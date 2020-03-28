Xì hơi nhiều là bệnh gì? Nguyên nhân và cách khắc phục

Sức khỏe 28/03/2020 17:21

Xì hơi thật ra không xấu như bạn nghĩ, nó là hoạt động sinh lý bình thường của cơ thể. Nhưng nhiều người vẫn thắc mắc: “Xì hơi nhiều là bệnh gì?”. 

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Xì hơi từ lâu đã bị xem là kém duyên và bất lịch sự đối với nhiều người. Chúng ta tìm mọi cách để tránh né việc xì hơi. Xì hơi khiến chúng ta mất mặt, làm ảnh hưởng đến người khác. Nhưng liệu cách nhìn nhận đó đã đúng hay chưa? Xì hơi là hiện tượng bất thường hay là một hoạt động sinh lý hết sức bình thường của cơ thể? Xì hơi nhiều là bệnh gì? Xì hơi nhiều và nặng mùi có bị sao không? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

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Xì hơi nhiều là bệnh gì? Nguyên nhân và cách khắc phục - Ảnh minh họa: Internet

Xì hơi là gì?

Xì hơi theo y học gọi là trung tiện, là phản ứng thải khí của cơ thể ra khỏi ruột qua đường hậu môn. Xì hơi giúp chúng ta thoát khỏi tình trạng đầy bụng, tác động tốt tới đường ruột, đôi khi giúp ta cảnh báo một số bệnh nhất định. Mặc dù mang đến những lợi ích cho cơ thể nhưng nếu tình trạng xì hơi diễn ra thường xuyên, kèm theo tiếng động làm không ít người xấu hổ và ảnh hưởng đến những người xung quanh.

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Xì hơi theo y học gọi là trung tiện, là phản ứng thải khí của cơ thể ra khỏi ruột qua đường hậu môn - Ảnh minh họa: Internet

Tại sao chúng ta lại xì hơi?

Thông thường, mỗi người thải ra 0.5 lít khí mỗi ngày, tương đương 5 – 15 lần xì hơi. Chúng ta xì hơi là do quá trình tiêu hóa, điều này là hết sức bình thường. Tiêu hóa có thể mất đến 42 giờ, tạo ra khí trong ruột. Lượng khí này cần được đẩy ra bên ngoài để giúp bạn cảm thấy thoải mái, tránh cảm giác đầy bụng và khó chịu. Nếu bạn ngại và sợ làm ảnh hưởng đến người khác thì nên vào phòng vệ sinh và giải quyết ngay khi có dấu hiệu sắp xì hơi.

Nguyên nhân dẫn đến xì hơi nhiều

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến xì hơi nhiều, nhưng chủ yếu đến từ việc ăn uống của bạn. Nếu bạn là người có thói quen ăn nhiều dầu mỡ, chất bột, thường xuyên ăn khoai lang, khoai tây, mì gói, ăn ít rau và chất xơ thì bạn sẽ xì hơi nhiều hơn bình thường. Một số trường hợp xì hơi nhiều lại là biểu hiện của các bệnh lý về đường ruột như: Viêm dạ dày, viêm ruột, rối loạn tiêu hóa, hội chứng kích thích ruột,… Khi cảm nhận các triệu chứng bất thường, bạn nên đến cơ sở y tế để kiểm tra.

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Xì hơi nhiều có thể do chế độ ăn uống của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Đau bụng xì hơi nhiều là bệnh gì?

Xì hơi là một hoạt động sinh lý bình thường của cơ thể. Ai cũng phải xì hơi vì nó là dấu hiệu chứng tỏ rằng quá trình tiêu hóa của bạn hoạt động tốt.

Nhiều người còn có quan điểm đánh giá mùi của việc xì hơi để đoán bệnh, điều này là không đúng. Mùi của việc xì hơi phụ thuộc vào việc bạn ăn uống như thế nào và vi khuẩn ruột kết của bạn ra sao. Dĩ nhiên mùi xì hơi khó chịu không liên quan đến tình trạng sức khỏe của bạn.

Nhưng nếu chứng xì hơi của bạn kèm theo các dấu hiệu sau đây thì cần hết sức lưu ý: xì hơi kèm tiêu chảy, đau bụng, chảy máu, nôn mửa, giảm cân ngoài ý định,… Nếu gặp các triệu chứng này, bạn nên đến bác sĩ để có hướng xử lý thích hợp vì rất có thể bạn đang bị bệnh Celiac đường ruột, tiêu chảy cấp hoặc viêm loét đại tràng,…

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Nếu chỉ xì hơi nhiều thì không đủ cơ sở để phán đoán bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Bị xì hơi nhiều phải làm sao?

Việc xì hơi giúp cho khí kẹt trong cơ thể bạn được thoát ra, nếu kìm nén quá lâu sẽ khiến bạn đầy bụng, khó chịu dạ dày và kèm theo mùi hôi rất khó chịu. Vậy khi vừa có dấu hiệu xì hơi, bạn nên xì hơi một cách nhẹ nhàng để không ai nghe thấy, đừng kìm nén quá lâu vì đằng nào khí cũng sẽ phải thoát ra, lúc đó sẽ kèm theo tiếng động và mùi khó chịu, có thể khiến bạn bẽ mặt.

Nếu bạn muốn hạn chế việc xì hơi, bạn có thể thử các cách đơn giản như sau:

Ăn uống một cách hợp lý

Trước hết, bạn cần có một chế độ ăn uống lành mạnh, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, ăn uống đúng giờ để tránh các bệnh về đường tiêu hóa và dạ dày. Thực hiện quy tắc ăn chậm và nhai kĩ, đồng thời hạn chế các đồ uống chứa hàm lượng carbohydrate cao, bia, các sản phẩm từ sữa, việc ăn nhiều đậu, bắp cải, bông cải xanh cũng khiến bạn xì hơi nhiều hơn. 

Bên cạnh đó, bạn nên tích cực bổ sung các thực phẩm giàu chất xơ như rau xanh, hoa quả, các loại củ,…

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Cần ăn uống hợp lý để tránh các bệnh về tiêu hóa và hạn chế xì hơi - Ảnh minh họa: Internet

Luyện tập thể dục thể thao 

Bạn nên tập luyện thể thao thường xuyên, ít nhất là 30 phút vận động mỗi ngày. Bơi lội và thiền là 2 môn giúp bạn kiểm soát chứng sôi bụng và xì hơi khá tốt. 

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Mỗi ngày ít nhất nên vận động 30 phút - Ảnh minh họa: Internet

Cân bằng cuộc sống

Bạn cần một kế hoạch làm việc và nghỉ hơi hợp lý giúp tránh những căng thẳng và lo âu, từ đó giảm tiết dịch vị ở dạ dày, giảm xì hơi, sôi bụng. 

Bằng những cách đơn giản, ăn uống hợp lý cộng thêm một chút tinh tế là bạn hoàn toàn có thể thoát khỏi tình cảnh ngại ngùng do xì hơi gây ra. Bạn cần lưu ý rằng xì hơi là hoạt động sinh lý hết sức bình thường của cơ thể, nếu có lỡ xì hơi trong một lần nào đó bạn không cần phải cảm thấy hổ thẹn. Mong rằng những chia sẻ về vấn đề “Xì hơi nhiều là bệnh gì?” trong bài viết trên có thể giúp ích cho các bạn.

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