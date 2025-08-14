Trần Quán Hy bị một nhãn hiệu thời trang nổi tiếng kiện vì lý do này

Song sau đó, theo Complex, số tiền Nike yêu cầu bồi thường thực tế chỉ hơn 126.000 USD, không phải 126 triệu USD như báo cáo ban đầu. Sự chênh lệch này xuất phát từ lỗi hành chính trong hồ sơ tòa án.

Nike vừa nộp đơn kiện Trần Quán Hy - diễn viên và cũng là nhà sáng lập thương hiệu thời trang đường phố Clot - vì vi phạm hợp đồng. Ban đầu, trong hồ sơ gửi đến tòa án liên bang Los Angeles (Mỹ), số tiền Nike yêu cầu bồi thường được cho là 126 triệu USD. Công ty Juice Los Angeles LLC, thuộc sở hữu của Trần Quán Hy, cũng là bị đơn trong vụ việc.

Nike cho biết đây là khoản tiền hàng đã giao nhưng chưa được thanh toán. Theo hồ sơ, Trần Quán Hy đã trực tiếp bảo lãnh khoản nợ, song cả anh và Juice đều chưa thanh toán kể từ khi Nike yêu cầu vào tháng 11/2024. Vụ kiện đòi thanh toán kèm lãi suất và các chi phí phát sinh khác.

Từ năm 2006, Trần Quán Hy hợp tác với Nike, cho ra đời nhiều mẫu giày đình đám như Air Force 1 bằng lụa hay Clot x Nike “Clotez” lấy cảm hứng từ Lý Tiểu Long. Clot - thương hiệu của Trần Quán Hy - đặt trụ sở tại Hong Kong, được xem là đối tác quan trọng của Nike tại châu Á, nổi bật với các thiết kế mang đậm dấu ấn văn hóa phương Đông.

Tháng 10/2023, tại Tuần lễ Thời trang Thượng Hải, Trần Quán Hy công bố hợp tác với Adidas, chấm dứt quan hệ kéo dài 20 năm với Nike.

Vụ kiện diễn ra trong bối cảnh Nike đẩy mạnh bảo vệ thương hiệu, xử lý tranh chấp với đối tác ngày càng cứng rắn. Gần đây, Nike vừa dàn xếp với nhà thiết kế giày Shoe Surgeon sau khi từng đòi bồi thường 60 triệu USD.

Sau nhiều năm rời xa showbiz, Trần Quán Hy đã có một cuộc sống mới, hoàn toàn khác biệt so với quá khứ ồn ào. Anh tập trung phát triển sự nghiệp kinh doanh thời trang, đặc biệt là thương hiệu CLOT mà anh sáng lập. Thương hiệu này đã gặt hái được nhiều thành công, hợp tác với các nhãn hàng lớn và có cửa hàng ở khắp châu Á.

Sau những sóng gió tình trường, "bad boy" này kết hôn với siêu mẫu Tần Thư Bồi vào năm 2017 và có một cô con gái tên là Alaia. Cuộc sống của anh hiện tại chủ yếu xoay quanh vợ con và công việc kinh doanh. Anh thường xuyên đăng tải những hình ảnh hạnh phúc, cho thấy một hình ảnh "ông bố bỉm sữa" hoàn toàn khác với quá khứ. Mặc dù đã rời khỏi làng giải trí, mỗi khi Trần Quán Hy xuất hiện, quá khứ của anh vẫn được "đào lại". Tuy nhiên, sau nhiều năm, công chúng đã có cái nhìn bớt khắt khe hơn, đặc biệt khi thấy anh đã thay đổi để trở thành một người chồng, người cha mẫu mực.