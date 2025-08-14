Khiếp vía thanh niên ném 3 bình nước suối 20 lít từ chung cư xuống đất ở TP.HCM

Đời sống 14/08/2025 13:48

Ngày 14/8, mạng xã hội lan truyền một số đoạn clip ghi lại cảnh các bình nước suối loại 20 lít lần lượt rơi từ trên trời xuống đất, phát ra những tiếng nổ vang động.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, vụ việc xảy ra vào lúc 5 giờ 30 sáng 14/8 tại khu vực cụm chung cư, thuộc phường Thạnh Mỹ Tây (phường 22, quận Bình Thạnh cũ, TP.HCM).

 

Cơ quan chức năng phường Thạnh Mỹ Tây cho hay đã nắm được thông tin vụ việc và bước đầu xác định nguyên nhân. qua rà soát, cơ quan chức năng ghi nhận, người gây ra sự việc là nam thanh niên tên L.Q.H (22 tuổi) sống ở tầng 26 của 1 tòa nhà thuộc cụm chung cư. 

Anh H. có dấu hiệu bị trầm cảm, tự kỷ, rối loạn lo âu. Sáng nay, anh H. bất ngờ ném 3 bình nước suối loại 20 lít từ căn hộ của mình xuống đất. Rất may, các bình nước suối không rơi trúng người đi đường nên chưa có thương vong và không làm hư hỏng tài sản.

Cơ quan chức năng phường Thạnh Mỹ Tây đã làm việc với ban quản lý, lập biên bản và cho chủ hộ cam kết đưa anh L.Q.H đi điều trị.

Nếu tái phạm, Công an phường Thạnh Mỹ Tây sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Khiếp vía thanh niên ném 3 bình nước suối 20 lít từ chung cư xuống đất ở TP.HCM - Ảnh 1
Các bình nước suối rơi từ trên cao xuống đất - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, về xử lý hành chính, theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP, mức phạt tiền từ 3-5 triệu đồng được áp dụng với hành vi đổ, ném chất thải, chất bẩn, hóa chất, gạch, đất, đá, cát hoặc vật khác vào nhà ở, nơi ở, vào người, đồ vật, tài sản của người khác, vào trụ sở cơ quan, tổ chức, nơi làm việc, nơi sản xuất, kinh doanh... Đồng thời, cá nhân vi phạm còn bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu.

Trường hợp hành vi trên gây thiệt hại đến sức khỏe, tính mạng của người khác với lỗi cố ý thì có thể bị xử lý về Tội giết người (Điều 123 BLHS 2015) với mức phạt thấp nhất là 1 năm tù, cao nhất là tử hình hoặc Tội cố ý gây thương tích (Điều 134 BLHS 2015) với mức phạt thấp nhất là phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm và cao nhất là tù chung thân.

Trường hợp hành vi trên gây thiệt hại đến sức khỏe, tính mạng của người khác với lỗi vô ý thì có thể bị xử lý về Tội vô ý làm chết người (Điều 128) với mức phạt thấp nhất là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm và cao nhất là 10 năm tù giam hoặc Tội vô ý gây thương tích (Điều 138) với mức phạt thấp nhất là phạt cảnh cáo đến cao nhất là 3 năm tù giam.

Cũng theo luật sư Nguyễn Thị Thu, nếu có căn cứ cho rằng, việc rơi đồ vật từ trên cao xuống gây thiệt hại cho người khác là do cá nhân lỡ tay hoặc thiếu trách nhiệm, lơ là để rơi đồ vật thì có thể được xem là hành vi vi phạm pháp luật với lỗi vô ý. Tùy vào tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi mà người vi phạm có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự và bồi thường thiệt hại (nếu có).

Trường hợp đồ vật rơi xuống là do sự cố trong bảo trì, bảo hành, khai thác, sử dụng nhà chung cư như tường, kính bị vỡ, bong tróc, hỏng hóc... Nếu chủ đầu tư hoặc chủ sở hữu nhà ở thiếu trách nhiệm để xảy ra sự cố công trình, gây thiệt hại cho người khác thì có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự theo Điều 298 BLHS 2015 về Tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng (không áp dụng với pháp nhân thương mại) với mức phạt thấp nhất là phạt tiền từ 50 triệu đồng đến cao nhất là 15 năm tù giam.

