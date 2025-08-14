Theo cáo trạng, nhóm bị cáo tại Mái ấm Hoa Hồng đã nhiều lần ngược đãi, bạo hành trẻ trong quá trình chăm sóc.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 15/8, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Giáp Thị Sông Hương (51 tuổi, chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng ) và đồng phạm về tội Hành hạ người khác.

Phiên tòa do thẩm phán Quách Thanh Bình (Phó chánh Tòa gia đình và người chưa thành niên) làm chủ tọa. Vụ án được xét xử kín.

Giáp Thị Sông Hương thời điểm bị bắt - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, bị cáo Giáp Thị Sông Hương (51 tuổi, chủ cơ sở) và ba bảo mẫu: Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (47 tuổi), Diệp Ngọc Tuyền (48 tuổi), Trang Mỹ Nhanh (72 tuổi). Theo cáo trạng, nhóm này đã nhiều lần ngược đãi, bạo hành trẻ trong quá trình chăm sóc.

Kết quả điều tra xác định, bị cáo Hương và bảo mẫu Nhanh trực tiếp đe dọa, đánh đập trẻ bằng lược, chổi, khay nhựa, thậm chí cho dầu gió vào miệng một số cháu. Bị cáo Hương nhiều lần chứng kiến hành vi bạo hành nhưng không ngăn chặn, còn tự tay nắm áo, xách, kéo hoặc ném trẻ. Tất cả hành vi này đều bị camera ghi lại.

Ngoài ra, bị cáo Hương tuyển bảo mẫu không có chứng chỉ, không tập huấn pháp luật và không bảo đảm tỉ lệ người chăm sóc theo quy định.

Vụ việc bị phát hiện tháng 9-2024. Mái ấm Hoa Hồng được cấp phép tháng 7/2023, đăng ký nuôi 39 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt nhưng thực tế nuôi tới 86 trẻ, nhiều em không giấy tờ tùy thân. Sau khi vụ việc bị phanh phui, toàn bộ số trẻ được đưa về cơ sở bảo trợ công lập để chăm sóc, giấy phép hoạt động bị thu hồi.

