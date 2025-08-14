Người thân khóc nghẹn bên hiện trường nam sinh 20 tuổi tử vong ở Hà Nội

Đời sống 14/08/2025 15:41

Ngày 14/8, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Lê Quang Đạo (phường Từ Liêm, Hà Nội) khiến một người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 9h ngày 14/8, một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 người tử vong tại chỗ xảy ra trên đường Lê Quang Đạo (Hà Nội).

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm trên, một nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 29X3-407.XX (chưa rõ danh tính), theo hướng đi Đại lộ Thăng Long. Khi đến gần trường Tiểu học Phú Đô (phường Từ Liêm), xe máy bất ngờ đâm trúng đuôi ô tô cứu hộ BKS 29C-923.XX đang dừng đỗ bên đường.

Do cú va chạm mạnh, xe máy bị văng vào gầm ô tô, nam thanh niên đập vào phần sàn của xe cứu hộ, tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn.

Người thân khóc nghẹn bên hiện trường nam sinh 20 tuổi tử vong ở Hà Nội - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, lúc 10h30, tại hiện trường, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Rất đông người dân có mặt để theo dõi vụ việc.

Cũng tại đây, hình ảnh một người phụ nữ ngồi bệt trên vỉa hè khóc nghẹn khiến nhiều người chứng kiến không khỏi xót xa.

Theo tìm hiểu, người phụ nữ khóc nghẹn là bác của nam thanh niên không may gặp nạn. Người này cho biết, sáng cùng ngày, chị bất ngờ nhận được tin báo cháu trai gặp tai nạn giao thông trên đường Lê Quang Đạo. “Tôi đi nhanh ra trước để xác nhận xem phải là cháu tôi không rồi mới báo về cho gia đình. Ai ngờ… đó đúng là cháu tôi”, người phụ nữ nghẹn ngào nói.

Người thân khóc nghẹn bên hiện trường nam sinh 20 tuổi tử vong ở Hà Nội - Ảnh 2
Người thân khóc nghẹn tại hiện trường - Ảnh: Báo Đời sống và Pháp luật

Hiện, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

