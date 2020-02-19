Chứng buồn nôn khan được hiểu đơn giản là việc người bệnh có cảm giác buồn nôn, nhưng lại không có dịch trào ngược, không thể nôn được. Nôn khan thông thường do nhiều nguyên nhân gây ra, có thể đến từ cơ chế sinh lý hoặc bệnh lý. Triệu chứng xảy ra thường xuyên có thể là dấu hiệu của các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, dạ dày, hoặc nghiêm trọng hơn là rối loạn các chức năng về thần kinh. Vậy tình trạng hay buồn nôn khan là bệnh gì? Mọi vấn đề thắc mắc về tình trạng hay buồn nôn khan này sẽ được giải đáp ở bài viết dưới đây.

Hiểu biết về buồn nôn khan là cần thiết đối với mọi người - Ảnh minh họa: Internet

Triệu chứng hay buồn nôn khan là bệnh gì?

Buồn nôn khan xảy ra khi cơ hoành co thắt và đường thở bị đóng lại, khiến bạn có cảm giác buồn nôn, khó chịu. Người bị buồn nôn khan có thể gặp phải một số các vấn đề kèm theo như đau đầu, mệt mỏi, đau bụng, chán ăn,... Hoặc chỉ buồn nôn khan, ngoài ra không còn biểu hiện nào. Mặc dù triệu chứng buồn nôn khan xảy ra ở mọi đối tượng nhưng đa số lại gặp ở phụ nữ mang thai và người đang bị bệnh ung thư đang điều trị.