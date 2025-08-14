Danh tính đối tượng dùng dao chém em trai rồi cố thủ trong nhà

Đời sống 14/08/2025 12:12

Đối tượng gây án cầm dao cố thủ trong nhà đã bị lực lượng Công an khống chế thành công.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 14/8, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an xã Xuân Quang (Lào Cai) vừa bắt giữ đối tượng Phạm Văn Nghĩa (SN 1992, ở thôn Làng Bạc, xã Xuân Quang) do có hành vi dùng dao chém người gây thương tích.

Cụ thể, khoảng 11h ngày 13/8, tại thôn Làng Bạc, xã Xuân Quang, Nghĩa dùng dao chém nhiều nhát vào anh P.V.T. (SN 2003, cùng ở xã, là em trai của Nghĩa).

Sau khi bị chém, anh T. bỏ chạy khỏi nhà, tri hô người dân xung quanh cứu giúp.

Anh T. sau đó được lực lượng chức năng cùng người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bảo Thắng với nhiều thương tích nghiêm trọng ở vùng đầu, cổ và tay.

Danh tính đối tượng dùng dao chém em trai rồi cố thủ trong nhà - Ảnh 1
Đối tượng Phạm Văn Nghĩa bị công an khống chế, bắt giữ sau hơn 1 giờ cố thủ trong nhà. Ảnh: Báo Lào Cai - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, sau khi gây án, Nghĩa cầm dao cố thủ trong nhà, không hợp tác dù được lực lượng công an vận động, thuyết phục.

Đến 12h15 cùng ngày (13/8), bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Xuân Quang đã khống chế thành công đối tượng Nghĩa, tước hung khí gây án, đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia và người dân.

Vụ việc đang được Công an xã Xuân Quang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Viện kiểm sát Khu vực VI điều tra.

