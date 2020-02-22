Triệu chứng bệnh trào ngược dạ dày rất dễ nhận biết, bệnh này có nguy hiểm không, nguyên nhân là gì và nên kiêng gì để tốt nhất cho sức khỏe?

Trào ngược dạ dày là một bệnh lý rất phổ biến hiện nay ở tất cả các độ tuổi từ già cho tới trẻ. Rất nhiều người có tâm lý chủ quan, không để ý đến sức khỏe, đến thời điểm bệnh tái phát nặng nề thì mới cuống cuồng tìm cách cứu chữa. Hãy nhận biết các triệu chứng bệnh trào ngược dạ dày để được điều trị và chế độ ăn uống kiêng khem hợp lý, tránh diễn biến bệnh trở nên nặng nề hơn. Trào ngược dạ dày là một triệu chứng khá phổ biến - Ảnh minh họa: Internet Triệu chứng bệnh trào ngược dạ dày Có rất nhiều triệu chứng bệnh trào ngược dạ dày cực kỳ dễ dàng nhận biết. Chỉ cần để ý một chút là bạn có thể biết được cơ thể đang cần gì:

Đầu tiên đó là hiện tượng ợ hơi thường xuyên nhưng không hề bình thường mà có cảm giác nóng rát lan rộng đến vùng cổ.

Khi ăn no hoặc ăn phải các thức ăn từ nếp, bột mì sẽ rất hay ợ chua và để lại vị chua trong cổ họng.

Cảm thấy buồn nôn và nôn khan vào buổi sáng hoặc buổi tối khi đi ngủ

Đau tức vùng thượng vị và có cảm giác bị đè ép, thắt buốt ở phần ngực

Miệng tiết nhiều nước bọt để trung hòa lượng axit từ dạ dày trào lên. Triệu chứng bệnh trào ngược dạ dày - Ảnh minh họa: Internet Đây là những triệu chứng trào ngược dạ dày cơ bản nhất mà người bệnh thường gặp. Ngoài ra, bạn có thể gặp phải một số các triệu chứng khác như khó tiêu, đầy bụng, chướng bụng. Nguyên nhân trào ngược dạ dày Bệnh trào ngược dạ dày có nguy hiểm không? Nếu tìm được nguyên nhân sâu xa và điều trị kịp thời thì sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Tuy nhiên nếu không chữa trị kịp thời thì sẽ rất nguy hiểm nếu để ngâm bệnh lâu và diễn biến bệnh trở nên tồi tệ hơn. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh trào ngược dạ dày, cụ thể:

Bạn đang bị bệnh phải điều trị bằng thuốc tây và do tác dụng phụ của thuốc ảnh hưởng đến chức năng của hệ tiêu hóa nói chung và dạ dày nói riêng.

Thói quen xấu sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá thường xuyên.

Thói quen ăn uống không điều độ, không đảm bảo đầy đủ các bữa ăn, nhịn ăn để giảm cân

Căng thẳng, stress kéo dài

Mắc phải các bệnh lý về dạ dày như viêm loét, ung thư hoặc hẹp hang môn vị dạ dày. Nguyên nhân dẫn đến trào ngược dạ dày - Ảnh minh họa: Internet Mẹo chữa trào ngược dạ dày nhanh chóng và hiệu quả Trào ngược dạ dày khiến cho người bệnh cảm thấy vô cùng khó chịu. Sử dụng thuốc Tây Y chỉ có hiệu quả tức thời và về lâu về dài dễ bị lờn thuốc. Chính vì thế, người bệnh nên áp dụng một số mẹo chữa bằng dân gian, kết hợp điều chỉnh chế độ ăn uống nghỉ ngơi luyện tập để nhanh chóng có kết quả. Chữa trào ngược dạ dày bằng nghệ Nghệ được coi là một thần dược trong việc trung hòa axit trong dạ dày, đồng thời đẩy nhanh quá trình làm lành các vết thương, viêm loét trong dạ dày. Có rất nhiều cách chữa trào ngược dạ dày hiệu quả: Dùng nghệ chữa đau dạ dày - Ảnh minh họa: Internet Cách 1: nếu chịu khó một chút thì bạn nên uống nước cốt nghệ tươi vào buổi sáng khi ngủ dậy. Khi này, trong dạ dày của mình chưa có gì, phần nghệ đi vào vừa trung hòa axit lại vừa tạo nên một lớp bảo vệ dạ dày trong suốt cả ngày này. Tuy nhiên cách này phải những người thật chịu khó mới thực hiện được bởi mùi vị nước cốt nghệ rất khó chịu. Đổi lại, cách này lại có hiệu quả nhanh nhất.

Cách 2: Uống bột nghệ với mật ong. Nghệ và mật ong là một công thức để đời trong công cuộc chữa bệnh dạ dày. Mỗi sáng ngủ dậy, bạn uống 3 muỗng nghệ hoặc tinh bột nghệ hòa với nước ấm và mật ong. Nếu cơ địa không nóng thì có thể uống 1 ngày 2 cốc như thế. Nước cốt nghệ - Ảnh minh họa: Internet Chữa trào ngược dạ dày bằng trà hoa cúc Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng hoa cúc có chữa hàm lượng Anethole; Bisabolol; Apigenin hỗ trợ tối đa trong việc giảm đau, chống viêm nhiễm và sát khuẩn, đồng thời ức chế và loại bỏ các tế bào ung thư. Mỗi ngày bạn chỉ cần uống 1 cốc trà hoa cúc trước khi đi ngủ vào buổi tối là được. Trà hoa cúc - Ảnh minh họa: Internet Những lưu ý khi bị trào ngược dạ dày Ngoài việc chữa trị bằng các mẹo thì người bệnh nên chú ý ghi nhớ một số lưu ý sau: Điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý, không ăn quá no, quá nhiều các đồ từ nếp và đồ chua. Không sử dụng các chất kích thích như rượu, bia.

Xây dựng chế độ nghỉ ngơi khoa học, không thức khuya quá nhiều, đảm bảo ngủ đủ giấc.

Giải tỏa căng thẳng, không để bản thân stress quá lâu. Trên đây là một số kiến thức về triệu chứng bệnh trào ngược dạ dày, nguyên nhân và một số mẹo chữa bệnh. Sức khỏe là vô giá, chính vì thế bản thân mỗi người hãy tự lắng nghe xem cơ thể mình đang cần gì.

Đau dạ dày kiêng gì để tránh hậu quả nghiêm trọng hơn? Đau dạ dày là căn bệnh mà nhiều người Việt gặp phải. Vậy đau dạ dày kiêng gì để không khiến cho tình trạng bệnh càng trầm trọng hơn?

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