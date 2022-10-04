Muốn vòng 1 căng tròn? Có ngay 4 loại thức uống giúp tăng vòng 1 cho chị em đây

Đậu nành là thực phẩm giàu isoflavone – là một loại nhóm chất estrogen có nguồn gốc thực vật giúp phòng các bệnh về tim mạch, ngăn ngừa loãng xương, tốt cho hệ thần kinh trung ương… và đặc biệt là nó kích thích tăng kích cỡ vòng 1 của phụ nữ. Ngoài ra, sữa đậu nành cũng cung cấp lượng protein dồi dào giúp nuôi dưỡng mô ngực phát triển từ sâu bên trong, giúp vòng 1 nảy nở và quyến rũ hơn.

Thức uống giúp tăng vòng một nhanh, tiết kiệm nhất, cũng dễ kiếm nhất đó chính là sữa đậu nành . Công dụng của sữa đậu nành thì có thật là nhiều như tốt cho tim mạch, giảm nguy cơ béo phì, giúp làm đẹp da, đẹp tóc, ngăn ngừa ung thư và đặc biệt là giúp bổ sung các tiết tố nữ.

Cách làm sữa đậu nành như sau nhé các bạn:

Chỉ cần đậu nành và nước là chúng ta đã có đủ nguyên liệu cho một loại thức uống giúp tăng vòng 1 tuyệt vời rồi.

- Bước 1: Ngâm hạt đậu nành: Đậu nành khô, nhặt bỏ hạt sâu. Cho đậu vào nồi dùng nước sạch đổ nước ngập khoảng gấp 2-3 lần lượng đậu. Ngâm đậu trong vòng 8 - 10 giờ, thấy hạt nào nổi lên thì bỏ đi. Sau đó vớt ra.

Chú ý : Nếu được hãy ủ đậu nành thành mầm đậu nành rồi mới làm sữa thì hiệu quả còn hơn rất nhiều. Mầm đậu nành tăng vòng 1 còn hiệu quả hơn hạt đậu nành vì qua quá trình lên mầm, hàm lượng dinh dưỡng của hạt đậu đã tăng lên đáng kể. Việc ủ khá đơn giản, bạn chỉ cần cho đậu đã ngâm vào một chiếc túi vải và để vào chỗ tối. Mỗi ngày tưới nước một lần. Khoảng 2 ngày là đã có mầm đậu nành để sử dụng rồi.

Đổ đậu ra rổ, nhặt bỏ các hạt sâu, lép, rửa sạch đất cát. Sau khi ngâm, loại bỏ nước và rửa sạch vài lần bằng nước lạnh cho thật sạch rồi vớt ra để ráo.

- Bước 2: Xay đậu nành, bạn cho 1,5 lít nước vào máy xay sinh tố, tiếp đến cho đậu nành, có thể cho thêm một ít lạc và đậu xanh đã ngâm và rửa sạch vào để tăng thêm hương vị thơm ngon. Sau khi xay thật mịn thì dừng lại.

- Bước 3: Đổ tất cả hỗn hợp vừa xay vào túi vải để lọc, lấy phần nước và bỏ đi phần bã đậu. Nếu bạn sử dụng máy chuyên dụng xay sữa hạt thì có thể không cần phải lọc bã vì sữa đã rất mịn rồi

- Bước 4: Cho sữa vào nồi đun sôi, đun nhỏ lửa, đợi sôi thì hớt bọt, có thể cho thêm một vài cái lá dứa để tạo mùi thơm. Đun sữa sôi khoảng 10 phút thì tắt bếp và để nguội.

Chị em có thể uống sữa đậu nành khi ấm hoặc cho vào tủ lạnh để uống cho mát. Có người cho đường vào uống để ngon hơn, tuy nhiên uống nhiều đường thì không tốt nên chị em nếu có cho đường chỉ nên cho một chút ít thôi. Tốt nhất vẫn là uống hương vị tự nhiên nhé.

2. Bột ngũ cốc

Để có vòng 1 đầy đặn và quyến rũ, chị em chúng mình có thể sử dụng một loại đồ uống dân dã và chẳng hề đắt đỏ gì, đó chính là bột ngũ cốc các loại đậu. Bột đậu đã được nhiều chị em sử dụng làm đồ uống để tăng vòng 1 và đạt hiệu quả bất ngờ. Các loại đậu cung cấp rất nhiều protein, các loại vitamin và khoáng chất, đồng thời cũng là nguồn chất xơ, chất béo tốt cho cơ thể, từ đó giúp các chị em có được vòng 1 tròn đầy mà chẳng lo tăng cân nhé!

Bột ngũ cốc giàu dinh dưỡng, giúp vòng 1 tròn đầy!

Nguyên liệu cần có: 1kg đậu tương, 1kg đậu xanh còn nguyên vỏ, 1kg đậu đỏ hạt nhỏ còn nguyên vỏ, 0,5kg đậu đen xanh lòng và 500gr vừng đen.

Cách làm đơn giản như sau:

- Bước 1: Các loại hạt đem rửa sạch, loại bỏ các hạt hỏng, thối, lép rồi ngâm với nước sạch trong khoảng vài tiếng trước khi rang.

- Bước 2: Vớt hạt ra để ráo, có thể phơi nắng cho mau khô

- Bước 3: Đem lên chảo rang cho đến khi hạt chín giòn thơm

- Bước 4: Đợi các loại hạt nguội thì đem tất cả đến cửa hàng xay bột và nghiền thành bột mịn.

Mỗi ngày uống 3 cốc bột ngũ cốc, mỗi lần pha khoảng 2 thìa bột đầy với 250ml nước hòa tan rồi uống. Các chị em cũng có thể cho thêm một chút đường để dễ uống và có hương vị thơm ngon hơn nhé.

3. Sữa đậu phộng (lạc)

Thực đơn tăng vòng 1 mà bỏ qua sữa đậu phộng thì thật là đáng tiếc. Đây là một công thức sữa hạt “thần thánh” giúp chị em có một loại đồ uống dinh dưỡng, không hề tốn kém mà lại giúp tăng vòng 1 như ý. Với vị thơm, bùi, béo ngậy, sữa đậu phộng đặc biệt thích hợp cho những cô nàng gầy muốn tăng vòng 1 lẫn vòng 3.

Cách làm sữa đậu phộng tăng vòng 1 nở vòng 3 cho chị em đây:

Nguyên liệu: 200gr lạc (đậu phộng) sống, 50g đường trắng, 1 thìa muối, sữa đặc và sữa tươi (khối lượng tùy thuộc vào khẩu vị ăn của bạn) và 1,5 lít nước lọc.

Các bước tiến hành làm sữa đậu phộng ngọt bùi, dinh dưỡng:

- Bước 1: Lạc cho vào chảo rang chín, khuấy đều tay để lạc chín đều, vàng, giòn rồi đem sẩy sạch vỏ, lấy phần nhân lạc rang bên trong

Lạc rang vàng giòn sẽ cho ra thành phẩm là sữa béo ngậy - Ảnh minh họa: Internet.

- Bước 2: Cho lạc và 1,5l nước vào trong nồi to, đun sôi thì hạ lửa, nấu cho đến khi lạc chín mềm thì tắt bếp rồi để nguội.

- Bước 3: Cho cả lạc và nước vào trong máy xay sinh tố say nhuyễn cho đến khi thật mềm mịn. Lọc bỏ phần bã đi thì sẽ được phần sữa mịn. Có thể dùng uống luôn hoặc cho thêm một chút sữa đặc và sữa tươi nấu sôi lại một lần nữa. Đợi nguội là có thể sử dụng.

Sữa đậu phộng thơm ngon béo ngậy!

Những ai đang ở chế độ ăn kiêng thì nên chọn loại sữa tươi không đường. Mỗi ngày bạn hãy kiên trì uống khoảng 2 cốc sữa đậu phộng thì vòng 1 quyến rũ, thân hình săn chắc sẽ không ở quá xa đâu nhé!

4. Các loại nước ép trái cây tươi

Nếu tìm một loại thức uống giúp tăng vòng 1 vừa ngon, vừa thơm, vừa dễ uống thì bạn không thể bỏ qua các loại nước ép từ củ quả tự nhiên như: nước ép quả dứa, nước ép củ cải đỏ, nước ép củ cà rốt, nước ép nho hay nước dừa.

Nước ép dứa là món đồ uống thơm ngon cho chị em nào muốn tăng vòng 1!

Đây đều là những loại trái cây tươi này rất giàu vitamin, khoáng chất, không chỉ giúp tăng cường sức khỏe, đẹp da, ngăn ngừa lão hóa mà còn có chứa estrogen có tác dụng kích thích vòng 1 trở nên săn chắc, đầy đặn hơn. Vừa thơm ngon dễ uống, lại còn giúp đẹp da đẹp dáng, các chị em nhất định đừng bỏ lỡ nhé!

Lưu ý khi sử dụng các loại thức uống giúp tăng vòng 1

Chị em mình ai muốn tăng vòng 1 như ý đều phải chú ý những điểm sau đây nhé:

- Nhất định phải kiên trì, thực hiện đều đặn và chăm chỉ. Bạn hãy nhớ rằng, không có một biện pháp tự nhiên nào lại có hiệu quả nhanh chóng trong vài ngày đâu nhé. Việc uống các loại đồ uống này cần phải có thời gian để cơ thể tiếp nhận và có những chuyển biến.

- Ngoài cách tăng vòng 1 bằng các loại đồ uống ra, để đạt kết quả tốt hơn thì bạn nên kết hợp việc uống các thức uống kích thích tăng vòng 1 thì bạn cần thường xuyên massage ngực đúng cách, đều đặn hay mặc loại áo ngực phù hợp thì vòng ngực của bạn mới nảy nở, căng tròn và đầy đặn được.

Massage ngực giúp tăng kích thước vòng 1!

- Đồng thời, khi uống các loại sữa, nước ép giúp tăng vòng 1, chị em lưu ý không uống quá nhiều mỗi ngày, không

Trên đây là top 5 loại thức uống giúp tăng vòng 1 với cách chế biến siêu đơn giản và thơm ngon tại nhà. Các chị em nếu đang có nhu cầu có một vòng 1 ưng ý thì nhất định đừng bỏ lỡ nhé. Chúc các chị em sớm có thân hình hoàn hảo và luôn xinh đẹp, rạng rỡ nhé!