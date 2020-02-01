Tìm hiểu thực đơn cho người đau dạ dày để tránh những cơn đau bất chợt 

Thực đơn cho người đau dạ dày không chỉ giúp bạn phòng tránh được những khó chịu do bệnh đau dạ dày gây ra, đồng thời cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.

Những người bị đau dạ dày nếu không ăn uống khoa học rất có thể biểu hiện của bệnh sẽ trở nặng hơn như: đau bụng, buồn nôn, ợ chua… Ngược lại nếu như quá kiêng khem, bạn sẽ không đủ sức khỏe, cơ thể gầy mòn. Vì vậy, hãy tìm hiểu thực đơn cho người đau dạ dày qua nội dung bài viết dưới đây. Thực đơn cho người đau dạ dày - Ảnh minh họa: Internet Những thực phẩm nên sử dụng cho người bị đau dạ dày Về nguyên tắc, khi chuẩn bị thực đơn cho người đau dạ dày phải lựa chọn các thực phẩm bảo vệ được niêm mạc dạ dày và chữa lành các vết loét trong dạ dày. Có thể sử dụng các loại thực phẩm:

Thực phẩm thô: Các loại thực phẩm thô như gạo lứt, đậu, bắp,…rất tốt cho những người bị đau dạ dày. Ngoài ra, nó còn giúp hệ tiêu hóa luôn được ổn định. Bên cạnh đó, nhóm thực phẩm này có khả năng chống oxy hóa tốt, giúp bảo vệ các tế bào trong thành dạ dày.

Táo: Trong thành phần của táo chứa nhiều chất pectin có tác dụng thúc đẩy hoạt động của dạ dày và đường ruột. Loại trái cây này rất tốt cho những người bị dạ dày hoặc táo bón. Táo chứa hoạt chất pectin tốt cho dạ dày – Ảnh minh họa: Internet Nghệ: Cách chữa bệnh đau dạ dày bằng nghệ đã được rất nhiều người áp dụng và thành công. Trong thành phần của nghệ chứa chất Curcumin có khả năng chống viêm, chống ung thư rất tốt. Bên cạnh đó, nó còn có tác dụng làm giảm các triệu chứng đau dạ dày, viêm loét dạ dày – hành tá tràng,… Bạn có thể sử dụng nghệ kết hợp với mật ong dùng vào mỗi buổi sáng rất tốt cho dạ dày. Thành phần Curcumin trong nghệ tốt cho người bị đau dạ dày - Ảnh minh họa: Internet Gừng và bạc hà: Gừng có khả năng kháng khuẩn tốt, nó giúp giảm các cơn đau của bệnh dạ dày cũng như tình trạng đầy hơi sinh ra từ dạ dày. Bạn có thể sử dụng gừng pha nước ấm để uống hoặc thêm vào các món ăn hàng ngày. Bạc hà giúp người bị đau dạ dày hạn chế được những cơn buồn nôn, giúp ăn ngon miệng hơn.

Các thực phẩm giàu đạm: Thịt, cá đều tốt cho người dạ dày, cung cấp hàm lượng đạm thiết yếu cho cơ thể. Tuy nhiên, bạn cần chế biến các món dưới dạng luộc, hấp để dạ dày dễ tiêu hóa. Bạn cũng có thể bổ sung thêm trứng, sữa giúp trung hòa axit trong dạ dày rất tốt.

Rau xanh: Các loại rau xanh cần thiết cho người dạ dày, giúp dạ dày dễ tiêu hóa. Ngoài ra, nó còn cung cấp các vitamin thiết yếu cho cơ thể. Lưu ý, không nên lựa chọn rau quá già, nhiều chất xơ khiến cho dạ dày phải làm việc nhiều. Bên cạnh đó bạn cũng nên bổ sung thêm các loại hoa quả như dứa, cam, bưởi,... giúp cơ thể có thêm chất xơ và vitamin thiết yếu. Rau xanh cần thiết cho người đau dạ dày – Ảnh minh họa: Internet Tinh bột và ngũ cốc: cũng rất cần thiết cho người bị đau dạ dày, nó giúp trung hòa axit có trong dạ dày

Nước ép cà rốt: Nếu như bạn thắc mắc đang đau dạ dày nên uống gì thì nước ép cà rốt là một gợi ý cho bạn. Nước ép cà rốt có tính kiềm sẽ trung hòa được lượng axit dư thừa trong dạ dày, làm giảm triệu chứng đau bụng, buồn nôn ở người đau dạ dày. Nước ép cà rốt tốt cho người đau dạ dày - Ảnh minh họa: Internet Trên đây là những thực phẩm tốt cho dạ dày và cũng là cách chữa bệnh đau dạ dày đơn giản với những nguyên liệu dễ kiếm mà bạn có thể thực hiện ngay tại nhà hàng ngày. Những thực phẩm không nên dùng cho người đau dạ dày Đau dạ dày không được ăn gì là mối quan tâm của rất nhiều người khi mắc phải căn bệnh này. Dưới đây là một số thực phẩm không nên sử dụng khi đau dạ dày:

Thực phẩm chứa nhiều axit: Các món ăn như dưa muối, hành muối, măng chua…đều rất hại cho dạ dày. Chúng là nguyên nhân gây kích ứng niêm mạc dạ dày, gây ra cơn đau bụng và buồn nôn.

Đồ ăn cay nóng: Các thực phẩm cay nóng gây tổn hại niêm mạc dạ dày, khiến cho bạn cảm giác buồn nôn và nôn. Bên cạnh đó, các đồ ăn cay nóng còn làm rối loạn hệ tiêu hóa.

Thực phẩm nhiều chất béo: Thực phẩm có chứa nhiều chất béo gây ra tình trạng co thắt đường tiêu hóa, khiến cho quá trình nhu động thức ăn trong dạ dày trở nên khó khăn, dạ dày phải tiết thêm nhiều axit làm cho người bệnh có cảm giác đầy bụng, ợ hơi, buồn nôn và nôn.

Đồ uống có cồn và gas: Các đồ uống như rượu, bia, nước ngọt có gas đều ảnh hưởng đến dạ dày. Chúng bào mòn dạ dày và tăng tiết axit trong thành dạ dày, dễ gây ra tình trạng viêm loét. Vì vậy, cách trị bệnh đau dạ dày hiệu quả nhất là tránh xa những thực phẩm ảnh hưởng đến dạ dày, làm tăng các dấu hiệu của bệnh, khiến cho người bệnh luôn cảm thấy khó chịu, mệt mỏi. Những thực phẩm không nên dùng với người đau dạ dày - Ảnh minh họa: Internet Trên đây là những món ăn nên có trong thực đơn cho người đau dạ dày. Hy vọng bài viết đã mang đến những thông tin hữu ích để những người đang mắc phải căn bệnh này có thể lên cho mình một bữa ăn khoa học, đầy đủ dưỡng chất mà không ảnh hưởng đến dạ dày.

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