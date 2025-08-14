Nóng: Khởi tố người đàn ông lao vào xe khách rút chìa khóa rồi bỏ đi ở Hà Nội

Ngày 14/8, chỉ huy Công an phường Thanh Liệt cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Trường Sơn (48 tuổi, quê Thanh Hóa) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 14/8, lãnh đạo Công an phường Thanh Liệt (Hà Nội) xác nhận với PV VietNamNet, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Bùi Trường Sơn (SN 1977, trú tại Thanh Hóa) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông bất ngờ bước lên cabin xe khách đang lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao, lớn tiếng với tài xế, sau đó rút chìa khóa ô tô khách rồi bỏ đi.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 7 phối hợp cùng Công an phường Thanh Liệt khẩn trương xác minh.

Lực lượng chức năng nhanh chóng xác định được người rút chìa khóa trong clip là ông Bùi Trường Sơn, điều khiển ô tô Kia Carnival BKS 30M-258.XX.

Bị can Bùi Trường Sơn - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 7h sáng ngày 5/8, xe khách BKS 29H-984.XX do anh N.M.T (SN 1991, trú tại Quảng Ninh) cầm lái đang lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao.

Khi đến đoạn đối diện ngõ 124 Nguyễn Xiển, xe của Sơn chạy song song ở làn dừng khẩn cấp và xin chuyển làn.

Khi không được nhường đường, Sơn cho rằng tài xế xe khách cố tình không hợp tác nên đã bức xúc, lên cabin xe khách to tiếng với tài xế và rút chìa khóa xe rồi bỏ đi.

Chiều 5/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Trường Sơn để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tình tiết bất ngờ trong vụ nam thanh niên ném 3 bình nước 20 lít từ tầng 26 xuống đường ở TP.HCM Ngày 14/8, mạng xã hội lan truyền đoạn video clip ghi lại cảnh các bình nước (loại 20 lít) rơi từ chung cư cao tầng xuống đường, vỡ tung tóe.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-khoi-to-nguoi-an-ong-lao-vao-xe-khach-rut-chia-khoa-roi-bo-i-o-ha-noi-739809.html