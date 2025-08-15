Băng qua đường sắt Bắc - Nam lúc sáng sớm để ra chợ bán cá, một phụ nữ ở Nghệ An bị tàu đâm trúng tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 5h ngày 15/8, bà Trương Thị Q. (56 tuổi, trú phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) điều khiển xe máy BKS 37K6-0605 chở cá biển, lưu thông từ xã Trung Lộc ra Quốc lộ 1 để tới chợ bán hàng.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân trí

Khi đến đường sắt Bắc – Nam tại Km 304+575, khu gian Mỹ Lý – Quán Hành, đoạn qua xã Nghi Long (huyện Nghi Lộc cũ, Nghệ An), bà Q. băng qua đường sắt và bị tàu khách NA1 chạy hướng Hà Nội – Vinh đâm trúng.

Cú va chạm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng, cá biển văng khắp hiện trường.

Khu vực xảy ra tai nạ - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, bà Q. làm nghề buôn bán hải sản, thường đi mua cá từ cảng vào sáng sớm rồi mang ra chợ bán.

Lãnh đạo ga Quán Hành cho biết, vị trí xảy ra tai nạn là lối đi tự mở, có đầy đủ biển báo. Sau vụ việc, tàu NA1 dừng lại xử lý, sau đó tiếp tục hành trình qua ga Quán Hành lúc 6h, chậm 21 phút so với biểu đồ chạy tàu. Tàu khách SE20 (TPHCM – Hà Nội) cũng phải nằm tránh tại ga Quán Hành 42 phút.

