Hội chứng ống cổ tay là tình trạng phổ biến hiện nay do các bất thường xảy ra trong giải phẫu ống cổ tay. Tình trạng này khiến cho người bệnh cảm thấy đau và tê bì ở tay hoặc cánh tay. Có nhiều người thắc mắc hội chứng ống cổ tay là gì hay bệnh hội chứng ống cổ tay có nguy hiểm không? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về nguyên nhân hội chứng ống cổ tay và cách điều trị để cải thiện tình trạng này.

Dây thần kinh giữa là một trong những dây thần kinh chính và giữ vai trò quan trọng ở bàn tay. Đây là sợi ngoại biên bắt nguồn từ rễ thần kinh ở tủy cổ. Dây thần kinh giữa đi xuống cẳng tay và cánh tay, chui qua đường ống cổ tay và đi vào bàn tay.

Hội chứng ống cổ tay là tình trạng rối loạn thần kinh ngoại vi thường gặp, do dây thần kinh giữa bị chèn ép trong ống cổ tay. Tình trạng này thường xảy ra ở nữ, cao gấp 4 lần nam giới cùng độ tuổi. Trong ống cổ tay có chứa dây thần kinh giữa và gân gấp các ngón tay. Ống cổ tay được tạo bởi mạc giữ gân gấp và vách chung quanh là bờ của các xương cổ tay. Khi áp lực trong ống cổ tay tăng cao thì dây thần kinh giữa là thành phần bị chèn ép trực tiếp.

Chức năng quan trọng của dây thần kinh giữa là cảm nhận cảm giác ở các ngón tay cái, ngón giữa, ngón trỏ và ngón đeo nhẫn. Bên cạnh đó, dây thần kinh giữa cũng có trách nhiệm vận động cho các cơ xung quanh gốc ngón tay cái. Khi bị chèn ép nặng, các chức năng của dây thần kinh giữa sẽ bị hạn chế và gây ra các triệu chứng của hội chứng ống cổ tay.

Khi dây thần kinh giữa bị chèn ép sẽ các triệu chứng của hội chứng ống cổ tay - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân của bệnh hội chứng ống cổ tay

Hội chứng ống cổ tay là kết quả của sự kết hợp nhiều yếu tố. Các nghiên cứu cho thấy phụ nữ và người già có tỷ lệ cao mắc phải bệnh lý này.

Các nguyên nhân của hội chứng ống cổ tay bao gồm:

Do tổn thương cổ tay : Do viêm khớp, viêm dây chằng hay các chấn thương ở cổ tay. Những nguyên nhân này làm giảm không gian trong ống cổ tay và gây áp lực lên dây thần kinh giữa.

Các chấn thương ở cổ tay là nguyên nhân gây nên hội chứng ống cổ tay - Ảnh minh họa: Internet

Đặc điểm giới tính : Phụ nữ thường có nguy cơ mắc bệnh hội chứng ống cổ tay cao gấp 4 lần so với nam giới, do ở nữ có đường hầm ống cổ tay nhỏ hơn nam.

Di truyền : Đây có thể là một nguyên nhân quan trọng. Thông thường, ở một số chủng tộc có đường hầm ống cổ tay với kích thước nhỏ hoặc có sự khác biệt về mặt giải phẫu làm thu hẹp không gian của dây thần kinh, khiến cho dây thần kinh giữa dễ bị chèn ép.

Sử dụng tay lặp đi lặp lại : Lặp đi lặp lại thường xuyên cùng một chuyển động ở bàn tay và cổ tay trong một thời gian dài sẽ làm tổn thương các gân ở cổ tay, gây áp lực và sưng viêm lên dây thần kinh giữa.

Vị trí cổ tay và ta y : Thực hiện thường xuyên các hoạt động uốn cong hoặc gập duỗi quá mức ở bàn tay và cổ tay trong một thời gian dài sẽ làm tăng áp lực lên dây thần kinh giữa.

Thai kỳ : Thay đổi nội tiết tố trong giai đoạn thai kỳ có thể gây sưng viêm ống cổ tay.

Các bệnh lý kèm theo : Bệnh tiểu đường, viêm khớp dạng thấp, béo phì, suy thận và rối loạn chức năng tuyến giáp là những bệnh lý có liên quan đến bệnh hội chứng ống cổ tay.

Các bệnh lý như béo phì, suy thận cũng là những nguyên nhân gây nên hội chứng ống cổ tay - Ảnh minh họa: Internet

Triệu chứng của hội chứng ống cổ tay

Nếu đột nhiên bạn cảm thấy tê bì hoặc tay yếu ngày càng nặng dần theo thời gian, thì đây có thể là triệu chứng của hội chứng ống cổ tay.

Các triệu chứng của hội chứng ống cổ tay thường gặp như:

Cảm giác được các ngón tay sưng phồng.

Cảm giác tê bì tay, nóng rát và đau đớn, thường xảy ra chủ yếu ở ngón tay cái, ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út.

Cơn đau có thể đi lên cẳng tay về phía vai.

Tay yếu đi, vụng về, chuột rút và gây khó khăn cho việc thực hiện các động tác bình thường hay làm như cầm đồ vật, cài nút, sử dụng điện thoại, đọc sách hoặc lái xe...

Đánh rơi đồ vật do cảm giác bàn tay bị tê liệt hoặc mất đi nhận thức về vị trí của tay trong không gian.

Triệu chứng của hội chứng ống cổ tay - Ảnh minh họa: Internet

Thông thường, những triệu chứng của hội chứng ống cổ tay bắt đầu mà không có một chấn thương cụ thể nào xảy ra trước đó. Đôi khi các triệu chứng xảy ra vào ban đêm nếu người bệnh ngủ với cổ tay bị cong, gây áp lực lên dây thần kinh giữa.

Như vậy, với những thông tin trên, hy vọng sẽ giúp bạn hiểu rõ được hội chứng ống cổ tay là gì cũng như nguyên nhân và triệu chứng thường gặp của hội chứng này. Nếu gặp phải những triệu chứng bệnh như trên, bạn nên đến các cơ sở y tế để thăm khám và điều trị kịp thời.