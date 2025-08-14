Chồng sốc ngất khi bất ngờ phát hiện vợ bầu ngoại tình qua câu nói ‘cảnh báo’ của bác sĩ

Tâm sự 14/08/2025 16:40

Đến một hôm tự dưng vợ tôi bị đau bụng quằn quại, mặt mày trắng xanh. Tôi sợ sốt vó bỏ hết việc ở cơ quan mà về đưa vợ đi viện gấp. Vợ tôi được đưa vào phòng cấp cứu, tôi ở ngoài cứ cầu tổ tiên ông bà phù hộ cho vợ con tôi bình an vô sự.

Ngày trước lấy nhau 3 năm chưa có tin con cái, tôi và vợ có đi thăm khám nhưng được nghe là cả hai đều bình thường. Đến năm thứ 4 thì tôi vui mừng khuôn xiết khi nghe tin vợ có bầu. Vì có con muộn nên tôi giữ gìn lắm, quyết tâm “ngủ chay” để không động đến con. Tôi nói với vợ hai vợ chồng ráng một thời gian để con sinh ra khỏe mạnh. Vợ tôi cũng đồng ý liền.

Tôi đi làm cũng dư dả nên từ ngày vợ mang thai thì tôi để cô ấy nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Tôi không để vợ thiếu thốn thứ gì, chỉ cần cô ấy nói là tôi liền cố gắng mua cho. Từ ngày cô ấy có thai, tôi chăm vợ từng bát canh, cô ấy khó chịu một chút là tôi liền sốt ruột. Đến một hôm tự dưng vợ tôi bị đau bụng quằn quại, mặt mày trắng xanh. Tôi sợ sốt vó bỏ hết việc ở cơ quan mà về đưa vợ đi viện gấp. Vợ tôi được đưa vào phòng cấp cứu, tôi ở ngoài cứ cầu tổ tiên ông bà phù hộ cho vợ con tôi bình an vô sự.

Sau đó một bác sĩ đi ra gọi tên người nhà của vợ tôi. Tôi chân tay vẫn còn run lao tới hỏi bác sĩ về tình hình của vợ. Vị bác sĩ thấy tôi thì trừng mắt cảnh cáo:

“Tôi báo cho cậu biết giờ thì vợ con cậu qua cơn nguy hiểm rồi. Nhưng cậu đừng có vội mừng. Tình trạng sức khỏe của vợ cậu không tốt nên đứa trẻ cũng bị ảnh hưởng xấu. Tôi đã nói với cậu rồi 3 tháng đầu này phải kiêng quan hệ vợ chồng, sao vợ chồng cậu cứ bỏ ngoài tai vậy? Gần gũi nhiều quá rồi giờ động thai đấy. Tôi cứ hỏi mãi vợ cậu mới chịu thừa nhận. Tôi nói này, không ráng giữ bây giờ thì mất con như chơi đấy!”.

Chồng sốc ngất khi bất ngờ phát hiện vợ bầu ngoại tình qua câu nói ‘cảnh báo’ của bác sĩ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi nghe bác sĩ nói đến đây thì đầu óc trống rỗng:

“Bác sĩ ơi, bác sĩ có lầm không? Em không…”

“Thôi thôi vợ chồng như cậu tôi thấy nhiều rồi, ngại ngùng cái gì mà còn chối. Nhưng tôi nói lại không thể có lần hai đâu, nếu cậu muốn con sinh ra khỏe mạnh”.

Bác sĩ đi rồi tôi vẫn ngẩn người chết sững tại chỗ. Rõ ràng vợ chồng tôi mấy tháng nay không hề gần gũi. Vậy những gì vợ tôi thừa nhận làm là với ai? Đúng là vị bác sĩ này khám cho vợ tôi từ đầu mà, ông ấy còn đọc rõ tên vợ tôi thì làm sao mà lầm được?”.

Trong lòng nóng như lửa đốt, đến khi vợ vừa tỉnh thì tôi đã hỏi cô ấy ngay. Tôi kể lại hết những lời bác sĩ nói rồi hỏi cô ấy rốt cuộc là thế nào? Vợ tôi nghe thế thì vừa gục mặt khóc nức nở vừa nói:

“Em xin lỗi anh, em xin lỗi, em sai với anh rồi. Anh cứ đi làm bỏ em ở nhà một mình, em buồn lắm. Nên em mới trót dại một lần thôi… Anh tin em đi, em không lừa dối anh. Đứa nhỏ này là con anh. Em chỉ mới dại dột một lần thôi. Em xin anh tha thứ cho em lần này thôi. Em hứa sẽ không bao giờ dám làm bậy nữa”

“Tôi cả ngày đi làm là để nuôi cô và con, vậy mà cô đối xử với chồng mình như vậy à?”.

Tôi quá bất ngờ và thất vọng về người vợ ngoại tình của mình. Càng yêu thương nâng niu bao nhiêu thì khi biết bị phản bội càng đau đớn bấy nhiêu. Tôi cũng không màng vợ tôi ăn nằm với ai. Tôi chán nản tột cùng khi lấy phải người vợ vô tình vô nghĩa thế này. Nhưng giờ cô ấy đang mang thai, tôi càng không biết đứa trẻ kia có phải là con tôi không. Tôi phải làm sao đây?

Cưới chồng đại gia, ngày cưới cô dâu đeo vàng kín cổ nhưng đêm tân hôn vừa nhìn thấy chú rể đã tông cửa chạy

Cưới chồng đại gia, ngày cưới cô dâu đeo vàng kín cổ nhưng đêm tân hôn vừa nhìn thấy chú rể đã tông cửa chạy

Không ngờ, đến ngày cưới, vị đại gia của Hương vẫn chưa xuất hiện. Anh ấy nói vì công việc nên trễ chuyến bay. Hương dù tủi thân khi đám cưới không có chú rể nhưng vẫn thấy tự hào khi đeo vàng đầy cổ khiến ai cũng xuýt xoa lấy chồng đại gia thật sướng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Con riêng của chồng phá phách đến bể kính cửa sổ, tôi chỉ nói vài câu trách mắng thì một nhân vật lao tới để lộ sự thật rụng rời

Con riêng của chồng phá phách đến bể kính cửa sổ, tôi chỉ nói vài câu trách mắng thì một nhân vật lao tới để lộ sự thật rụng rời

Tâm sự 19 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/8/2025, 3 con giáp đổi đời dễ dàng, xây nhà to, nằm không hưởng Phúc, vạn điều viên mãn, tình duyên hanh thông

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/8/2025, 3 con giáp đổi đời dễ dàng, xây nhà to, nằm không hưởng Phúc, vạn điều viên mãn, tình duyên hanh thông

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Nóng: Khởi tố người đàn ông lao vào xe khách rút chìa khóa rồi bỏ đi ở Hà Nội

Nóng: Khởi tố người đàn ông lao vào xe khách rút chìa khóa rồi bỏ đi ở Hà Nội

Đời sống 41 phút trước
Hành khách lao vào ẩu đả dữ dội trên máy bay, nguyên nhân bắt nguồn từ tiếng khóc của một đứa trẻ

Hành khách lao vào ẩu đả dữ dội trên máy bay, nguyên nhân bắt nguồn từ tiếng khóc của một đứa trẻ

Video 59 phút trước
'Vườn sao băng' Ngô Thừa Húc khóc bên mộ Từ Hy Viên

'Vườn sao băng' Ngô Thừa Húc khóc bên mộ Từ Hy Viên

Sao quốc tế 1 giờ 8 phút trước
Lặng người biết được lý do chồng bỏ bồ, tôi dứt khoát ly hôn không quay đầu lại thêm lần nào nữa

Lặng người biết được lý do chồng bỏ bồ, tôi dứt khoát ly hôn không quay đầu lại thêm lần nào nữa

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Tình tiết bất ngờ trong vụ nam thanh niên ném 3 bình nước 20 lít từ tầng 26 xuống đường ở TP.HCM

Tình tiết bất ngờ trong vụ nam thanh niên ném 3 bình nước 20 lít từ tầng 26 xuống đường ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày tới (15/8-16/8), Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp 'lấy rổ hứng tiền', đổi vận giàu sang, tương lai huy hoàng, giàu sang bậc nhất

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày tới (15/8-16/8), Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp 'lấy rổ hứng tiền', đổi vận giàu sang, tương lai huy hoàng, giàu sang bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Chồng sốc ngất khi bất ngờ phát hiện vợ bầu ngoại tình qua câu nói ‘cảnh báo’ của bác sĩ

Chồng sốc ngất khi bất ngờ phát hiện vợ bầu ngoại tình qua câu nói ‘cảnh báo’ của bác sĩ

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Người đàn ông đâm đôi nam nữ rồi tự thiêu trên cabin xe container, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Người đàn ông đâm đôi nam nữ rồi tự thiêu trên cabin xe container, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Đời sống 1 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Phát hiện bộ xương người bị tảng đá đè lên trong rừng sâu ở Ninh Bình, tiết lộ danh tính nạn nhân

Phát hiện bộ xương người bị tảng đá đè lên trong rừng sâu ở Ninh Bình, tiết lộ danh tính nạn nhân

Tử vi thứ Sáu 15/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Sáu 15/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Diễn biến bất ngờ vụ 6 nữ sinh đánh hội đồng nữ sinh lớp 11 gãy đốt sống cổ

Diễn biến bất ngờ vụ 6 nữ sinh đánh hội đồng nữ sinh lớp 11 gãy đốt sống cổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Con riêng của chồng phá phách đến bể kính cửa sổ, tôi chỉ nói vài câu trách mắng thì một nhân vật lao tới để lộ sự thật rụng rời

Con riêng của chồng phá phách đến bể kính cửa sổ, tôi chỉ nói vài câu trách mắng thì một nhân vật lao tới để lộ sự thật rụng rời

Lặng người biết được lý do chồng bỏ bồ, tôi dứt khoát ly hôn không quay đầu lại thêm lần nào nữa

Lặng người biết được lý do chồng bỏ bồ, tôi dứt khoát ly hôn không quay đầu lại thêm lần nào nữa

Chồng mượn tiền cho nhân tình đi sinh ở bệnh viện quốc tế, tình cờ đụng mặt một sản phụ ở phòng VIP mà trợn mắt chết đứng

Chồng mượn tiền cho nhân tình đi sinh ở bệnh viện quốc tế, tình cờ đụng mặt một sản phụ ở phòng VIP mà trợn mắt chết đứng

Quyết bảo vệ tình yêu, cô gái dọn hẳn sang nhà “người yêu lớn tuổi” để rồi nhận cái kết đắng

Quyết bảo vệ tình yêu, cô gái dọn hẳn sang nhà “người yêu lớn tuổi” để rồi nhận cái kết đắng

Cưới chồng đại gia, ngày cưới cô dâu đeo vàng kín cổ nhưng đêm tân hôn vừa nhìn thấy chú rể đã tông cửa chạy

Cưới chồng đại gia, ngày cưới cô dâu đeo vàng kín cổ nhưng đêm tân hôn vừa nhìn thấy chú rể đã tông cửa chạy

Nhân tình mang thai, chồng nhanh chóng làm thủ tục ly hôn vợ, rồi lại chết nghẹn và trả giá đắt ngay sau đó

Nhân tình mang thai, chồng nhanh chóng làm thủ tục ly hôn vợ, rồi lại chết nghẹn và trả giá đắt ngay sau đó