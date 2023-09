Chuyên mục giải đáp: Ăn bơ có giảm cân không?

- 20% Folate

- 26% vitamin K

Trong bơ có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra trong bơ cũng chứa một lượng đồng, magie, niacin, riboflavin, mangan và khá nhiều chất chống oxy hóa. Bơ cũng là một loại thực phẩm có lượng carb khá thấp và là nguồn nhiên liệu chất xơ rất tuyệt vời. Trong 100g bơ chỉ chứa 9g carb, trong đó có đến 7g là chất xơ. Không giống như các loại quả khác, tỷ trọng chất béo trong bơ khá cao khoảng 14% trọng lượng của một quả bơ. Đây cũng là lý do khiến cho nhiều người thắc mắc liệu ăn bơ có giảm cân không.

Giải đáp thắc mắc: Ăn bơ có giảm cân không?

Nếu bạn vẫn còn băn khoăn ăn bơ có giảm cân hay không thì câu trả lời của chúng tôi đó chính là có. Bạn có thể ăn bơ để giảm cân nhưng ăn cần phải có liều lượng và tuân theo một chế độ dinh dưỡng nhất định thì bạn mới đạt được ý muốn.

Ăn bơ có giảm béo không? - Ảnh minh họa: Internet

Ăn bơ có thể giảm cân là nhờ những lý do sau đây:

Ăn bơ giúp bạn cảm thấy no lâu

Hầu hết các thực phẩm chứa nhiều chất xơ và chất béo đều giúp cho cơ thể cảm thấy no lâu và hạn chế được cảm giác đói cồn cào. Điều này xảy ra một phần là do chất xơ và chất béo có tác dụng làm chậm quá trình tiêu hóa thức ăn ở trong dạ dày giúp cho cơ thể luôn trong tình trạng no lâu và không hề có cảm giác đói. Đây cũng chính là lý do nhiều người lựa chọn giảm cân với bơ.

Bơ có khả năng điều chỉnh sự thèm ăn và giảm cân hiệu quả

Một nghiên cứu về sự ảnh hưởng của khẩu phần ăn có bơ đến sự thèm ăn của những người bị thừa cân và béo phì đã chỉ ra rằng:

Những người chỉ ăn một nửa quả bơ trong bữa trưa không có cảm giác thèm ăn trong vòng 5 tiếng đồng hồ. Điều này cho thấy bơ có khả năng hạn chế được sự thèm ăn và giảm cân hiệu quả.

Ăn bơ thay cơm có giảm cân không? - Ảnh minh họa: Internet

Một vài cách ăn bơ giảm cân hiệu quả mà bạn nên ghi nhớ

Ăn bơ với một lượng hợp lý

Để quá trình giảm cân với bơ diễn ra thuận lợi thì bạn cần lưu ý luôn sử dụng bơ với số lượng vừa đủ và hợp lý nhất. Mỗi ngày bạn chỉ nên sử dụng một quả bơ là đủ để cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể.

Ăn bơ phối hợp với thực đơn ăn kiêng hợp lý

Vì lượng calo có trong bơ khá cao nên khi ăn bơ bạn cần phải giảm lượng calo ở các loại thực phẩm khác. Khi ăn bơ giảm cân bạn có thể kết hợp nó với một vài loại rau củ quả khác nhau vừa giúp cho cơ thể khỏe mạnh lại duy trì được dáng vóc cân đối.

Thực đơn ăn bơ giảm cân hiệu quả nhất có thể là salad bơ với các loại rau củ quả - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian ăn bơ tốt nhất

Thời gian hợp lý nhất để ăn bơ là vào buổi sáng hoặc buổi trưa. Bạn có thể ăn bơ trước bữa chính khoảng 2h.

Ăn bơ vào lúc nào để giảm cân? - Ảnh minh họa: Internet

Không nên ăn bơ với đường, sữa

Ăn bơ có giảm cân không còn phụ thuộc vào việc bạn kết hợp với các đồ ăn khác có hợp lý không. Nếu bạn muốn ăn bơ đúng cách để giảm cân thì bạn không nên kết hợp với đường hoặc sữa. Bởi trong 2 loại thực phần này chứa khá nhiều chất béo nếu bạn kết hợp chúng với bơ thì chắc chắn bạn sẽ không thể kiểm soát được cân nặng của chính mình nữa.

Ăn bơ không đường có giảm cân không? - Ảnh minh họa: Internet

Những người không nên ăn bơ

Mặc dù bơ rất tốt cho sức khỏe nhưng vẫn có một số người cần phải tránh loại quả này bởi nó có một vài tác dụng phụ ảnh hưởng đến sức khỏe của những đối tượng này. Những người bị dị ứng hoặc mẫn cảm với các thành phần của bơ thì tuyệt đối không nên ăn loại quả này.

Nếu bạn đang dùng thuốc kháng sinh để điều trị bệnh, đặc biệt là thuốc loãng máu thì không nên ăn bơ bởi các chất dinh dưỡng có trong quả bơ có thể ngăn không cho thuốc phát huy tác dụng và ảnh hưởng đến quá trình điều trị. Ngoài ra những phụ nữ đang cho con bú cũng không nên ăn quá nhiều bơ vì nó có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng của sữa và khiến cho bé bị đau bụng.

>>> Xem thêm:

- Ăn bơ đúng cách để giảm cân hiệu quả

- Quả bơ có tác dụng gì? 10 lợi ích quý như vàng khiến bạn muốn ăn bơ ngay lập tức

Những bà mẹ đang cho con bú không nên ăn quá nhiều bơ - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy có thể thấy rằng bơ là một loại quả rất giàu chất dinh dưỡng và các thành phần có trong bơ rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên do hàm lượng calo và chất béo khá cao nên ăn quá nhiều bơ sẽ gây nên hiện tượng thừa cân. Chính vì thế để việc giảm cân với bơ có hiệu quả nhất thì bạn nên bổ sung một lượng hợp lý vào khẩu phần ăn hàng ngày.

Thông qua những chia sẻ trên đây của chúng tôi chắc hẳn bạn đã biết được ăn bơ có giảm cân không rồi chứ. Hy vọng với những giải đáp này sẽ giúp bạn xây dựng được một chế độ giảm cân với bơ hiệu quả nhất.