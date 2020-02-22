Triệu chứng rung giật cơ toàn thân, nguyên nhân và cách điều trị

Sức khỏe 22/02/2020 16:10

Rung giật cơ toàn thân là một bệnh lý khiến người bệnh cảm thấy đau nhức, không làm chủ được bản thân, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hàng ngày.

Khi gặp hiện tượng rung giật cơ toàn thân, có lẽ nhiều người vẫn không biết mình bị bệnh gì. Vấn đề này gây ra hoang mang, lo lắng cho người bệnh. Chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về nguyên nhân và cách điều trị, khắc phục tình trạng này qua bài viết dưới đây.

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Rung giật cơ toàn thân khiến người bệnh không làm chủ được bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tìm hiểu chung về hiện tượng rung giật cơ toàn thân

Rung giật cơ toàn thân là một loại động kinh liên quan đến toàn bộ cơ thể hay còn được gọi là bệnh động kinh lớn. Tình trạng này xảy ra khi khi sóng điện não hoạt động không bình thường, dẫn đến cơ bắp bị co cứng, giật và mất ý thức. Bệnh nếu không được điều trị kịp thời sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như sinh hoạt hàng ngày.

Triệu chứng rung giật cơ toàn thân, nguyên nhân và cách điều trị ảnh 2
Sóng điện não hoạt động bất thường gây ra rung giật cơ toàn thân - Ảnh minh họa: Internet

Những triệu chứng kèm theo rung giật cơ toàn thân

Ngoài triệu chứng cơ rung giật toàn thân, người bệnh có kèm theo các triệu chứng khác như:

  • Nghiến răng
  • Tiểu tiện không kiểm soát
  • Khó thở hoặc ngừng thở
  • Lú lẫn
  • Không tỉnh táo trong lúc phát bệnh
  • Đau đầu
  • Một bên cơ thể cảm thấy yếu hơn trong thời gian từ vài phút đến vài giờ đồng hồ.
Triệu chứng rung giật cơ toàn thân, nguyên nhân và cách điều trị ảnh 3
Khi bị rung giật cơ người bệnh sẽ không tỉnh táo - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân gây bệnh

Các sóng điện não bất thường là nguyên nhân gây bệnh, ngoài ra còn có thể đến từ những bệnh lý khác như:

  • Nhiễm trùng não
  • Não bị thiếu oxy
  • Bệnh đột quỵ
  • Các dị dạng trong mạch máu não
  • Có các khối u trong não
  • Lượng đường hoặc magie, canxi trong cơ thể thấp
  • Giật rung cơ có nguồn gốc vỏ não: là những tổn thương ở vỏ não bộ làm cho sóng điện não phát ra bất thường gây nên bệnh rung giật cơ toàn thân.
Triệu chứng rung giật cơ toàn thân, nguyên nhân và cách điều trị ảnh 4
Bệnh đột quỵ gây ra rung giật cơ toàn thân - Ảnh minh họa: Internet

Những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc chứng rung giật cơ toàn thân

Bất cứ ai cũng có thể mắc bệnh, tuy nhiên có những yếu tố khiến bạn tăng nguy cơ mắc triệu chứng co giật toàn thân.

  • Tiền sử gia đình: Trong gia đình đã có người từng mắc bệnh thì bạn cũng rất có khả năng cao mắc những triệu chứng động kinh do yếu tố di truyền.
  • Các tổn thương ở não như: Não bị chấn thương, đột quỵ, nhiễm trùng cũng là yếu tố làm tăng nguy cơ của các triệu chứng co giật toàn thân.
  • Mất ngủ: Bị mất ngủ thường xuyên cũng khiến cho não của bạn trở nên căng thẳng, mệt mỏi dẫn đến những triệu chứng trên.
  • Những người nghiện rượu: Những người sử dụng rượu trong thời gian dài, người nghiện rượu đều có những tác động về thần kinh và hay gặp nhất triệu chứng co giật chân tay.
  • Người nghiện ma túy: Ma túy làm ảnh hưởng đến trí não và hệ thần kinh rất nghiêm trọng. Người sử dụng ma túy không làm chủ được hệ thần kinh, hệ miễn dịch suy yếu dẫn đến rung giật cơ.
  • Các vấn đề về y tế ảnh hưởng đến cân bằng điện giải trong não.
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Những người nghiện rượu sẽ gặp hiện tượng rung giật cơ - Ảnh minh họa: Internet

Cách điều trị hiệu quả

Bác sĩ sẽ dựa trên những biểu hiện của bệnh cũng như tiền sử của bệnh nhân để đưa ra những chỉ định kiểm tra phù hợp. Bằng cách chụp điện não để kiểm tra hoạt động của sóng điện não, ngoài ra bác sĩ có thể chụp cộng hưởng từ hoặc chụp cắt lớp vi tính và làm thêm các xét nghiệm máu để tìm hiểu nguyên nhân chính xác gây ra chứng cơ rung giật toàn thân là gì.

Với hội chứng rung giật cơ lành tính, bác sĩ sẽ cho bạn liều lượng thuốc vừa phải, đồng thời tư vấn cho bạn chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý. Với những trường hợp nặng, bác sĩ có thể kết hợp nhiều loại thuốc khác nhau để giảm tần suất cũng như mức độ nghiêm trọng của các cơn co giật. Ngoài ra, bác sĩ cũng sẽ lấy máu thường xuyên để kiểm tra xem bạn đã sử dụng đúng liều lượng thuốc hay chưa.

  • Chế độ sinh hoạt phù hợp: Bên cạnh việc sử dụng thuốc thì việc có một chế độ sinh hoạt phù hợp sẽ giúp bạn giảm các triệu chứng rung giật cơ.
  • Uống thuốc theo chỉ định: Bạn cần tuân thủ uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ, không được tự ý tăng hoặc giảm liều lượng thuốc. Ngoài ra, không được tự mua thuốc ở bên ngoài về uống, rất nguy hiểm cho sức khỏe của bạn.
  • Sử dụng vòng tay cảnh báo nếu như bạn bị rối loạn co giật
  • Có chế độ ăn uống đầy đủ các dưỡng chất, không được bỏ bữa. Thường xuyên tập thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe thân thể cũng như trí não, phòng tránh bệnh tật.
  • Không sử dụng các chất kích thích, hạn chế tối đa việc sử dụng rượu, bia, thuốc lá…
  • Khi có triệu chứng co giật bạn cần thông báo cho những người ở gần đó biết và nằm xuống.
  • Hãy hướng dẫn những người thân trong gia đình cách giúp đỡ bạn khi có dấu hiệu co giật như: kê gối dưới đầu để ngăn ngừa chấn thương, đặt bệnh nhân nằm nghiêng, lỏng quần áo và dùng vật thích hợp đặt giữa hai hàm răng để tránh người bệnh cắn lưỡi…
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Uống thuốc đúng chỉ định của bác sĩ - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những nội dung tìm hiểu về triệu chứng rung giật cơ toàn thân. Khi gặp phải những dấu hiệu này, người bệnh thường mất kiểm soát, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt thường ngày. Mong rằng, bài viết đã mang đến những thông tin bổ ích để bạn đọc biết cách phòng tránh triệu chứng một cách hữu hiệu.

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