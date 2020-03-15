Bệnh mạch vành là căn bệnh rất nguy hiểm nếu như không được phát hiện điều trị kịp thời, có thể dẫn đến tử vong. Trong nội dung bài viết này chúng tôi xin chỉ ra nguyên nhân, triệu chứng bệnh mạch vành và cách chữa trị , phòng tránh hiệu quả.

Ngoài ra bệnh mạch vành khiến cơ tim hoạt động nhiều hơn dẫn đến suy yếu dần, gây ra tình trạng suy tim, loạn nhịp tim ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người bệnh.

Bệnh mạch vành là tình trạng xuất hiện một hoặc nhiều nhánh của động mạch vành bị hẹp hoặc bị cản trở do sự hình thành những mảng bám tích tụ bên trong. Khi bệnh tiến triển, sự lưu thông máu qua động mạch trở nên khó khăn hơn, cơ tim không thể nhận đủ lượng máu và oxy cần thiết, dẫn đến hiện tượng đau thắt ngực hoặc nhồi máu cơ tim gây tổn thương tim vĩnh viễn, thậm chí đe dọa tính mạng người bệnh.

Qua đây bạn đã có thể tự trả lời cho thắc mắc bệnh mạch vành có nguy hiểm không? Đây là căn bệnh rất nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Bệnh mạch vành có những là căn bệnh rất nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Triệu chứng bệnh mạch vành và cách chữa trị

Triệu chứng bệnh mạch vành phổ biến nhất là đau thắt ngực hoặc đau vùng tim. Ngoài ra có thể kèm theo một số triệu chứng khác:

Nặng nề vùng ngực

Cảm giác tim bị nén ép

Vùng ngực đau ran, nóng rát

Đầy bụng

Ngực đau âm ỉ

Có cảm nhận tim bị bóp chặt lại

Bên cạnh đó tùy từng trường hợp, người bệnh sẽ có các triệu chứng khác như: buồn nôn, đổ mồ hôi, mệt mỏi, khó thở, đánh trống ngực, chóng mặt…

Đau thắt ngực là triệu chứng điển hình của bệnh mạch vành - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân gây ra bệnh mạch vành

Có một số nguyên nhân dẫn đến bệnh mạch vành như:

Người cao tuổi: có nhiều nguy cơ mắc bệnh mạch vành.

Tiền sử gia đình: Nếu trong gia đình có ông bà, bố mẹ hay anh chị mắc các bệnh về tim mạch thì nguy cơ bị bệnh mạch vành sẽ cao hơn.

Những người bị cao huyết áp, tiểu đường, béo phì… sẽ có nguy cơ cao mắc bệnh mạch vành.

Hút thuốc lá: có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm cho tim mạch, trong đó có bệnh mạch vành.

Rượu, bia: là nguyên nhân gây thiếu máu cục bộ ở cơ tim và làm xuất hiện các cơn đau thắt ngực.

Những người lười vận động, ít di chuyển có nguy cơ cao mắc bệnh mạch vành so với những đối tượng khác.

Những nguyên nhân phổ biến gây bệnh mạch vành - Ảnh minh họa: Internet

Cách điều trị bệnh mạch vành

Bệnh mạch vành và cách chữa trị sẽ được bác sĩ chỉ định dựa trên tiên lượng của bệnh nhân, một số phương pháp sẽ được áp dụng có thể kể đến:

Sử dụng phẫu thuật và các thủ thuật: một số thủ thuật có thể được áp dụng để điều trị bệnh mạch vành có thể kể đến như: nong mạch bằng bóng, phẫu thuật đặt stent, phẫu thuật bắc cầu động mạch… các phương pháp này sẽ giúp cải thiện và tăng cường cung cấp máu cho tim.

Phản xung động ngoại biên tăng cường: là phương pháp sử dụng vòng ở chân thổi phồng và làm xẹp, giúp tăng cường cung cấp máu cho động mạch vành

Bên cạnh việc thăm khám và điều trị theo chỉ định của bác sĩ thì người bị bệnh mạch vành cần duy trì lối sống lành mạnh, khoa học giúp phòng ngừa và làm chậm diễn biến xấu của bệnh.

Sử dụng phẫu thuật và thủ thuật để điều trị bệnh mạch vành - Ảnh minh họa: Internet

Cách phòng ngừa bệnh mạch vành

Việc thay đổi những thói quen không tốt và xây dựng lối sống phù hợp sẽ rất cần thiết với những người bị bệnh mạch vành:

Không hút thuốc: nếu như bạn đang hút thuốc lá thì hãy bỏ thuốc ngay lập tức, ngoài ra bạn cũng tránh hút thuốc thụ động tại những nơi công cộng, đông người.

Không sử dụng rượu bia: Với những người mắc bệnh mạch vành thì tuyệt đối không được sử dụng rượu, bia bởi chúng là nguyên nhân chính dẫn đến những biến chuyển xấu của bệnh mạch vành.

Chế độ ăn hợp lý: Bệnh mạch vành nên ăn gì để không có những diễn tiến xấu là mối quan tâm của rất nhiều người khi đang mắc phải căn bệnh này. Bạn nên tránh xa các loại thức ăn nhanh, thực phẩm chứa nhiều muối, đường, hạn chế các đồ ăn nhiều dầu mỡ, chiên xào. Bạn nên ăn các loại rau lá xanh, hoa quả, các loại ngũ cốc, các loại đậu… rất tốt cho bệnh mạch vành cũng như hệ tim mạch.

Tập luyện thể dục thể thao: Thường xuyên luyện tập thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe. Tuy nhiên với những người bị bệnh mạch vành chỉ nên tập các bài tập thể dục nhẹ nhàng, tránh vận động mạnh, quá sức.

Tránh căng thẳng, stress, luôn giữ được sự cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, quản lý thời gian một cách hiệu quả.

Với những người bị bệnh mạch vành cần thường xuyên thăm khám định kỳ theo lịch của bác sĩ để kịp thời phát hiện và điều trị bệnh.

Xây dựng lối sống lành mạnh phòng tránh bệnh mạch vành - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những nội dung tìm hiểu về bệnh mạch vành và cách chữa trị, hy vọng bài viết đã mang đến những thông tin hữu ích cho mọi người, giúp mọi người biết cách phòng ngừa cũng như thăm khám điều trị bệnh một cách kịp thời.