Chuyên mục sức khỏe: Cách chữa thoái hoá đốt sống cổ hiệu quả

Cách chữa thoái hoá đốt sống cổ là vấn đề được nhiều người quan tâm, vì đây là bệnh lý liên quan trực tiếp đến xương khớp cũng như khả năng vận động của con người. Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây để tìm ra phương án hỗ trợ và điều trị bệnh thoái hóa đốt sống cổ một cách hiệu quả.

Ngoài việc sử dụng thuốc, châm cứu hay các phương pháp vật lý trị liệu. Việc người bệnh tự tập thêm các bài tập thoái hoá đốt sống cổ sẽ giúp cho bệnh tình tiến triển tốt hơn. Sau đây là một số bài tập giúp trị thoái hóa đốt sống cổ được nhiều áp dụng:

Với những người thoái hoá cột sống cổ trên (đoạn C1-C4), người bệnh sẽ có thêm các triệu chứng như ngáp, nấc hoặc chóng mặt.

Có những trường hợp bị đau liên tục, không quay đầu sang trái hay phải được mà phải xoay cả người.

Người bệnh bị cứng cổ, không đi được và rất sợ hắt hơi hay những cơn ho.

Một số trường hợp nặng hơn còn kèm theo cảm giác tay kém linh hoạt hoặc bàn tay bị tê liệt.

Những cơn đau kéo dài từ gáy lan ra tai, cổ rồi ảnh hưởng tới tư thế đầu cổ, gây sái cổ, đau lan lên đầu. Ngoài ra, người bệnh còn có thể cảm thấy nhức đầu ở vùng trán, đau từ gáy lan xuống bả vai, cánh tay ở một hoặc cả hai bên.

Thường xuyên cảm thấy đau buốt, khó chịu ngay cả khi nghỉ ngơi, mọi cử động đều rất đau đớn.

Bạn sẽ nhận thấy một số dấu hiệu phổ biến của người bị thoái hoá đốt sống cổ như: Cổ bị cứng, khó xoay chuyển, đau cổ lan dần xuống vai, thỉnh thoảng đau đầu không rõ nguyên nhân. Ngoài ra còn có thêm một số biểu hiện khác như:

Bài tập gập cổ

Người bệnh đứng thẳng 2 chân rộng bằng vai và 8 ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay hướng lên trên ép chặt bụng và cổ gập về phía trước. Hãy cố gắng giữ cho phần cằm chạm vào phần ngực. Tiếp đó, lật lòng bàn tay úp xuống dưới, 2 tay duỗi thẳng, ngửa đầu ra sau từ 3-5s. Bạn nên tập bài tập này từ 3-5 lần mỗi ngày để có được hiệu quả tốt hơn.

Bài tập gập cổ cho người bị thoái hoá - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập xoay cổ

Bạn nên tập bài này khi cảm thấy mỏi cổ do đứng hoặc ngồi quá lâu. Tư thế đầu tiên là ngồi thư giãn, cúi thấp cổ, cố gắng kiên nhẫn cho đến khi cổ chạm vào cằm và giữ lưng thẳng. Tiếp theo, bạn nghiêng cổ sang trái gập vào bả vai trái, thực hiện tương tự cho vai bên phải, ngửa cổ ra sau, mắt hướng lên trần nhà. Mỗi thao tác bạn thực hiện 2 lần, giữ 5 giây đối với mỗi tư thế và dừng lại khi cảm thấy căng cơ cổ.

Bài tập lực cân bằng

Hãy đặt 2 tay phía trước trán, tạo thành 1 lực để đẩy đầu về phía sau. Song song, bạn dùng đầu và cổ tạo 1 lực cân bằng chống lại lực của tay, giữ đầu ở vị trí thẳng đứng. Bạn giữ tư thế này trong 10 giây, đến khi khớp cổ thấy mỏi thì từ từ hạ tay xuống và dừng lại. Hãy thực hiện động tác này khoảng 5 lần mỗi ngày sẽ mang lại hiệu quả.

Bài tập lực cân bằng - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập thả lỏng cơ cổ

Mỗi khi bạn thấy mỏi cổ hãy thực hiện bài tập này, không hạn chế số lần. Bạn dùng ngón trỏ và 3 ngón còn lại nhẹ nhàng miết từ chân tóc đến khu vực cổ, 2 vai gáy và ngược lại. Thực hiện động tác liên tục trong khoảng 2-3 phút với lực tay vừa phải để giúp cơ và khớp cổ được thả lỏng.

Bài tập tăng cường vùng cổ, bả vai

Bạn hãy ép 2 vai hướng vào nhau rồi ngửa cổ lên, giữ nguyên trong vòng 5 giây và lặp lại các động tác khoảng 10 lần.

Nhân viên văn phòng hay những người hay dùng điện thoại di động hay có tư thế đổ người về phía trước khiến phần cổ vai bị gồ. Bài tập này sẽ giúp cải thiện tư thế cột sống và tăng cường khớp cơ bả vai.

Bài tập giảm mỏi cứng cổ

Xoay chậm bả vai từ trước, lên trên, ra sau, xuống dưới và quay lại phía trước. Khi thực hiện những động tác này sẽ khiến bạn cảm thấy căng ở bả vai giúp giảm mỏi cổ hiệu quả.

Chăm chỉ chữa trị và tập luyện để đẩy lùi thoái hoá đốt sống cổ - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng, qua một số thông tin chia sẻ trên về cách chữa thoái hoá đốt sống cổ thông qua các bài tập sẽ giúp bạn có được phương pháp hỗ trợ điều trị thoái hóa đốt sống cổ hiệu quả ngay tại nhà.