Tuy nhiên, ngay sau khi thông tin được công bố, mạng xã hội xuất hiện nhiều luồng tranh luận xoay quanh danh xưng của Ngụy Đại Huân. Một số khán giả thắc mắc vì sao phim được giới thiệu là “chức nghiệp nam – nữ chủ” (tức là phim có nam nữ chính) nhưng nam diễn viên lại không được gọi là “nam chính” mà chỉ gắn nhãn “khách mời đặc biệt”.

Sau nhiều tháng chuẩn bị khẩn trương, dự án phim hiện đại lấy bối cảnh công sở Không Thể Thay Thế đã chính thức khởi quay. Cùng lúc, đoàn phim tung loạt poster mới, giới thiệu đầy đủ dàn diễn viên và êkíp sản xuất. Khán giả phải chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên là tổ hợp nhan sắc, thực lực của các diễn viên trên phim: từ Triệu Kim Mạch, Ngụy Đại Huân đến Châu Kỳ, Bạch Băng, Vương Viện Khả, Lâm Tiểu Trạch, Lý Tử Phong,… tất cả đều là những gương mặt sáng giá của Cbiz.

Có ý kiến cho rằng, đây là cách để tránh áp lực thành tích phòng vé hoặc tỉ suất người xem: Trên danh nghĩa là khách mời nhưng thực tế vẫn giữ vai trò trung tâm trong câu chuyện, hưởng đãi ngộ như nam chính mà không phải gánh trách nhiệm nếu phim không thành công.

Một bộ phận khác chỉ trích việc các diễn viên vì “giữ thể diện” nên chấp nhận bỏ vị trí chính thức, thậm chí không muốn bị “áp phiên” so với bạn diễn. Nhiều bình luận nhắc lại trường hợp trước đây của Ngụy Đại Huân khi tham gia “Mạnh Yến Thần” cũng không đóng vai nam chính, hoặc việc dự án “Bí mật số 9” đang quay thì bị nhà đầu tư rút vốn khiến tiến độ treo lại.

Ngoài tranh cãi danh xưng, không ít người tỏ ra nghi ngờ khả năng “gánh phim” của cặp diễn viên. Đề tài thương trường vốn không dễ tạo hiệu ứng nóng trên thị trường, đặc biệt với khán giả trẻ. Một số bình luận mỉa mai rằng đây là “nước cờ khôn” của Ngụy Đại Huân: Vừa đảm bảo suất diễn lớn, vừa giữ vị thế cao, lại không phải chịu trách nhiệm nếu tác phẩm không đạt kỳ vọng.

Không Thể Thay Thế khai thác câu chuyện của nữ nhân viên văn phòng Từ Trì (Triệu Kim Mạch thủ vai). Cô luôn tin tưởng vào phương châm: “Cả đời này tuyệt đối không để bị ai thay thế.”

Bắt đầu từ một nhân viên bình thường, Từ Trì không ngừng bứt phá, vượt qua thử thách nơi công sở để chứng minh giá trị của mình đối với công ty. Cô cùng đồng nghiệp Diệp Tín Chi (Ngụy Đại Huân) trở thành cặp đôi “song kiếm hợp bích”. Cả hai vẫn có sự cạnh tranh ngầm, vừa là đồng minh chiến lược, mang đến những màn đấu trí hứa hẹn sẽ thỏa mãn những ai yêu thích dòng phim công sở.

Dựa trên nội dung được giới thiệu, phim Không Thể Thay Thế hướng đến hình tượng đại nữ chủ, kể câu chuyện vươn tới thành công của một cô gái bình thường. Tác phẩm vừa phản ánh thực tế môi trường làm việc ngày nay, vừa truyền cảm hứng cho những người phụ nữ công sở.