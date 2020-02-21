Người bị các triệu chứng đau bụng buồn nôn tiêu chảy rất có thể là dấu hiệu nhận biết của một số bệnh dưới đây:

Buồn nôn tiêu chảy là bệnh gì? Nhiều người mắc phải các triệu chứng này thường hoang mang không biết mình bị rối loạn tiêu hóa hay bệnh gì. Trường hợp này nếu không kịp thời chữa trị sẽ rất dễ gây biến chứng nặng. Dưới đây là một số thông tin về bệnh, nguyên nhân và cách chữa dứt điểm.

Viêm dạ dày ruột là tình trạng bệnh do virus gây ra và gây viêm nhiễm toàn bộ bề mặt của dạ dày ruột. Dạ dày bị kích thích và thường kèm theo các biểu hiện như sau:

Có cảm giác buồn nôn và nôn liên tục.

Đau bụng và tiêu chảy, mất nước trầm trọng.

Một số trường hợp bị sốt nhẹ.

Cơ thể bị hạ nhiệt, lạnh và run.

Đau đầu, chóng mặt, đau cơ và xương khớp.

Chán ăn, không muốn ăn.

Bệnh viêm dạ dày ruột do virus gây ra - Ảnh minh họa: Internet.

Bệnh loét dạ dày tá tràng

Nếu bị bệnh này, bạn sẽ có những triệu chứng như:

Buồn nôn tiêu chảy đau bụng liên tục.

Bụng bị đầy hơi, khó chịu và rối loạn tiêu hóa.

Đi ngoài kèm theo máu tươi.

Bệnh loét dạ dày tá tràng gây buồn nôn và tiêu chảy - Ảnh minh họa: Internet.

Hội chứng ruột kích thích

Hội chứng ruột kích là một hội chứng mà ruột già bị rối loạn hoạt động, gây đau bụng, thay đổi thói quen đi đại tiện. Đây là một loại bệnh mà không tìm rõ được nguyên nhân nên khiến nhiều người hoang mang.

Hội chứng ruột kích thích - Ảnh minh họa: Internet.

Biểu hiện của hội chứng ruột kích thích như sau:

Đau bụng dọc khung đại tràng, đau nhiều hơn khi ăn no hoặc khi ăn phải món mới, thức ăn lạ.

Bị tiêu chảy hoặc táo bón và thường kèm dịch nhầy theo phân.

Bụng đầy hơi, có cảm giác tức, khó chịu và nặng bụng.

Đau đầu.

Cảm giác đi đại tiện xong vẫn chưa hết đau bụng đi ngoài.

Ngộ độc thực phẩm

Đây là triệu chứng khá phổ biến mà nhiều người gặp phải, nhất là ở thời điểm vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm đang ở mức báo động. Người bị ngộ độc thực phẩm thường có một số biểu hiện sau:

Chóng mặt buồn nôn tiêu chảy, khi nôn hết ra thì cảm thấy nhẹ người hơn.

Bụng đau co thắt liên tục.

Cơ thể mất nước.

Người bị sốt nhẹ, choáng váng và mệt mỏi, mất sức.

Một số trường hợp có triệu chứng phát ban hoặc dị ứng ra ngoài da.

Ngộ độc thực phẩm và triệu chứng cụ thể - Ảnh minh họa: Internet.

Thông thường các trường hợp ngộ độc nhẹ do ăn phải thực phẩm lạ hoặc thực phẩm gây dị ứng thì sẽ có thể tự khỏi hoặc tự hết sau khi bệnh nhân nôn hết và đi vệ sinh, đào thải hết độc tố ra ngoài. Một số trường hợp ngộ độc nặng do hóa chất thì cần phải chuyển đến cơ sở y tế gấp.

Bệnh Crohn (bệnh viêm ruột)

Crohn là căn bệnh viêm ruột mà có khả năng tác động, ảnh hưởng xấu đến bất cứ thành phần nào thuộc hệ tiêu hóa. Triệu chứng của bệnh biểu hiện như sau:

Đau bụng và buồn nôn tiêu chảy kèm theo triệu chứng bị chuột rút.

Sốt kèm theo mệt mỏi, giảm cảm giác thèm ăn và sút cân nhanh,

Đi ngoài ra máu.

Miệng bị loét.

Đau khu vực xung quanh hậu môn.

Một số trường hợp còn có thể bị viêm da, viêm gan hoặc khớp.

Bệnh viêm ruột gây buồn nôn tiêu chảy - Ảnh minh họa: Internet.

Cách trị buồn nôn tiêu chảy

Để điều trị buồn nôn tiêu chảy, tùy theo mức độ của bệnh mà bạn có thể lựa chọn điều trị tại nhà hoặc đến chữa tại bệnh viện.

Điều trị đau bụng đi ngoài tại nhà

Điều trị bệnh tại nhà là cách đơn giản nhất giúp bạn khắc phục các triệu chứng của bệnh:

Uống thật nhiều nước, đủ 8 ly nước mỗi ngày để cấp lại lượng nước đã mất, đặc biệt ưu tiên uống và cấp nước bằng oresol.

Ăn sữa chua để cung cấp axit lactic lợi cho đường ruột, loại bỏ các loại vi khuẩn xấu gây hại.

Uống trà hoa cúc: để giảm các cơn đau quặn bụng, trà hoa cúc giúp làm dịu các triệu chứng tổn thương và trung hòa dịch trong dạ dày, đường ruột rất tốt.

Uống trà hoa cúc tốt cho người bị rối loạn tiêu hóa, đau bụng tiêu chảy - Ảnh minh họa: Internet.

Uống trà từ rễ cam thảo hoặc vỏ cam để điều trị các triệu chứng nhức đầu chóng mặt buồn nôn tiêu chảy.

Ăn các quả mọng để cung cấp các chất kháng khuẩn, kháng viêm và nâng cao sức đề kháng của người bệnh.

Sử dụng gừng để loại bỏ độc tố trong hệ tiêu hóa, làm ấm cơ thể do thân nhiệt bị hạ.

Chườm nóng vùng bụng để giảm các triệu chứng đau, kích thích mạch máu.

Điều trị đau bụng đi ngoài bằng thuốc

Đối với tình trạng bệnh nặng hơn, bạn có thể lựa chọn điều trị bằng thuốc sau:

Codein sunfat giúp giảm đau, giảm các triệu chứng buồn nôn và tiêu chảy.

Loperamid kích thích tiêu hóa ổn định, hỗ trợ hấp thụ dinh dưỡng từ thức ăn nhanh hơn.

Diphenoxylate làm kìm hãm và làm chậm hoạt động của ruột, giúp giảm các triệu chứng tiêu chảy.

Thuốc kháng sinh giúp kháng viêm, kháng khuẩn, diệt virus gây bệnh.

Tuy nhiên, tất cả các loại thuốc này nếu bạn muốn sử dụng cần tham khảo ý kiến của bác sĩ để được kê toa phù hợp với mức độ bệnh. Ngoài ra, bạn cũng cần kết hợp chế độ ăn uống dễ tiêu, bù lại lượng nước đã bị mất để cơ thể nhanh chóng hồi phục.

Trên đây là một số thông tin về bệnh buồn nôn tiêu chảy: khái niệm, nguyên nhân và triệu chứng. Bạn nên theo dõi kỹ lưỡng để phát hiện ra bệnh và lựa chọn phương pháp điều trị nhanh chóng, dứt điểm.