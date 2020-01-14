Điều trị bệnh trĩ bằng lá trầu không là cách chữa trĩ dân gian được mọi người truyền tai nhau. Vậy để sử dụng lá trầu không để hỗ trợ điều trị, bạn cần thực hiện.

Đây cũng là loại lá giúp thúc đẩy sự lưu thông và kích thích đường ruột, hấp thụ những dưỡng chất quan trọng và loại bỏ những chất thải ra khỏi cơ thể.

Lá trầu không cũng được xem là loại thuốc giảm đau tự nhiên, ngăn ngừa viêm nhiễm, khó tiêu,…

Lá trầu không giã nhuyễn đắp lên các vết thương hở sẽ giúp liền da nhanh hơn.

Lá trầu không làm giảm mỡ máu và tăng tỷ lệ trao đổi chất cho những người đang muốn giảm cân.

Làm mềm phân và ngăn ngừa táo bón bởi hàm lượng oxy hoá cáo giúp loại bỏ các gốc tự do hình thành trong cơ thể.

Nếu bạn đang bị bệnh trĩ làm phiền mà không muốn sử dụng các loại thuốc tây y có thể gây nhiều tác dụng phụ không mong muốn. Chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn phương pháp chữa bệnh trĩ bằng lá trầu không để bạn có thể tham khảo một mẹo dân gian hữu ích.

Khoảng 10 – 15 lá trầu không

Cách làm:

Bạn rửa sạch lá trầu không rồi cho vào nồi đun với nước sôi trong khoảng 5 – 7 phút thì tắt bếp.

Bạn để nồi nước nguội hơn trong vòng 15 phút, tiếp đó lấy nước lá trầu không để ngâm hậu môn.

Trước khi xông, bạn hãy vệ sinh hậu môn sạch sẽ bằng nước muối ấm. Đây là cách tối ưu giúp phương pháp này phát huy tối đa hiệu quả.

Bạn hãy đều đặn thực hiện từ 2 – 3 lần mỗi ngày để tình trạng bệnh có thể cải thiện rõ rệt. Sau 2 tuần, bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt lớn.

Xông lá trầu không chữa trị - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng lá trầu không kết hợp với một số nguyên liệu khác để chữa trĩ

Nguyên liệu:

7 lá trầu không

7 quả bồ kết

7 hạt gấc

1 quả cau

Cách làm:

Bạn rửa sạch tất cả các nguyên liệu bằng nước muối pha loãng để loại bỏ đi các tạp chất và bụi bẩn còn bám trên nguyên liệu.

Cho tất cả các nguyên liệu đã làm sạch ( trừ quả cau) vào cối để giã nhuyễn cùng với một chút muối.

Bạn bổ quả cau thành 7 miếng bằng nhau rồi cho vào đun sôi. Sau khi đã sôi bạn tắt bếp và để cho nguội bớt.

Bạn cần vệ sinh vùng hậu môn bằng nước muối pha loãng, giúp tránh viêm nhiễm và ngăn ngừa vi khuẩn phát triển.

Tiếp đó, bạn đem xông hậu môn bằng hỗn hợp đó, việc này cực thực hiện 2 lần mỗi ngày. Chỉ sau 3 ngày liên tục, bạn sẽ nhận thấy sự thay đổi rõ rệt.

Sử dụng lá trầu không kết hợp với các nguyên liệu khác - Ảnh minh họa: Internet

Chữa bệnh trĩ bằng lá trầu không có tốt không?

Chúng ta đều biết lá trầu không rất tốt đối với sức khỏe con người. Nhưng bạn cũng nên biết: Lá trầu không chỉ là phương pháp hỗ trợ chữa trĩ tại nhà chứ không thể điều trị triệt để. Bên cạnh đó, hiệu quả đem lại của lá trầu không còn phụ thuộc vào tình trạng bệnh, sức khỏe và cơ địa của mỗi người bệnh. Giải thích một cách dễ hiểu là bệnh nhẹ dễ chữa, bệnh nặng khó qua.

Vì thế ngoài là trầu không, bạn nên sử dụng thêm phương pháp điều trị từ Đông y hay Tây y để có thể khỏi hoàn toàn.

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Lá trầu không tốt cho người bệnh trĩ - Ảnh minh hoạ: Internet

Một số lưu ý trong việc điều trị bệnh trĩ

Bạn biết đấy: Khi sử dụng các phương pháp dân gian điều trị bệnh trĩ rất hiệu quả và an toàn. Tuy nhiên, để điều trị một cách tốt nhất, bạn cần phải lưu ý một số điểm sau:

Thay đổi chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh để giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, chống chọi với bệnh tật.

Uống ít nhất 2.5l nước mỗi ngày để tốt cho hệ tiêu hoá.

Không nên ăn những thực phẩm khó tiêu, nhiều dầu mỡ sẽ ảnh hưởng tới dạ dày của bạn.

Bổ sung các loại rau củ quả có chứa nhiều chất xơ và vitamin để hạn chế tình trạng táo bón xảy ra.

Đối với các phương pháp dân gian, bạn cần kiên trì thực hiện mới nhận được kết quả tốt nhất.

Người bị bệnh trĩ rất khổ cực - Ảnh minh hoạ: Internet

Hy vọng rằng với những thông tin hữu ích được cung cấp trong bài. Bệnh trĩ để lâu sẽ có những biến chứng nguy hiểm, cũng như trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người bệnh. Chúng tôi đã giúp bạn giải đáp những thắc mắc về vấn đề chữa bệnh trĩ bằng lá trầu không. Đây là phương pháp dân gian an toàn và hiệu quả mà các bạn có thể áp dụng.

Chúc các bạn sẽ luôn luôn khoẻ mạnh, vượt qua mọi loại bệnh tật, hạnh phúc bên cạnh những người yêu thương.