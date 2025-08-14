Chiều 14/8, Công an phường Bình Dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM, đang khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ án khiến một người chết, hai người bị thương.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, chiều 14/8, Công an phường Bình Dương đang cùng Công an TP.HCM và các đơn vị có liên quan khẩn trương khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng vụ đôi nam nữ bị đâm trọng thương, một người khác thì bị chết cháy trong cabin xe container.

Theo một số người dân, trưa cùng ngày, tại ngã tư giao nhau giữa đường N13 và đường D3, họ thấy một người đàn ông đã chặn đầu một chiếc xe container rồi leo lên cabin.

Sau đó người này dùng hung khí đâm đôi nam nữ khiến họ bỏ chạy khỏi xe, la hét kêu cứu. Người dân đã nhanh chóng hỗ trợ đưa cả 2 nạn nhân đi cấp cứu.

Hiện trường vụ việc, cabin xe container bị cháy - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, sau khi gây án, người đàn ông đã cố thủ trên cabin chiếc xe container rồi châm lửa tự thiêu.

Thấy cabin xe container bị cháy, người dân và lực lượng chức năng cố gắng dập lửa để cứu nhưng khi ngọn lửa được dập tắt thì người đàn ông đã tử vong.

Nguyên nhân ban đầu được đánh giá có thể là do mâu thuẫn tình cảm. Vụ việc đang được Công an TP.HCM mở rộng điều tra.

