Chế độ ăn eat clean giảm cân: Healthy và bền bỉ mỗi ngày 

Bạn đang nghĩ rằng eat clean là một cái gì đó khó khăn lắm đúng không? Rằng bạn sẽ chỉ được ăn rau, không được ăn thịt hay thậm chí không được ăn thực phẩm có chứa tinh bột? Nếu đang nghĩ như vậy thì hãy dừng lại ngay bạn nhé.

Chế độ ăn eat clean giảm cân đang được rất nhiều người áp dụng cho quy trình giảm cân của mình bởi nó khá dễ dàng trong việc thực hiện và hiệu quả sau quá trình đó cũng thật sự đáng kinh ngạc. Cùng tìm hiểu dưới bài viết này nhé.

Giảm cân là cả một quy trình vì vậy khi áp dụng ăn eat clean chúng ta cần có một lộ trình rõ ràng cụ thể và có tính tuần hoàn để đạt được kết quả tốt nhất. Hãy cùng tham khảo ngay thực đơn eat clean giảm cân cấp tốc trong 7 ngày ngay dưới đây nhé.

Eat clean được hiểu là chế độ ăn sạch, đúng là như vậy. Chế độ ăn này khuyến khích mọi người ăn thực phẩm ở dạng chế biến nguyên thủy nhất, không qua tẩm ướp hay đơn giản hơn là không qua chế biến đối với một số thực phẩm có thể ăn trực tiếp.

Ngày Thực đơn 1 Bữa sáng: 2 miếng bánh mì đen nguyên chất không pha bột mì tinh luyện và 1 cốc sinh tố rau củ tùy loại bạn thích

Bữa phụ sáng: 1 cốc đậu nành luộc không thêm đường

Bữa trưa: Bánh mì đen nướng ăn kèm đậu luộc nghiền

Bữa phụ: 1 loại hoa quả bất kỳ miếng nhỏ

Bữa tối: Salad sốt mè 2 Bữa sáng: 1 chiếc bánh mì nguyên cám, 1 ly nhỏ sinh tố cần tây, 2 thìa cà phê hạt chia và 2 thìa cà phê bơ lạc

Bữa phụ: 2 nhánh cần tây luộc

Bữa trưa: Salad đậu nành

Bữa phụ: 6 quả hạt óc chó

Bữa tối: 1 cốc sinh tố rau dền, salad 100 gram ức gà và rau củ. 3 Bữa sáng: Bánh mì đen nướng ăn kèm quả bơ và trứng

Bữa phụ: 1 cốc nhỏ ngũ cốc nguyên cám

Bữa trưa: 1 bát cơm gạo lứt

Bữa phụ: 1 quả táo

Bữa tối: 1 miếng cá tuyết và đậu ve 4 Bữa sáng: 1 cốc yến mạch nguyên cám, 1 cốc sữa đậu nành không đường

Bữa phụ: 2 quả quýt

Bữa trưa: Bánh mì đen và 1 cốc ngũ cốc nguyên cám

Bữa phụ: 1 quả táo

Bữa tối: 300 – 350 gr ức gà luộc và rau củ tùy chọn 5 Bữa sáng: 2 quả trứng luộc, 1 thìa canh bơ lạc, 1 quả chuối

Bữa phụ: 1 cốc sinh tố cần tây nhỏ

Bữa trưa: 1 phần salad cá hồi

Bữa phụ: 1 ly nước đậu đen rang

Bữa tối: 1 phần lợn nướng cần tây và cà chua bi 6 Bữa sáng: 1 cốc sinh tố, 1 thìa canh hạt óc chó

Bữa phụ: 1 quả táo

Bữa trưa: Salad gà và rau củ

Bữa phụ: 1 quả táo, 5 hạt óc chó

Bữa tối: 1 phần tôm, 10 nhánh măng tây hấp 7 Bữa sáng: 2 quả trứng luộc cùng với rau tùy chọn

Bữa phụ: 2 quả táo

Bữa trưa: 1 phần canh rau củ dùng dầu oliu

Bữa phụ: 3 củ cà rốt nhỏ

Bữa tối: 1 bát đậu các loại hấp và 1 ly sinh tố cần tây nhỏ

Eat clean menu giảm cân

Tổng hợp lại những thực phẩm eat clean

Rau củ quả

Đây là nhóm thực phẩm được lựa chọn trong thực đơn eat clean giảm mỡ bụng nói riêng và eat clean nói chung bởi chúng chứa nhiều chất xơ giúp cho quá trình trao đổi chất diễn ra tốt hơn và cũng không có chứa chất béo tích tụ lại trong cơ thể.

Sử dụng rau củ khi áp dụng chế độ ăn eat clean giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Họ đậu

Mọi người thường hay nói đùa rằng hạt đậu là hạt thần bởi những công dụng mà nó mang đến từ sức khỏe tới sắc đẹp. Nhắc đến họ nhà đậu ta có thể kể đến hàng chục loại đậu, chính vì sự đa dạng của nó mà khi sử dụng trong ăn uống bạn hoàn toàn không lo sẽ bị chán nhé.

Các loại đậu - Ảnh minh họa: Internet

Từ các loại đậu này bạn có thể tha hồ làm nên những món ăn eat clean mà không cần phải quá cầu kỳ hay nhiều gia vị. Món ăn đầu tiên với thời gian trong vòng vài phút bạn có thể thưởng thức ngay chính là đậu hấp.

Nếu muốn thưởng thức ở dạng khác thì bạn cũng có thể rang đậu lên sau đó luộc lấy nước uống. Nước đậu đen rang là một thức uống giải nhiệt giảm mỡ bụng rất tốt đấy.

Nước đậu đen rang - Ảnh minh họa: Internet

Ức gà và hải sản

Đây là 2 nhóm thực phẩm rất phù hợp với chế độ ăn eat clean bởi chế biến khá nhanh và hàm lượng chất béo hầu như là không có, điều này làm cho quá trình giảm cân của bạn trở nên hiệu quả hơn.

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Ức gà và rau củ quả - Ảnh minh họa: Internet

Lời khuyên dành cho bạn

Nếu bạn thấy khó khăn khi áp dụng chế độ eat clean giảm cân thì hãy tự mình làm mới thực đơn của chính mình nhé bởi eat clean khá đơn giản và các nhóm thực phẩm cũng rất là phong phú để bạn chọn lựa đấy.

Kết hợp các loại rau củ quả - Ảnh minh họa: Internet

Với chế độ ăn eat clean giảm cân như bài viết bên trên hy vọng bạn sẽ lựa chọn cho mình thực đơn phù hợp để có được cân nặng như mong muốn cũng như có được sức khỏe và sự dẻo dai của cơ thể.