Nổ lớn bên trong công ty sản xuất kính, xé toạc nhiều nhà dân ở TP.HCM

Đời sống 15/08/2025 10:35

Vụ nổ lò hơi ép kính tại công ty ở phường Tân Sơn Nhì khiến một phần khu xưởng đổ nát, may mắn không có thiệt hại về người.

Theo thông tin báo Dân Trí, sáng 15/8, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ nổ xảy ra tại một công ty sản xuất kính trên Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì.

Nổ lớn bên trong công ty sản xuất kính, xé toạc nhiều nhà dân ở TP.HCM - Ảnh 1
Hiện trường vụ nổ. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Khoảng 1h cùng ngày, người dân sống tại khu vực nghe tiếng nổ lớn nên ra kiểm tra và họ phát hiện xưởng kính bị đổ sập.

Anh Hiệp (nhà kế bên công ty) cho biết, cả nhà anh đang ngủ thì giật mình bởi tiếng nổ lớn. "Cả nhà tôi có 5 người lớn và 1 trẻ em. Vụ nổ khiến 3 người trong nhà bị xây xát nhẹ, phần trần nhà, cửa cuốn và nhiều vật dụng trong nhà bị hư hỏng nặng", anh Hiệp nói.

Nổ lớn bên trong công ty sản xuất kính, xé toạc nhiều nhà dân ở TP.HCM - Ảnh 2
Vụ nổ khiến nhiều nhà dân kế bên bị ảnh hưởng. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ghi nhận tại hiện trường cho thấy, sức công phá từ vụ nổ làm khung sắt, mái tôn của xưởng biến dạng, đổ sập; nhiều mảnh kính vỡ văng khắp nơi. Một số nhà dân kế bên bị hư hại nặng, tường và cửa bị xé toạc, đồ đạc hư hỏng.

Đến 9 giờ sáng, Công an phường Tân Sơn Nhì phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ. Công tác thống kê thiệt hại về tài sản vẫn đang được triển khai, chưa thể ước tính thành tiền.

Nổ lớn bên trong công ty sản xuất kính, xé toạc nhiều nhà dân ở TP.HCM - Ảnh 3
Nguyên nhân vụ nổ và con số thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Theo UBND phường Tân Sơn Nhì, vụ nổ làm hư hại một số căn nhà tạm lân cận, không ai bị thương. Nguyên nhân ban đầu được cho là nổ lò hơi ép kính.

Hưng Yên: Nổ lớn tại nhà xưởng khiến khu vực xung quanh rung chuyển mạnh, người dân hoảng sợ chạy ra khỏi nhà

Hưng Yên: Nổ lớn tại nhà xưởng khiến khu vực xung quanh rung chuyển mạnh, người dân hoảng sợ chạy ra khỏi nhà

Nguyên nhân vụ nổ hiện chưa được xác định chính thức. Tuy nhiên, theo lãnh đạo địa phương, không loại trừ khả năng có liên quan đến thuốc nổ hoặc vật liệu nổ trong quá trình sản xuất của người dân.

Xem thêm
Từ khóa:   nổ tại công ty sản xuất kính tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 18/8/2025, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành, hạnh phúc mỹ mãn

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 18/8/2025, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành, hạnh phúc mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Nổ lớn bên trong công ty sản xuất kính, xé toạc nhiều nhà dân ở TP.HCM

Nổ lớn bên trong công ty sản xuất kính, xé toạc nhiều nhà dân ở TP.HCM

Đời sống 43 phút trước
Đắk Lắk: Cứu 5 ngư dân câu cá ngừ đại dương bị chìm tàu sau khi va vào đá

Đắk Lắk: Cứu 5 ngư dân câu cá ngừ đại dương bị chìm tàu sau khi va vào đá

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
Điểm danh 3 con giáp được sao Thiên Đức chiếu mệnh liên tiếp 4 ngày (16, 17, 18 và 19/8), ra đường vàng rải đầy người, làm đâu thắng đấy, túi rủng rỉnh tiền

Điểm danh 3 con giáp được sao Thiên Đức chiếu mệnh liên tiếp 4 ngày (16, 17, 18 và 19/8), ra đường vàng rải đầy người, làm đâu thắng đấy, túi rủng rỉnh tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 15/8/2025: Thế giới lao dốc không phanh, SJC trong nước neo ở mức kỷ lục

Giá vàng hôm nay, ngày 15/8/2025: Thế giới lao dốc không phanh, SJC trong nước neo ở mức kỷ lục

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
TP.HCM: Nam nhân viên giữ xe quán nhậu bị chém trọng thương nhập viện

TP.HCM: Nam nhân viên giữ xe quán nhậu bị chém trọng thương nhập viện

Đời sống 1 giờ 48 phút trước
Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to sau ngày 15/8/2025

Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to sau ngày 15/8/2025

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số độc đắc đúng 100 tỷ vào ngày 15/8, Phúc Lộc sâu dày, xây nhà to, nằm không hưởng Phúc, vạn điều viên mãn, tình duyên tốt đẹp

Mừng 3 con giáp trúng số độc đắc đúng 100 tỷ vào ngày 15/8, Phúc Lộc sâu dày, xây nhà to, nằm không hưởng Phúc, vạn điều viên mãn, tình duyên tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 15/4/2025, 3 con giáp tạo dựng được cuộc sống giàu sang, tiền bạc đầy két, hối hả gánh vàng về nhà, tình duyên phơi phới

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/4/2025, 3 con giáp tạo dựng được cuộc sống giàu sang, tiền bạc đầy két, hối hả gánh vàng về nhà, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Thần Tài giữ của kể từ ngày 15/8/2025, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài giữ của kể từ ngày 15/8/2025, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lũ quét bất ngờ cuốn trôi nhóm người hành hương, 34 người tử vong

Lũ quét bất ngờ cuốn trôi nhóm người hành hương, 34 người tử vong

Hoa hậu nổi tiếng qua đời không rõ lý do chỉ sau 5 tháng kết hôn

Hoa hậu nổi tiếng qua đời không rõ lý do chỉ sau 5 tháng kết hôn

Diễn biến bất ngờ vụ 6 nữ sinh đánh hội đồng nữ sinh lớp 11 gãy đốt sống cổ

Diễn biến bất ngờ vụ 6 nữ sinh đánh hội đồng nữ sinh lớp 11 gãy đốt sống cổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Băng qua đường sắt, người phụ nữ bán cá bị tàu tông tử vong

Băng qua đường sắt, người phụ nữ bán cá bị tàu tông tử vong

Đắk Lắk: Cứu 5 ngư dân câu cá ngừ đại dương bị chìm tàu sau khi va vào đá

Đắk Lắk: Cứu 5 ngư dân câu cá ngừ đại dương bị chìm tàu sau khi va vào đá

Giá vàng hôm nay, ngày 15/8/2025: Thế giới lao dốc không phanh, SJC trong nước neo ở mức kỷ lục

Giá vàng hôm nay, ngày 15/8/2025: Thế giới lao dốc không phanh, SJC trong nước neo ở mức kỷ lục

TP.HCM: Nam nhân viên giữ xe quán nhậu bị chém trọng thương nhập viện

TP.HCM: Nam nhân viên giữ xe quán nhậu bị chém trọng thương nhập viện

Danh tính nam thanh niên bị cô gái truy đuổi vì có hành vi sàm sỡ trên Metro

Danh tính nam thanh niên bị cô gái truy đuổi vì có hành vi sàm sỡ trên Metro

Người đàn ông nhận 6 năm tù vì bán gà lôi trắng kháng cáo

Người đàn ông nhận 6 năm tù vì bán gà lôi trắng kháng cáo