Diễn biến bất ngờ vụ 6 nữ sinh đánh hội đồng nữ sinh lớp 11 gãy đốt sống cổ

Đời sống 14/08/2025 13:22

Phiên tòa xét xử 6 nữ sinh 'đánh hội đồng' nữ sinh lớp 11 gãy đốt sống cổ đã mở chiều 13/8, nhưng sau đó hoãn do luật sư phía bị cáo có đơn.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tối 13/8, ông Lê Văn Thanh (ngụ xã Trung Chính, tỉnh Thanh Hóa; bố của nữ sinh L.V.G.N., SN 2008, học sinh lớp 11, Trường THPT Nông Cống 2 bị các bạn cùng trường "đánh hội đồng" gãy đốt sống) cho biết, Tòa án nhân dân Khu vực 2 - Thanh Hóa đã hoãn phiên xét xử đối với 6 bị cáo, là nhóm nữ sinh đánh con gái ông tổn thương cơ thể 23%.

Phiên tòa sơ thẩm được mở vào chiều 13/8, tại Tòa án nhân dân Khu vực 2 - Thanh Hóa (đóng tại xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa).

Theo ông Thanh, lý do hoãn phiên xét xử 6 nữ sinh đánh con gái ông là do luật sư của các bị cáo có đơn xin hoãn.

Trước đó, ông Thanh nhận được thông báo của Tòa án nhân dân Khu vực 2 - Thanh Hóa về việc sẽ mở phiên xét xử sở thẩm vụ án hình sự về tội "Cố ý gây thương tích" đối với 6 bị cáo gồm: Nguyễn Thị Ngọc A., Nguyễn Thị G., Nguyễn Thị A., Hoàng Thị Huyền T., Vũ Lê T., Lê Phương D., đều là học sinh Trường THPT Nông Cống 2 (hiện đều ngụ tại các xã Thắng Lợi và Trung Chính, tỉnh Thanh Hóa).

Diễn biến bất ngờ vụ 6 nữ sinh đánh hội đồng nữ sinh lớp 11 gãy đốt sống cổ - Ảnh 1
Nữ sinh lớp 11 bị nhóm bạn cùng trường "đánh hội đồng" dẫn tới gãy đốt sống cổ - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, dựa vào cáo trạng của VKSND huyện Nông Cống (nay là VKSND Khu vực 2 - Thanh Hóa), khoảng 17h30 ngày 5/10/ 2024, tại thôn Thái Sơn, xã Tân Phúc, huyện Nông Cống cũ (nay là xã Trung Chính), nhóm nữ sinh gồm: Nguyễn Thị Ngọc A, Nguyễn Thị G, Nguyễn Thị A, Hoàng Thị Huyền T, Vũ Lê T và Lê Phương D - đều là học sinh các trường THPT trên địa bàn - đã dùng tay, chân, mũ bảo hiểm đánh em L.V.G.N (khi đó mới 15 tuổi 10 tháng 15 ngày), gây thương tích 23%. Cáo trạng xác định hành vi này nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe người khác và gây mất trật tự xã hội, cần xử lý nghiêm minh.

Trước đó, báo Tiền Phong đã thông tin, vào ngày 4/10/2024, một nữ sinh lớp 10A6 (Trường THPT Nông Cống 2) trong lúc đi học về thì thấy một nữ sinh lớp 10A5 đi sau mình nói chuyện, cười đùa với một bạn khác. Nữ sinh lớp 10A6 nghĩ rằng, bạn đang nói xấu mình nên dẫn đến cãi nhau. Đến chiều 5/10, lúc tan học, hai nữ sinh này tiếp tục cãi cọ, xích mích. Sau đó, bảo vệ nhà trường giải tán và học sinh ra về hết, song khi đến địa bàn xã Tân Phúc, huyện Nông Cống cũ (nay là xã Trung Chính, tỉnh Thanh Hóa) thì xảy ra đánh nhau.

Hậu quả khiến một nữ sinh lớp 11 (khi vào can ngăn nhóm bạn đánh nhau) đã bị đánh "hội đồng" và bị thương nặng (gãy đốt sống cổ), phải chuyển đi Bệnh viện Việt Đức để cứu chữa, điều trị. Sau một thời gian điều trị, nữ sinh được gia đình đưa về nhà tiếp tục theo dõi, điều trị vật lý trị liệu. Kết quả giám định thương tích là 23%. Đến ngày 9/12/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nông Cống cũ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 nữ sinh về hành vi "cố ý gây thương tích".

Danh tính đối tượng dùng dao chém em trai rồi cố thủ trong nhà

Danh tính đối tượng dùng dao chém em trai rồi cố thủ trong nhà

Đối tượng gây án cầm dao cố thủ trong nhà đã bị lực lượng Công an khống chế thành công.

