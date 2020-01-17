Lá lốt có chữa được bệnh trĩ không? Cách sử dụng lá lốt chữa bệnh trĩ hiệu quả, nhanh chóng, tiết kiệm cả thời gian lẫn tiền bạc.

Dùng lá lốt chữa bệnh trĩ là một công thức từ thời xưa được các thái y sử dụng rộng rãi trong hoàng cung và được lưu truyền đến tận ngày nay. Trĩ tuy là một bệnh không quá nguy hiểm nhưng lại gây khó chịu, ngứa ngáy, viêm, đau rát và chảy dịch ở hậu môn. Chính vì thế hãy áp dụng những mẹo vặt dân gian nếu không muốn phẫu thuật hoặc sử dụng các biện pháp tây y. Lá lốt dùng để chữa bệnh trĩ rất hiệu quá - Ảnh minh họa: Internet Lá lốt có chữa được bệnh trĩ không? Theo Y học cổ truyền, lá lốt là một loại thực vật có mùi nồng, hơi cay, tính ấm. Chính vì thế ngoài công dụng bổ sung vitamin và khoáng chất cho cơ thể, lá lốt còn có tác dụng ức chế các ổ viêm, sát trùng, giảm ngứa ngáy, nóng rát ở khu vực hậu môn do trĩ gây nên. Ngày xưa, đây được xem là một vị thuốc thần để chữa bệnh trĩ trong hoàng cung.

Đã có rất nhiều nghiên cứu khoa học thừa nhận các hợp chất thực vật (Flavonoid) có trong lá lốt có tác dụng rất hiệu quả trong quá trình phục hồi các tĩnh mạch bị phình và giãn ra. Điều này sẽ giúp loại bỏ các búi trĩ, làm lành vùng tế bào tổn thương nhanh chóng. Có rất nhiều cách chữa bệnh trĩ tại nhà bằng lá lốt hiệu quả mà bạn có thể tham khảo, nguyên liệu dễ chuẩn bị, thao tác đơn giản mà lại không hề tốn kém. Trong lá lốt chữa thành phần trị bệnh trĩ hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet Xông hơi với nghệ và lá lốt Trĩ ở giai đoạn nặng sẽ có những biểu hiện như sa búi trĩ và khi đi đại tiện thì sẽ ra máu thường xuyên. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cũng như cuộc sống hàng ngày của người bệnh. Xông hơi bằng nghệ và lá lốt là một cách trị bệnh trĩ và lá lốt rất hiệu quả. Curcumin và beta - carotene có trong nghệ sẽ giúp tái tạo phục hồi các vùng tổn thương, đặc biệt là chống ổ viêm nhiễm phát triển.

Kết hợp nghệ với lá lốt để chữa bệnh trĩ - Ảnh minh họa: Internet Cách thức thực hiện rất đơn giản và nhanh chóng: Chuẩn bị 1 nắm lá lốt và 2 củ nghệ, rửa thật sạch và thái nhỏ ra

Đun sôi với 2l nước

Xông hậu môn bằng hơi nóng của nồi nước đó.

Lưu ý khi nhớ đặt nồi cách xa tầm 30-40cm để tránh trường hợp nóng bỏng. Có thể để nước nguội bớt rồi hẵng thực hiện. Dùng nước muối và lá lốt để ngâm hậu môn Thêm một cách chữa bệnh trĩ bằng lá lốt nữa đó là dùng nước muối biển và lá lốt để ngâm hậu môn. Nước muối có khả năng sát trùng cao, đặc biệt là làm giảm những triệu chứng đau đớn tạm thời, làm khô ráo vết thương ở hậu môn gây sưng viêm. Chính vì thế kết hợp muối với lá lốt sẽ giúp bảo vệ tối đa niêm mạc vùng hậu môn. Ngâm hậu môn với nước lá lốt và muối - Ảnh minh họa: Internet Các bước thực hiện như sau: Chuẩn bị muối biển và một nắm lá lốt tươi rửa sạch

Cho 2l nước vào và đun thật sôi

Đợi nước bớt nóng một chút rồi đổ ra chậu lớn, ngâm hậu môn cho đến khi nước nguội hoàn toàn thì dừng lại

Thực hiện đều đặn để hiệu quả phát huy một cách tối đa hơn Lá lốt kết hợp với ngải cứu Theo nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy trong ngải cứu có chứa hoạt chất anabsinthine có công dụng giảm hiện tượng sưng đau, nóng rát do búi trĩ gây ra. Chính vì thế, người bệnh hoàn toàn có thể dùng kết hợp giữa lá lốt và lá ngải cứu để đẩy nhanh hiệu quả. Lá lốt và ngải cứu chữa bệnh trĩ - Ảnh minh họa: Internet Chuẩn bị nguyên liệu đơn giản và cách thức thực hiện cũng rất nhanh chóng Lá lốt và lá ngải cứu rửa sạch và đun sôi với 2l nước

Dùng nước đó để vệ sinh hậu môn và dùng lá ngải cứu để chà nhẹ lên búi trĩ nhằm mục đích giảm ngứa. >>> Xem thêm: - Bài thuốc trị bệnh trĩ hay và tiện lợi nhất tại nhà - Những dấu hiệu bệnh trĩ nội và cách điều trị bệnh hiệu quả Lưu ý khi sử dụng lá lốt chữa bệnh trĩ Đặc tính của lá lốt là cay và nóng, chính vì thế chắc chắn không phải ai cũng hợp mà rất dễ gây kích ứng sau khi sử dụng. Chính vì thế người bệnh không nên chà trực tiếp lá lốt lên hậu môn tránh tình trạng nóng rát thêm

Trước khi thực hiện các công thức trên, hãy đảm bảo nguyên liệu của bạn được làm sạch hoàn toàn, tránh trường hợp kích ứng lại thêm kích ứng, chưa kể đến nhiễm trùng và sưng đau. Một số lưu ý khi dùng lá lốt chữa bệnh trĩ - Ảnh minh họa: Internet Tác dụng tùy vào cơ địa từng người, chính vì thế các bạn chỉ nên áp dụng công thức trên để hỗ trợ điều trị thôi. Nên đi gặp bác sĩ để được kê đơn thuốc và có lộ trình chữa trị một cách rõ ràng. Trên đây là một số lưu ý cũng như các công thức sử dụng lá lốt chữa bệnh trĩ được lưu truyền lâu đời từ dân gian. Hy vọng những kiến thức này sẽ hỗ trợ bạn tối đa trong việc điều trị bệnh trĩ.

Cách trị bệnh trĩ tại nhà bằng rau diếp cá, vừa hiệu quả lại nhanh chóng! Bệnh trĩ là gì và cách trị bệnh trĩ tại nhà bằng rau diếp cá như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mot-so-luu-y-khi-dung-la-lot-chua-benh-tri-348393.html