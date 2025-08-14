Người đàn ông đâm đôi nam nữ rồi tự thiêu trên cabin xe container, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Đời sống 14/08/2025 16:28

Chiều 14/8, Công an phường Bình Dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM, đang khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ án khiến một người chết, hai người bị thương.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, chiều 14/8, Công an phường Bình Dương đang cùng Công an TP.HCM và các đơn vị có liên quan khẩn trương khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng vụ đôi nam nữ bị đâm trọng thương, một người khác thì bị chết cháy trong cabin xe container.

Theo một số người dân, trưa cùng ngày, tại ngã tư giao nhau giữa đường N13 và đường D3, họ thấy một người đàn ông đã chặn đầu một chiếc xe container rồi leo lên cabin.

Sau đó người này dùng hung khí đâm đôi nam nữ khiến họ bỏ chạy khỏi xe, la hét kêu cứu. Người dân đã nhanh chóng hỗ trợ đưa cả 2 nạn nhân đi cấp cứu.

Người đàn ông đâm đôi nam nữ rồi tự thiêu trên cabin xe container, tiết lộ nguyên nhân ban đầu - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc, cabin xe container bị cháy - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, sau khi gây án, người đàn ông đã cố thủ trên cabin chiếc xe container rồi châm lửa tự thiêu.

Thấy cabin xe container bị cháy, người dân và lực lượng chức năng cố gắng dập lửa để cứu nhưng khi ngọn lửa được dập tắt thì người đàn ông đã tử vong.

Nguyên nhân ban đầu được đánh giá có thể là do mâu thuẫn tình cảm. Vụ việc đang được Công an TP.HCM mở rộng điều tra.

Tông vào ô tô cứu hộ đang dừng đỗ, người đi xe máy ngã ra đường tử vong

Tông vào ô tô cứu hộ đang dừng đỗ, người đi xe máy ngã ra đường tử vong

Khoảng 9h ngày 14/8, một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 người tử vong tại chỗ xảy ra trên đường Lê Quang Đạo (Hà Nội).

Xem thêm
Từ khóa:   mâu thuẫn tình cảm sát hại rồi thiêu sống tin moi

TIN MỚI NHẤT

Con riêng của chồng phá phách đến bể kính cửa sổ, tôi chỉ nói vài câu trách mắng thì một nhân vật lao tới để lộ sự thật rụng rời

Con riêng của chồng phá phách đến bể kính cửa sổ, tôi chỉ nói vài câu trách mắng thì một nhân vật lao tới để lộ sự thật rụng rời

Tâm sự 17 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/8/2025, 3 con giáp đổi đời dễ dàng, xây nhà to, nằm không hưởng Phúc, vạn điều viên mãn, tình duyên hanh thông

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/8/2025, 3 con giáp đổi đời dễ dàng, xây nhà to, nằm không hưởng Phúc, vạn điều viên mãn, tình duyên hanh thông

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Nóng: Khởi tố người đàn ông lao vào xe khách rút chìa khóa rồi bỏ đi ở Hà Nội

Nóng: Khởi tố người đàn ông lao vào xe khách rút chìa khóa rồi bỏ đi ở Hà Nội

Đời sống 39 phút trước
Hành khách lao vào ẩu đả dữ dội trên máy bay, nguyên nhân bắt nguồn từ tiếng khóc của một đứa trẻ

Hành khách lao vào ẩu đả dữ dội trên máy bay, nguyên nhân bắt nguồn từ tiếng khóc của một đứa trẻ

Video 57 phút trước
'Vườn sao băng' Ngô Thừa Húc khóc bên mộ Từ Hy Viên

'Vườn sao băng' Ngô Thừa Húc khóc bên mộ Từ Hy Viên

Sao quốc tế 1 giờ 6 phút trước
Lặng người biết được lý do chồng bỏ bồ, tôi dứt khoát ly hôn không quay đầu lại thêm lần nào nữa

Lặng người biết được lý do chồng bỏ bồ, tôi dứt khoát ly hôn không quay đầu lại thêm lần nào nữa

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Tình tiết bất ngờ trong vụ nam thanh niên ném 3 bình nước 20 lít từ tầng 26 xuống đường ở TP.HCM

Tình tiết bất ngờ trong vụ nam thanh niên ném 3 bình nước 20 lít từ tầng 26 xuống đường ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày tới (15/8-16/8), Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp 'lấy rổ hứng tiền', đổi vận giàu sang, tương lai huy hoàng, giàu sang bậc nhất

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày tới (15/8-16/8), Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp 'lấy rổ hứng tiền', đổi vận giàu sang, tương lai huy hoàng, giàu sang bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Chồng sốc ngất khi bất ngờ phát hiện vợ bầu ngoại tình qua câu nói ‘cảnh báo’ của bác sĩ

Chồng sốc ngất khi bất ngờ phát hiện vợ bầu ngoại tình qua câu nói ‘cảnh báo’ của bác sĩ

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Người đàn ông đâm đôi nam nữ rồi tự thiêu trên cabin xe container, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Người đàn ông đâm đôi nam nữ rồi tự thiêu trên cabin xe container, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Đời sống 1 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Phát hiện bộ xương người bị tảng đá đè lên trong rừng sâu ở Ninh Bình, tiết lộ danh tính nạn nhân

Phát hiện bộ xương người bị tảng đá đè lên trong rừng sâu ở Ninh Bình, tiết lộ danh tính nạn nhân

Tử vi thứ Sáu 15/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Sáu 15/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Diễn biến bất ngờ vụ 6 nữ sinh đánh hội đồng nữ sinh lớp 11 gãy đốt sống cổ

Diễn biến bất ngờ vụ 6 nữ sinh đánh hội đồng nữ sinh lớp 11 gãy đốt sống cổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Khởi tố người đàn ông lao vào xe khách rút chìa khóa rồi bỏ đi ở Hà Nội

Nóng: Khởi tố người đàn ông lao vào xe khách rút chìa khóa rồi bỏ đi ở Hà Nội

Tình tiết bất ngờ trong vụ nam thanh niên ném 3 bình nước 20 lít từ tầng 26 xuống đường ở TP.HCM

Tình tiết bất ngờ trong vụ nam thanh niên ném 3 bình nước 20 lít từ tầng 26 xuống đường ở TP.HCM

Người thân khóc nghẹn bên hiện trường nam sinh 20 tuổi tử vong ở Hà Nội

Người thân khóc nghẹn bên hiện trường nam sinh 20 tuổi tử vong ở Hà Nội

Tông vào ô tô cứu hộ đang dừng đỗ, người đi xe máy ngã ra đường tử vong

Tông vào ô tô cứu hộ đang dừng đỗ, người đi xe máy ngã ra đường tử vong

Khiếp vía thanh niên ném 3 bình nước suối 20 lít từ chung cư xuống đất ở TP.HCM

Khiếp vía thanh niên ném 3 bình nước suối 20 lít từ chung cư xuống đất ở TP.HCM

Cháy nhà hàng ở TP.HCM, cột khói bốc cao hàng chục mét, nhiều người hốt hoảng tháo chạy

Cháy nhà hàng ở TP.HCM, cột khói bốc cao hàng chục mét, nhiều người hốt hoảng tháo chạy