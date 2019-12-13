Chế độ ăn eat clean giảm cân: Healthy và bền bỉ mỗi ngày 

Bạn đang khổ sở vì cân nặng của mình? Bạn loay hoay mãi với thuốc giảm cân, với những bài tập nhưng bạn không thể kiên trì được? Vậy hãy cùng tìm hiểu xem chế độ ăn eat clean giảm cân là gì và tại sao nó lại được nhiều người áp dụng?
Chế độ ăn eat clean giảm cân đang được rất nhiều người áp dụng cho quy trình giảm cân của mình bởi nó khá dễ dàng trong việc thực hiện và hiệu quả sau quá trình đó cũng thật sự đáng kinh ngạc. Cùng tìm hiểu dưới bài viết này nhé.
Chế độ ăn eat clean giảm cân là gì?
Bạn đang nghĩ rằng eat clean là một cái gì đó khó khăn lắm đúng không? Rằng bạn sẽ chỉ được ăn rau, không được ăn thịt hay thậm chí không được ăn thực phẩm có chứa tinh bột? Nếu đang nghĩ như vậy thì hãy dừng lại ngay bạn nhé.
Eat clean được hiểu là chế độ ăn sạch, đúng là như vậy. Chế độ ăn này khuyến khích mọi người ăn thực phẩm ở dạng chế biến nguyên thủy nhất, không qua tẩm ướp hay đơn giản hơn là không qua chế biến đối với một số thực phẩm có thể ăn trực tiếp.
Thực đơn eat clean giảm cân 7 ngày
Giảm cân là cả một quy trình vì vậy khi áp dụng ăn eat clean chúng ta cần có một lộ trình rõ ràng cụ thể và có tính tuần hoàn để đạt được kết quả tốt nhất. Hãy cùng tham khảo ngay thực đơn eat clean giảm cân cấp tốc trong 7 ngày ngay dưới đây nhé.
Ngày
Thực đơn
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Eat clean menu giảm cân
Tổng hợp lại những thực phẩm eat clean
Rau củ quả
Đây là nhóm thực phẩm được lựa chọn trong thực đơn eat clean giảm mỡ bụng nói riêng và eat clean nói chung bởi chúng chứa nhiều chất xơ giúp cho quá trình trao đổi chất diễn ra tốt hơn và cũng không có chứa chất béo tích tụ lại trong cơ thể.
Họ đậu
Mọi người thường hay nói đùa rằng hạt đậu là hạt thần bởi những công dụng mà nó mang đến từ sức khỏe tới sắc đẹp. Nhắc đến họ nhà đậu ta có thể kể đến hàng chục loại đậu, chính vì sự đa dạng của nó mà khi sử dụng trong ăn uống bạn hoàn toàn không lo sẽ bị chán nhé.
Từ các loại đậu này bạn có thể tha hồ làm nên những món ăn eat clean mà không cần phải quá cầu kỳ hay nhiều gia vị. Món ăn đầu tiên với thời gian trong vòng vài phút bạn có thể thưởng thức ngay chính là đậu hấp.
Nếu muốn thưởng thức ở dạng khác thì bạn cũng có thể rang đậu lên sau đó luộc lấy nước uống. Nước đậu đen rang là một thức uống giải nhiệt giảm mỡ bụng rất tốt đấy.
Ức gà và hải sản
Đây là 2 nhóm thực phẩm rất phù hợp với chế độ ăn eat clean bởi chế biến khá nhanh và hàm lượng chất béo hầu như là không có, điều này làm cho quá trình giảm cân của bạn trở nên hiệu quả hơn.
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Lời khuyên dành cho bạn
Nếu bạn thấy khó khăn khi áp dụng chế độ eat clean giảm cân thì hãy tự mình làm mới thực đơn của chính mình nhé bởi eat clean khá đơn giản và các nhóm thực phẩm cũng rất là phong phú để bạn chọn lựa đấy.
Với chế độ ăn eat clean giảm cân như bài viết bên trên hy vọng bạn sẽ lựa chọn cho mình thực đơn phù hợp để có được cân nặng như mong muốn cũng như có được sức khỏe và sự dẻo dai của cơ thể.