Nổ lớn bên trong công ty sản xuất kính, xé toạc nhiều nhà dân ở TP.HCM

Vụ nổ lò hơi ép kính tại công ty ở phường Tân Sơn Nhì khiến một phần khu xưởng đổ nát, may mắn không có thiệt hại về người.

Theo thông tin báo Dân Trí, sáng 15/8, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ nổ xảy ra tại một công ty sản xuất kính trên Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì.

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: Báo Dân Trí.

Khoảng 1h cùng ngày, người dân sống tại khu vực nghe tiếng nổ lớn nên ra kiểm tra và họ phát hiện xưởng kính bị đổ sập.

Anh Hiệp (nhà kế bên công ty) cho biết, cả nhà anh đang ngủ thì giật mình bởi tiếng nổ lớn. "Cả nhà tôi có 5 người lớn và 1 trẻ em. Vụ nổ khiến 3 người trong nhà bị xây xát nhẹ, phần trần nhà, cửa cuốn và nhiều vật dụng trong nhà bị hư hỏng nặng", anh Hiệp nói.

Vụ nổ khiến nhiều nhà dân kế bên bị ảnh hưởng. Ảnh: Báo Dân Trí.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ghi nhận tại hiện trường cho thấy, sức công phá từ vụ nổ làm khung sắt, mái tôn của xưởng biến dạng, đổ sập; nhiều mảnh kính vỡ văng khắp nơi. Một số nhà dân kế bên bị hư hại nặng, tường và cửa bị xé toạc, đồ đạc hư hỏng.

Đến 9 giờ sáng, Công an phường Tân Sơn Nhì phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ. Công tác thống kê thiệt hại về tài sản vẫn đang được triển khai, chưa thể ước tính thành tiền.

Nguyên nhân vụ nổ và con số thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Theo UBND phường Tân Sơn Nhì, vụ nổ làm hư hại một số căn nhà tạm lân cận, không ai bị thương. Nguyên nhân ban đầu được cho là nổ lò hơi ép kính.

Hưng Yên: Nổ lớn tại nhà xưởng khiến khu vực xung quanh rung chuyển mạnh, người dân hoảng sợ chạy ra khỏi nhà Nguyên nhân vụ nổ hiện chưa được xác định chính thức. Tuy nhiên, theo lãnh đạo địa phương, không loại trừ khả năng có liên quan đến thuốc nổ hoặc vật liệu nổ trong quá trình sản xuất của người dân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/no-lon-ben-trong-cong-ty-san-xuat-kinh-xe-toac-nhieu-nha-dan-o-tphcm-739835.html