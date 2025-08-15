Người đàn ông nhận 6 năm tù vì bán gà lôi trắng kháng cáo

Chiều 14/8, luật sư được gia đình anh Thái Khắc Thành (45 tuổi, trú xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) ủy quyền bào chữa miễn phí tại phiên tòa phúc thẩm cho biết, anh Thành đã gửi đơn kháng cáo tới Tòa án nhân dân khu vực 5 tỉnh Hưng Yên.

Theo đơn kháng cáo, anh Thành là người bị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (nay là Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5, tỉnh Hưng Yên) truy tố tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" theo điểm b, khoản 2, điều 244 Bộ luật Hình sự.

Ngày 8/8, Tòa án nhân dân khu vực 5, tỉnh Hưng Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án nêu trên và tuyên xử anh Thành mức hình phạt 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" theo điểm b, khoản 2, điều 244 Bộ luật Hình sự.

Anh Thành viết đơn kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm trên với lý do kết luận trong bản án Tòa án nhân dân khu vực 5, tỉnh Hưng Yên không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án và có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật.

Anh Thành đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên xét xử phúc thẩm vụ án theo quy định pháp luật.

Người đàn ông nhận 6 năm tù vì bán gà lôi trắng kháng cáo - Ảnh 1
Ông Thái Khắc Thành tại ngoại về với gia đình chiều 13/8 - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 13/8 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã kháng nghị toàn bộ bản án trên theo hướng đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Cùng ngày, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Thành từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú.

Chiều muộn 13/8, anh Thái Khắc Thành được tại ngoại, trở về với gia đình chờ phiên tòa xét xử phúc thẩm.

