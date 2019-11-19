Mách bạn cách làm bơ đậu phộng giảm cân tại nhà

Trung bình cứ 1gram chất béo sẽ cung cấp năng lượng gấp đôi so với lượng carbohydrate. Vì thế, chúng thường được liệt vào trong danh sách những thực phẩm thường gây tăng cân. Tuy nhiên, nếu kiêng chất béo cũng có thể khiến bạn bị thiếu hụt năng lượng cần thiết và làm chậm tiến trình trao đổi chất trong cơ thể.

Bơ đậu phộng là thực phẩm giàu dinh dưỡng , bổ sung và cung cấp nguồn năng lượng dồi dào cho cơ thể. Chính vì thế, bơ đậu phộng thường được khuyên là không nên sử dụng với những người muốn giảm cân. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, việc ăn bơ đậu phộng giảm cân rất hiệu quả nếu biết sử dụng đúng cách.

Đậu phộng cung cấp lượng protein dồi dào nhất trong các loại hạt, chứa lượng chất xơ cùng chất béo chưa bão hòa, đây là những thành phần tốt cho sức khỏe . Nhờ hàm lượng dinh dưỡng cao mà cơ thể tiêu hóa bơ đậu phộng sẽ chậm hơn, giúp cơ thể cảm thấy no lâu, ít ăn vặt. Ngoài ra, bạn cũng có thể kiểm soát những cơn đói bằng việc ăn bơ đậu phộng.

Một nghiên cứu gần đây đã cho thấy, đậu phộng có thể giúp hạn chế lại cơn thèm ăn và chóng đói hiệu quả. Vì thế, ăn đậu phộng, bơ đậu phộng có công dụng duy trì cân nặng hợp lý và lâu dài.

Các chuyên gia về dinh dưỡng cho biết, trung bình mỗi bữa sáng với nửa muỗng bơ đậu phộng cùng với yến mạch sẽ cung cấp năng lượng đủ để giúp bạn no cho đến bữa trưa mà không cần ăn bữa nhẹ.

Tại sao ăn bơ đậu phộng giảm cân

Như đã nói, bơ đậu phộng rất giàu hàm lượng calo. Vì thế, để giảm cân hiệu quả, bạn cần phải chú ý đến lượng bơ đậu phộng cần tiêu thụ. Một ngày, chỉ nên ăn không quá 2 muỗng bơ đậu phộng. Nếu ăn nhiều có thể dẫn đến dư thừa calo, gây ra tình trạng tăng cân. Bạn nên dùng muỗng đo lường chính xác để có thẻ kiểm soát lượng bơ đậu phộng nạp vào cơ thể tốt hơn.

Bơ đậu phộng có vị thơm ngon, bạn có thể giảm lượng bơ đậu phộng theo sở thích bằng việc ăn kèm với một vài thực phẩm khác như: táo, cần tây, bánh mì đen.. và sẽ cảm thấy no lâu. Nhiều người thắc mắc liệu bánh mì bơ đậu phộng có mập không? Nếu ăn với lượng vừa phải và bánh mì mà bạn dùng kết hợp với loại bơ này là bánh mì đen, bánh mì nguyên cám thì sẽ giúp giảm cân hiệu quả nhé. Tránh dùng bánh mì trắng vì thực phẩm này chứa nhiều calo, dễ gây tăng cân nếu ăn nhiều.

Ngoài ra, để ăn bơ đậu phộng giảm cân, nên chọn loại bơ đậu phộng chỉ có chứa đậu phộng và không chứa hoặc chứa ít các loại phụ gia khác. Thông thường, để tăng hương vị của thực phẩm, nhà sản xuất thường cho đường tinh luyện, muối, hương liệu, chất bảo quản vào, không tốt cho sức khỏe. Bạn có thể chọn những loại bơ đậu phộng đã giảm chất béo nhưng điều này được các chuyên gia khuyên là không nên bởi hàm lượng natri, đường sẽ cao so, không có lợi cho việc giảm cân.

Để giảm cân hiệu quả, bạn cần phải chú ý đến lượng bơ đậu phộng cần tiêu thụ - Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng đừng quá lo lắng nếu hộp bơ đậu phộng bị tách dầu khỏi phần bơ. Đây là dấu hiệu của bơ đậu phộng không có chứa các chất phụ gia hay sirô nhiều đường, làm ảnh hưởng đến quá trình giảm cân.

Một lý do khác khiến bạn nên dùng bơ đậu phộng thường xuyên là ngoài tác dụng giảm cân, đây cũng chính là loại siêu thực phẩm đối với sức khỏe. Bơ đậu phộng giàu vitamin E, folate, niacin, các chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể.

Loại thực phẩm này chứa protein dồi dào, đáp ứng cho nhu cầu hoạt động của cơ thể,. Đặc biệt khi chúng ta phải tập luyện thường xuyên. Đặc biệt, việc ăn bơ đậu phộng còn giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim nhờ lượng chất béo không bão hòa đơn có lợi cho tim mạch.

Cách làm bơ đậu phộng giảm cân

Bơ đậu phộng rất ngon lại vừa có thể kết hợp với nhiều thực phẩm khác nhau. Vì thế, chẳng có lý do gì không bổ sung thực phẩm này vào trong thực đơn hàng ngày. Nếu muốn làm một hũ bơ đậu phộng giảm cân thật ngon, bạn có thể tham khảo cách làm bơ đậu phộng ăn kiêng dưới đây.

Nguyên liệu:

Đậu phộng: 400 gram

Gia vị các loại: dầu oliu, đường, muối tinh luyện

Thực hiện:

Để chế biến bơ đậu phộng giảm cân, bạn nên chọn đậu phộng loại ngon, chắc hạt, đem rang chín vừa tới, không rang quá tay để tránh mất đi hàm lượng dầu tự nhiên từ đậu phộng. Khi rang xong, sơ chế bỏ vỏ bên ngoài, giữ phần hạt bên trong để món bơ làm ra ngon nhất.

Cho đậu phộng vào máy xay, đem xay nhuyễn cho đến khi thấy đậu ra dầu. Tiếp tục cho thêm vào đường và muối cùng 1 thìa dầu oliu để làm tăng thêm hương vị của món bơ đậu phộng. Tiếp tục xay thêm cho tới khi thấy thu được hỗn hợp bơ sánh mịn thì cho vào lọ thủy tinh bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

Bơ đậu phộng rất ngon lại vừa có thể kết hợp với nhiều thực phẩm khác nhau - Ảnh minh họa: Internet

Cách ăn bơ đậu phộng giảm cân

Bơ đậu phộng nếu được ăn đúng cách sẽ mang lại hiệu quả giảm cân không. Để ăn bơ đậu phộng giảm cân, bạn có thể kết hợp với những thực phẩm khác, chứa hàm lượng calo thấp.

Làm sinh tố bơ đậu phộng

Món sinh tố chuối bơ đậu phộng không chỉ cung cấp cho một bữa ăn sáng đủ dưỡng chất hoặc bữa ăn nhẹ để duy trì những hoạt động sống trong cơ thể. Để làm sinh tố bơ đậu phộng chuối, bạn có thể áp dụng theo công thức gồm: 1 quả chuối chín, 2 thìa bơ đậu phộng, 250ml sữa không đường và ½ hũ sữa chua. Đem tất cả nguyên liệu vào máy xay sinh tố và xay cho thật nhuyễn và rót ra cốc là có ngay một ly sinh tố thơm ngon, đầy đủ dinh dưỡng.

Sinh tố chuối bơ đậu phộng cung cấp cho một bữa ăn sáng đủ dưỡng chất - Ảnh minh họa: Internet

Bánh mì bơ đậu phộng

Việc dùng bơ đậu phộng để phết lên bánh mì thay cho sữa và một vài sản phẩm bơ khác được xem là món ăn khoái khẩu của nhiều người, giúp bánh ăn ngon hơn mà không lo bị béo. Để giảm cân với bơ đậu phộng khi ăn cùng bánh mì, bạn nên chọn bánh mì sandwich, bánh mì ngũ cốc hoặc bánh mì đen để kiểm soát cân nặng và lượng bơ đậu phộng mình ăn.

Bơ đậu phộng để phết lên bánh mì là món ăn khoái khẩu của nhiều người - Ảnh minh họa: Internet

Salad bơ đậu phộng

Salad là món ăn giảm cân được khá nhiều người ưa chuộng. Trong thực đơn ăn kiêng được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, salad luôn là món ăn không thể vắng mặt và luôn được ưu tiên hàng đầu. Và salad bơ đậu phộng cũng nằm trong số đó, việc trộn nhiều loại rau xanh cùng bơ đậu phộng sẽ vô cùng thơm ngon, thay thế cho một vài loại sốt khác, vừa ngon miệng lại không tăng cân.

Để làm salad bơ đậu phộng giảm cân, bạn có thể kết hợp rau xanh các loại cà chua bi, nước cốt chanh, gia vị và cho khoảng một muỗng canh bơ đậu phộng đánh và trộn đều là có thể thưởng thức.

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Salad bơ đậu phộng là món ăn giảm cân được khá nhiều người ưa chuộng - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý, để giảm cân với salad bơ đậu phộng, mỗi khẩu phần ăn chỉ nên trộn khoảng 1 thìa bơ cùng với rau xanh, không cho thêm bất kỳ phụ gia nào khác.

Trên đây là một vài cách thực hiện bơ đậu phộng giảm cân mà bạn có thể áp dụng trong bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, bạn cũng nên lưu ý, để giảm cân, bên cạnh việc xây dựng chế độ ăn uống hợp lý còn cần phải kết hợp tập luyện hàng ngày để có thể mang lại hiệu quả như mong đợi.