Vụ nữ sinh bỏ nhà đi cùng 2 con mèo: Mẹ đã tìm thấy con gái tại địa điểm khiến gia đình bất ngờ

Đời sống 14/08/2025 10:15

Bà L.T.Q - mẹ ruột của nữ sinh H.T.N - vui mừng cho biết, đã tìm thấy con gái sau chuỗi ngày mất liên lạc. Con đang thuê trọ tại phường Thanh Xuân (Hà Nội) và làm thêm ở một quán cơm văn phòng, cách phòng trọ khoảng 3km.

Theo thông tin báo VietNamNet, tối 13/8, bà Lương T.Q. – mẹ ruột của nữ sinh Hoàng T.N. (SN 2007) – xúc động cho biết đã tìm thấy con gái sau nhiều ngày mất liên lạc.

Chia sẻ với phóng viên, bà Q. (trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) cho biết, gia đình đã tìm được con gái sau chuỗi ngày lo lắng. Trái với suy đoán của gia đình con bị lừa đến địa điểm xa nhà, hiện con gái bà đang thuê trọ tại phường Thanh Xuân (Hà Nội), cách nhà khoảng 10 km. Nữ sinh này cũng đang làm thêm tại một quán cơm văn phòng, cách chỗ trọ khoảng 3km.

Vụ nữ sinh bỏ nhà đi cùng 2 con mèo: Mẹ đã tìm thấy con gái tại địa điểm khiến gia đình bất ngờ - Ảnh 1
Phòng trọ nơi N. vừa mới thuê sau khi rời nhà. Ảnh: VietNamNet. 

“Mặc dù vẫn còn hờn dỗi vì bị tôi mắng, nhưng con đã hiểu ra vấn đề. Con nói muốn tự lập, chưa muốn về ở cùng mẹ. Khi nào có kết quả thi tốt nghiệp THPT, hai mẹ con sẽ tính tiếp”, bà Q. chia sẻ.

Theo bà, con gái vừa tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT và đạt hơn 27 điểm. N. vốn là học sinh ngoan, học giỏi. Tuy nhiên, trước khi rời khỏi nhà, giữa hai mẹ con xảy ra mâu thuẫn nhỏ liên quan đến việc dọn dẹp cho hai con mèo mà N. nuôi.

“Có lẽ vì chuyện đó mà con giận dỗi. Từ ngày cháu bỏ đi, tôi mất ăn mất ngủ, lo lắng và bất an vô cùng”, bà nghẹn ngào kể lại.

Trước khi tìm được con, bà Q. đã đăng tin tìm kiếm lên các hội nhóm mạng xã hội và nhờ báo chí hỗ trợ. Sau khi thông tin lan rộng, giáo viên chủ nhiệm của nữ sinh đã liên hệ được với em. Trong cuộc trò chuyện ngắn, nữ sinh trấn an: “Em đang ở Hà Nội, không sang Campuchia đâu mà sợ” và hứa sẽ gọi lại.

Vụ nữ sinh bỏ nhà đi cùng 2 con mèo: Mẹ đã tìm thấy con gái tại địa điểm khiến gia đình bất ngờ - Ảnh 2
Nữ sinh này cũng đang làm thêm tại một quán cơm văn phòng, cách chỗ trọ khoảng 3km. Ảnh: VietNamNet. 

Tuy nhiên sau đó, khi gia đình gọi lại, điện thoại chỉ phát ra tiếng ồn như đang ở trong bếp rồi tắt máy, khiến cả nhà càng thêm hoảng loạn.

Sau nhiều ngày nỗ lực, gia đình đã xác định được nơi ở hiện tại của nữ sinh. Bà Q. cho biết, chỗ con gái thuê trọ tương đối an toàn.

Bà cũng đã đến tận nơi làm việc của con để tìm hiểu và thấy rằng quán cơm văn phòng nơi con làm thêm là cơ sở đàng hoàng, nên đồng ý cho con tiếp tục làm tại đây.

Về hai chú mèo xám mà cháu gái mang theo khi rời khỏi nhà, bà Q. cho biết: “Con nói đã gửi cho người khác nuôi, không trực tiếp chăm sóc nữa”.

Vụ nữ sinh bỏ nhà đi cùng 2 con mèo: Mẹ đã tìm thấy con gái tại địa điểm khiến gia đình bất ngờ - Ảnh 3
Hình ảnh em Hoàng T.N. (SN 2007) thời điểm rời khỏi nhà. Ảnh: VietNamNet. 

Như trước đó báo Lao Động đưa tin, ngày 12/8, Công an phường Hà Đông, TP Hà Nội đã tiếp nhận trình báo của gia đình bà L.T.Q về việc con gái bà là cháu H.T.N (sinh năm 2007) đi khỏi nhà tại khu vực Xa La (Hà Đông) trong trang phục quần bò xám, áo thun đen, mang theo một túi màu nâu và một túi đen đựng 2 con mèo màu xám từ khoảng 9h30 ngày 7/8 chưa về.

Vừa đỗ đại học, nữ sinh Hà Nội bỏ đi nhiều ngày không liên lạc sau câu nói của mẹ

Ngày 12/8, Công an phường Hà Đông (TP Hà Nội) đã tiếp nhận trình báo của gia đình về việc cháu Hoàng Thúy Nga (SN 2007) rời nhà từ sáng 7/8 đến nay chưa về.

Từ khóa:   nữ sinh Hà Nội mất tích tin mới tin đời sống

