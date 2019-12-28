Bật mí những cách giảm mỡ mặt nhanh nhất tại nhà

Sử dụng thực phẩm là phương pháp giảm béo mặt tự nhiên rất hiệu quả. Vậy ăn gì để giảm béo mặt, uống gì để giúp khuôn mặt thon gọn hơn?

Khuôn mặt không được thon gọn, chảy xệ, thậm chí là tình trạng cằm nọng là nỗi ám ảnh rất lớn của phụ nữ. Điều đó làm cho gương mặt không được thanh thoát và gây mất tự tin. Tuy nhiên, chị em hoàn toàn có thể cải thiện bằng một số cách giảm mỡ mặt nhanh nhất dưới đây.

Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần chuẩn bị 1 củ cà rốt và 2 bó cần tây nhỏ, xay nhuyễn lấy nước và uống 1 cốc mỗi ngày. Nếu bạn cảm thấy hơi nhạt thì có thể cho thêm một chút mật ong nguyên chất để hương vị thơm ngon hơn. Mật ong còn giúp làn da bạn trở nên tươi trẻ, hồng hào.

Trong nước ép cà rốt và cần tây có chứa hàm lượng lớn vitamin A, C, C và chất xơ rất dồi dào. Đây là thức uống giúp thanh lọc cơ thể và hỗ trợ giải nhiệt, giảm tích tụ mỡ thừa hiệu quả.

Nước chanh mật ong

Đây là loại nước uống khá quen thuộc đối với các chị em có nhu cầu giảm cân. Và đối với việc giảm mỡ mặt cũng vậy, nước chanh mật ong sẽ giúp đào thải những độc tố trong cơ thể, giúp các chất chuyển hóa nhanh hơn và hạn chế tích mỡ thừa vùng mặt.

Nước chanh mật ong thanh lọc cơ thể, giảm tích tụ mỡ thừa - Ảnh minh họa: Internet.

Bạn chỉ cần pha một cốc nước chanh loãng và thêm vào vài giọt mật ong và uống vào buổi sáng sẽ thấy hiệu quả rất rõ rệt. Thức uống này còn giúp da bạn trắng sáng và ngăn chặn lão hóa. Chị em nào dạ dày hơi yếu, sợ ảnh hưởng của axit trong nước chanh thì hãy pha nước chanh thật loãng, hoặc có thể uống sau khi ăn để đảm bảo an toàn.

Trà xanh

Công dụng của trà xanh chắc chắn chị em đều đã từng nghe qua. Không chỉ giúp chống oxy hóa, làm chậm quá trình lão hóa, trà xanh còn rất tốt đối với những người bị tích mỡ thừa.

Trà xanh rất tốt cho phụ nữ giảm mỡ - Ảnh minh họa: Internet.

Một ly trà xanh mỗi ngày là cách giảm mỡ mặt nhanh nhất và hiệu quả cao. Bạn nên uống sau bữa ăn để hỗ trợ chuyển hóa, trao đổi chất nhanh hơn.

Cách giảm béo mặt và cằm tại nhà bằng phương pháp tập luyện

Cũng giống như cơ thể, tập luyện là phương pháp giảm béo mặt nhanh và hiệu quả nhất. Việc vận động cơ mặt thường xuyên sẽ giúp khuôn mặt săn chắc, mỡ thừa và nọng cằm cũng sẽ dần dần biến mất.

Cách tập cơ mặt khá đơn giản, bạn chỉ cần phát âm theo các chữ cái: A-I-U-O liên tục, lặp lại khoảng 15-20 lần mỗi ngày. Lưu ý: mở khẩu hình miệng với biên độ tối đa để cơ mặt được giãn nở căng nhất.

Bài tập giảm mỡ mặt bằng cách phát âm theo chữ cái - Ảnh minh họa: Internet.

Cách giảm mỡ mặt nhanh nhất bằng phương pháp massage

Massage từ trước đến nay vẫn được coi là phương pháp đơn giản mà hiệu quả cao, chị em sẽ thấy khuôn mặt thon gọn sau chỉ vài lần thực hiện.

Massage bằng tay

Để thực hiện massage bằng tay, chị em chủ yếu dùng ngón giữa và ngón áp út, massage từ giữa mặt kéo sang hai bên mang tai, từ giữa trán kéo sang hai bên thái dương và từ dưới cằm kéo lên. Trong khi massage, chị em chỉ nên dùng một lực nhỏ tác động vào khuôn mặt để tránh bị trầy xước da.

Massage mặt bằng tay giúp săn chắc cơ mặt - Ảnh minh họa: Internet.

Sau khoảng 2 tuần massage liên tục, chị em sẽ cảm nhận rõ ràng cơ mặt của mình săn chắc hơn, không còn bị chảy xệ. Hơn nữa, đây cũng là bí quyết giúp làn da trở nên căng bóng và tươi trẻ hơn.

Massage bằng thìa

Chiếc thìa dùng để ăn mỗi ngày là công cụ massage rất hiệu quả mà có thể nhiều chị em chưa biết. Thay vì phải ra spa khá tốn kém để sử dụng các máy móc phức tạp, chị em có thể tận dụng những công cụ có sẵn trong nhà, ví dụ như chiếc thìa.

Sử dụng thìa massage để giảm béo mặt nhanh hơn - Ảnh minh họa: Internet.

Cách massage bằng thìa được thực hiện tương tự như khi bằng tay, chỉ có khác là dùng thêm công cụ hỗ trợ. Bạn dùng mặt sau của chiếc thìa, nhấn nhẹ trên mặt và kéo từ phần giữa mặt (gần mũi) sang hai bên tai và kéo lên thái dương.

Đối với phần cằm thì bạn dùng mặt trong của thìa, kéo từ giữa cằm sang hai bên quai hàm theo hướng từ dưới lên. Bạn thực hiện khoảng 5-7 phút mỗi ngày để thấy hiệu quả săn chắc rõ rệt.

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Một số lưu ý để giảm mỡ mặt nhanh nhất

Khi thực hiện các cách giảm mỡ mặt nhanh nhất, bạn hãy lưu ý một số điều sau để đạt hiệu quả như ý”

Hạn chế ăn mặn: Lượng muối quá cao là nguyên nhân tích nước, dẫn đến hiện tượng cơ thể bị phù. Do vậy để giảm mỡ mặt nhanh thì bạn cần hạn chế ăn mặn.

Uống nhiều nước: Nước là “vũ khí đắc lực” trong các kế hoạch giảm cân. Nước giúp cơ thể trao đổi chất tốt hơn, giảm tích tụ mỡ thừa. Vì vậy chị em lưu ý uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày.

Xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý: Mọi nỗ lực của bạn sẽ tiêu tan nếu như bạn vẫn tiếp tục ăn uống quá đà, không có chế độ hợp lý. Vì vậy, việc xây dựng một thực đơn ít tinh bột, đường, chất béo có hại, nhiều rau xanh, chất xơ, protein và nước là “chìa khóa” giúp bạn giảm mỡ mặt nhanh và hiệu quả lâu dài.

Trên đây là một số cách giảm mỡ mặt nhanh nhất mà chị em phụ nữ nên tham khảo. Bạn có thể áp dụng nhiều phương pháp như: sử dụng thực phẩm giúp thải độc, tập luyện, massage, điều chỉnh chế độ ăn,... Tuy nhiên dù bạn chọn phương pháp nào cũng cần kiên trì và thực hiện đúng cách để hiệu quả được như mong muốn.