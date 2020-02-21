Buồn nôn khi đánh răng là một triệu chứng thường gặp, gây ảnh hưởng đến công việc và đời sống thường ngày của người bệnh. Có nhiều nguyên nhân gây buồn nôn khi đánh răng như các bệnh về răng miệng, hô hấp hay dạ dày. Tuy không gây nguy hiểm nặng, nhưng nếu bạn gặp tình trạng này thường xuyên thì đây là một vấn đề sức khỏe rất đáng quan ngại, không được chủ quan, bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết để phòng ngừa và chữa trị kịp thời.

Buồn nôn khi đánh răng - Ảnh minh họa: Internet

Buồn nôn khi đánh răng là bị bệnh gì?

Buồn nôn là một phản xạ có lợi cho cơ thể giúp tống các dị vật ra ngoài hoặc giảm đi áp lực trong dạ dày của bạn khi xuất hiện dị vật, cũng có thể buồn nôn xuất hiện do các kích thích ở vòm họng gây ra.