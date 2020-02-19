Tình trạng buồn nôn khan không phải hiếm gặp, xảy ra do những nguyên nhân về sinh lý hoặc bệnh lý. Cùng tìm hiểu hay buồn nôn khan là bệnh gì và khắc phục hiện tượng buồn nôn khan.
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Chứng buồn nôn khan được hiểu đơn giản là việc người bệnh có cảm giác buồn nôn, nhưng lại không có dịch trào ngược, không thể nôn được. Nôn khan thông thường do nhiều nguyên nhân gây ra, có thể đến từ cơ chế sinh lý hoặc bệnh lý. Triệu chứng xảy ra thường xuyên có thể là dấu hiệu của các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, dạ dày, hoặc nghiêm trọng hơn là rối loạn các chức năng về thần kinh. Vậy tình trạng hay buồn nôn khan là bệnh gì? Mọi vấn đề thắc mắc về tình trạng hay buồn nôn khan này sẽ được giải đáp ở bài viết dưới đây.
Triệu chứng hay buồn nôn khan là bệnh gì?
Buồn nôn khan xảy ra khi cơ hoành co thắt và đường thở bị đóng lại, khiến bạn có cảm giác buồn nôn, khó chịu. Người bị buồn nôn khan có thể gặp phải một số các vấn đề kèm theo như đau đầu, mệt mỏi, đau bụng, chán ăn,... Hoặc chỉ buồn nôn khan, ngoài ra không còn biểu hiện nào. Mặc dù triệu chứng buồn nôn khan xảy ra ở mọi đối tượng nhưng đa số lại gặp ở phụ nữ mang thai và người đang bị bệnh ung thư đang điều trị.
Nguyên nhân của chứng buồn nôn khan
- Do stress hoặc các vấn đề về thần kinh, tâm lý: Áp lực đến từ công việc hoặc cuộc sống sinh ra tình trạng căng thẳng, lâu ngày ảnh hưởng đến thể chất, tác động xấu trực tiếp đến các cơ quan nội tiết như ruột và dạ dày. Việc thường xuyên lo lắng, stress dẫn đến các cơ co bóp không tuần tự, bị gián đoạn hoặc quá tải, gây ra các cơn đau, rối loạn tiêu hóa.
- Do trào ngược dạ dày: Một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra chứng buồn nôn khan là do hiện tượng trào ngược dạ dày, hay còn gọi là ợ nóng, ợ hơi. Chứng bệnh này khá phổ biến, đơn thuần nhưng lại ảnh hưởng không tốt đến hệ tiêu hóa nếu để kéo dài. Do đó, bệnh cần được phát hiện và chữa triệt để sớm thông qua các loại thuốc kháng acid, thay đổi lối sống lành mạnh và đến bác sĩ để được tư vấn.
- Do ốm nghén của phụ nữ đang trong thai kỳ: Trong 3 tháng đầu tiên của thai kỳ, người phụ nữ có thể rơi vào tình trạng ốm nghén. Việc ốm nghén dẫn đến những biến đổi về sinh lý, làm mẹ bầu cảm thấy khó ở, dễ sinh chứng nôn khan. Điều này xảy ra rất thường xuyên và không cần quá lo lắng, có thể chữa được bằng những phương pháp đơn giản tại nhà.
- Thiếu hụt chất dinh dưỡng, nước: Hiện tượng buồn nôn khan vào buổi sáng đa số là do cơ thể bị thiếu hụt chất dinh dưỡng và không uống đủ nước. Vào sáng sớm khi cơ thể đang yếu nhất, chưa có hoạt động để tạo năng lượng cho ngày mới, chứng buồn nôn khan rất dễ xảy ra vì: mất nước, lượng đường thấp trong máu và do cơn đói,… Ngoài ra, các chứng viêm nhiễm hoặc ngộ độc cũng gây ra buồn nôn khan, đặc biệt sáng sớm là đỉnh điểm của các cơn buồn nôn gay gắt.
Cách trị chứng buồn nôn khan
Sau khi hiểu về các nguyên nhân của bệnh, chúng ta cần biết những cách điều trị cho triệu chứng buồn nôn khan. Sau đây là một số biện pháp dành cho bạn.
- Cải thiện lối sống: Lối sống không lành mạnh dễ dẫn đến những vấn đề về bệnh lý và nội tiết. Vậy nên để tránh được tác dụng của buồn nôn khan bạn cần tập cho mình những thói quen sống khỏe hơn. Đi bộ thể dục, ăn uống các thực phẩm tươi sạch, rau củ quả, nghỉ ngơi đúng giờ. Mất nước là nguyên nhân phổ biến khi gặp phải triệu chứng buồn nôn khan, vậy nên uống nhiều nước là một giải pháp tức thời tốt nhất. Kiêng rượu bia, các chất kích thích, đồ ăn cay nóng để hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn, giải độc tốt, tránh được các cơn ức chế cơ hoành, gây buồn nôn khan.
- Sử dụng thuốc chống nôn theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa: Dùng các loại thuốc này để giúp thần kinh được thoải mái, các cơ được thả lỏng, hạn chế được các cơn buồn nôn.
- Uống trà gừng, ngửi mùi tinh dầu thơm giúp tinh thần dễ chịu.
- Dành nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, tránh tải việc quá nặng, chia nhỏ bữa ăn trong ngày để hệ tiêu hóa không bị vận động quá sức.
- Điều trị bằng phương pháp y tế: Các phương pháp y tế như tiêm truyền tĩnh mạch (IV) hay dùng thuốc chống nôn như trên, đồng thời cần tuân theo phác đồ điều trị nghiêm ngặt để trị triệt để chứng bệnh.
Có thể nói, bệnh tật được xem là kẻ thù lớn nhất của con người, ai mà không muốn mình có sức khỏe đúng không? Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn tự trả lời được câu hỏi “Hay buồn nôn khan là bệnh gì?”. Chứng nôn khan thực chất không nguy hiểm nhưng người mắc phải không nên chủ quan, vì nó có thể là nguyên nhân dẫn đến những căn bệnh liên quan đến đường tiêu hóa và thần kinh rất phiền toái.