Lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu đang nỗ lực tìm kiếm cháu bé mất tích còn lại trong vụ 2 anh em ruột rủ nhau tắm sông, bị nước cuốn trôi.

Theo thông tin từ VOV, vào khoảng 21 giờ, ngày 10/8, UBND xã Sìn Hồ nhận được tin báo của anh Sùng A Dớ, sinh năm 1991, trú tại bản Sà Dề Phìn, xã Sìn Hồ về việc hai cháu bé địa phương mất tích tại khu vực sông Nậm Na, đoạn Km 63+800, Quốc lộ 12. Hai nạn nhân bao gồm cháu Mùa Quang Mười, sinh năm 2016 và cháu Mùa Xuân Trường, sinh năm 2018, là anh em ruột, con của anh Mùa A Chá, sinh năm 1990 và chị Mùa Thị Chư, sinh năm 1995, cùng trú tại bản Sà Dề Phìn. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Sìn Hồ đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã, Công an và lực lượng dân quân địa phương tổ chức xác minh và triển khai công tác tìm kiếm.

Qua xác minh ban đầu, sáng ngày 10/8, hai cháu Mười và Trường cùng đi chăn trâu với hai cháu khác là Mùa A Lồng và Mùa A Vàng, đều sinh năm 2012 ở cùng bản, tại khu vực gần Quốc lộ 12. Đến khoảng 11 giờ 45 phút cùng ngày, do thời tiết nắng nóng, hai cháu Mười và Trường đã rủ Lồng và Vàng xuống sông tắm tại khu vực Km 63+800. Tuy nhiên, Lồng và Vàng không xuống nước. Khi hai cháu Trường và Mười tắm được khoảng 5 phút thì không may bị nước xiết cuốn trôi.

Vì hoảng sợ, hai cháu Lồng và Vàng đã dắt trâu về nhà, sau đó lên lán nương mà không thông báo với người lớn. Đến 2 giờ sáng ngày 11/8, khi lực lượng công an xã và gia đình tìm thấy Lồng và Vàng tại một lán nương trên đường từ bản Sà Dề Phìn đi bản Hắt Hơ, từ đó mới xác định được nguyên nhân mất tích của hai cháu Mười và Trường. Đến khoảng 8 giờ 50 phút sáng ngày 12/8, thi thể cháu Mùa Xuân Trường đã được tìm thấy. Cháu Mùa Quang Mười hiện vẫn đang mất tích. Công tác tìm kiếm cứu nạn đang được chính quyền và lực lượng chức năng địa phương tích cực triển khai ở lưu vực sông Nậm Na kéo dài đến sông Đà. Hiện mực nước sông Nậm Na và sông Đà đang lên cao nên các lực lượng vừa triển khai tìm kiếm nạn nhân mất tích vừa đảm bảo phương án an toàn - Ảnh: VOV Theo thông tin từ báo Dân Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Sìn Hồ Triệu Thái Bình trực tiếp có mặt tại hiện trường, cho biết: Chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng tại chỗ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng để mở rộng phạm vi tìm kiếm. Đồng thời, đảm bảo an toàn cho người tham gia cứu nạn. Chính quyền địa phương cũng đã thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân và kiến nghị cấp trên tăng cường phương tiện, nhân lực để sớm tìm thấy cháu còn lại. Nguyên nhân ban đầu vụ việc được xác định do các cháu tắm sông vào mùa lũ, gặp dòng nước chảy mạnh bất thường nên gặp nạn... Chính quyền địa phương khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường giám sát, nhắc nhở con em, tuyệt đối không để trẻ em tắm sông, suối trong mùa mưa lũ.

