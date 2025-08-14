Con riêng của chồng phá phách đến bể kính cửa sổ, tôi chỉ nói vài câu trách mắng thì một nhân vật lao tới để lộ sự thật rụng rời

Con riêng của chồng phá phách tới mức đánh bể kính cửa sổ phòng ngủ của tôi. Tôi giận vì con không biết giữ gìn đồ vật đắt tiền nên đã răn đe vài câu. Chẳng ngờ được, ngay sau đó người giúp việc ở dưới bếp đã lao tới. 

Tôi và chồng lỡ dại có con khi mới yêu nhau chưa tròn nửa năm. Tình huống bắt buộc, chúng tôi phải nhanh chóng tổ chức đám cưới. Chồng tôi trước khi lấy tôi có một con trai riêng đã 6 tuổi. Chồng tôi nói anh và mẹ của đứa trẻ này chưa làm giấy kết hôn, là cô ta phản bội anh rồi bỏ đi. Anh không còn bất kì liên lạc gì với cô ta.

Vợ chồng tôi lấy nhau vẫn hòa hợp, nhưng con trai riêng của anh lại khiến tôi đau đầu. Con trai anh 6 tuổi nhưng lầm lì và không bao giờ chịu nghe lời tôi hay gọi cô một tiếng mẹ. Nhưng thằng bé lại rất thân thiết với người giúp việc, có khi tôi còn nghe nó gọi cô ấy là mẹ. Tôi thấy lạ, vì người giúp việc này có ở nhà anh từ trước khi tôi về. Tôi hỏi chồng nhiều lần nhưng anh chỉ nói chắc do con anh gần gũi với cô giúp việc nhiều hơn nên mới thế. Tôi nghe cũng bán tín bán nghi.

Ở với nhau mấy tháng nhưng tôi không có cách nào gần gũi hơn với con riêng của chồng. Chắc do tính tôi có phần cứng rắn mà trẻ con thì thích được dỗ ngọt. Tôi nghĩ mình vẫn sẽ cố gắng để làm quen với thằng bé cho đến một hôm. Con riêng của chồng phá phách tới mức đánh bể kính cửa sổ phòng ngủ của tôi. Tôi giận vì con không biết giữ gìn đồ vật đắt tiền nên đã răn đe vài câu. Chẳng ngờ được, ngay sau đó người giúp việc ở dưới bếp đã lao tới. 

Cô ta mất bình tĩnh gào lên rằng mình là mẹ ruột của đứa trẻ kia. Cô ta nói mình sai khi bỏ con mà chạy theo chồng giàu. Nhưng sau này cô ta hối hận, không quên được con trai nên xin vào làm giúp việc cho nhà chồng tôi. Thấy tôi dạy con lớn tiếng như thế cô ta không chịu nổi, muốn đem con trai riêng của chồng đi.

Tôi ngẩn người không tin vào sự việc diễn ra trước mắt. Hóa ra chồng tôi đã để người cũ sống với chúng tôi thời gian qua mà tôi không hề hay biết. Đáng lẽ nếu tôn trọng tôi thì chồng nên nói sự thật với tôi từ trước. Tôi biết anh thương con trai riêng, nhưng tôi cũng là mẹ của con anh mà. Giờ anh cũng không chịu để cô ta nuôi đứa trẻ, một mực giữ con trai sống cùng chúng tôi. Tôi cảm thấy như mình đang đứng ngoài câu chuyện của ba người bọn họ. Tôi phải làm sao đây?b

