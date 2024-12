Triệu Kim Mạch và Tống Uy Long đóng phim của nhà văn Cố Mạn, liệu có thành công như Triệu Lệ Dĩnh, Nhiệt Ba?

Trong phim, Tống Uy Long đóng vai Lâm Tự Sâm, Triệu Kim Mạch đóng vai Nhiếp Hi Quang. Thời đại học, Nhiếp Hi Quang yêu thầm Trang Tự, một thiên tài của học viện tài chính nhưng không thành công. Sau khi ra trường, Nhiếp Hi Quang làm việc tại công ty năng lượng mặt trời do gia đình đầu tư. Tại đây, cô gặp được Lâm Tự Sâm, người vừa được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc công ty.

Trước đây, Lâm Tự Sâm là một bác sĩ, nhưng do bất ngờ gặp tai nạn nên phải rời khỏi ngành y. Ban đầu, anh hiểu lầm và cố ý làm khó Nhiếp Hi Quang. Nhưng sau thời gian tiếp xúc, hai người dần gỡ bỏ hiểu lầm, Lâm Tự Sâm cũng tháo gỡ nút thắt trong lòng và vượt qua nỗi đau không thể tiếp tục cầm dao phẫu thuật. Kể từ đó, Lâm Tự Sâm nhiệt tình theo đuổi Nhiếp Hi Quang, mang lại cho cô một tình yêu chân thành, dịu dàng.

Trong một lần thực hiện cứu người bất ngờ, Lâm Tự Sâm đã quyết tâm trở về làm bác sĩ. Nhiếp Hi Quang cũng tìm được con đường phát triển của bản thân, cùng với sự giúp đỡ của mẹ, cô dẫn dắt công ty vượt khó khăn, trở thành người quản lý xuất sắc.

Trang Tự cũng vượt qua được quá khứ, bước đi trên con đường của riêng mình.