mỹ nhân thế hệ 9X đại diện nước Nga tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2017 nhưng không giành thành tích cao. 

Người đẹp từng tốt nghiệp Đại học Kinh tế Nga Plekhanov, chuyên ngành Tài chính và Tín dụng. Sau đó, cô theo học tại Trường Trung học Điện ảnh và Truyền hình Ostankino. Năm 2022, cô tốt nghiệp Đại học Sư phạm Quốc gia Moscow (Nga) với bằng Tâm lý học.

Những năm qua, Kseniya là một nhà tâm lý học và nhà trị liệu tâm lý kịch cùng công việc trình diễn thời trang.

Trên trang cá nhân có hơn 74.000 người theo dõi, Kseniya Alexandrova thường xuyên cập nhật hình ảnh về cuộc sống cá nhân. Cô cũng đăng tải những bài viết chuyên sâu về vấn đề sức khỏe tâm thần.

Người đẹp mới kết hôn hồi đầu năm. Tháng 3 vừa rồi, cô đăng loạt ảnh hạnh phúc bên chồng trên trang cá nhân. 

Từ khóa:   Hoa hậu Nga qua đời Hoa hậu Hoàn vũ Nga 2017 tin moi

