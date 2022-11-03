Những loại cây cối xung quanh chúng ta cũng có thể trở thành một bài thuốc chữa bệnh nếu như bạn biết cách sử dụng đúng cách và đúng bệnh. Trong đó, rau diếp cá chính là một loại cây như thế. Không chỉ là một loại rau sống ăn kèm mà đây còn là loại thuốc giúp bạn trị được bệnh trĩ vô cùng hiệu quả và tiện lợi tại nhà. Cụ thể thế nào, hãy cùng khám phá ngay các cách trị bệnh trĩ tại nhà bằng rau diếp cá ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Bệnh trĩ hay còn được gọi theo cách dân gian là lòi dom. Bệnh xuất hiện khi xảy ra hiện tượng co dãn quá mức của các đám rối tĩnh mạch trĩ ở xung quanh hậu môn. Nếu bình thường thì các mô này sẽ kiểm soát phần phân thải ra của một người, nhưng nếu chúng bị phồng lên thì gọi là bệnh trĩ.

- Trĩ ngoại: Khi búi trĩ xuất phát phía dưới đường lược (hay còn gọi là đường hậu môn-trực tràng), được gọi là trĩ ngoại. Lúc này búi trĩ được phủ bởi lớp biểu mô vảy (squamous epithelium) và nằm bên dưới lớp da bao quanh hậu môn.

- Trĩ nội: Nếu búi trĩ xuất phát phía trên đường lược thì được gọi là trĩ nội, và búi trĩ được bao phủ bởi niêm mạc và lớp biểu mô chuyển tiếp (transitional epithelium).

Phân độ bệnh trĩ: dựa vào sự tiến triển của búi trĩ còn nằm bên trong hay đã sa ra khỏi hậu môn.

- Trĩ độ 1: búi trĩ nằm hoàn toàn trong ống hậu môn.

- Trĩ độ 2: lúc bình thường trĩ nằm gọn trong ống hậu môn, khi rặn đi cầu búi trĩ thập thò hay lòi ít ra ngoài. Khi đi cầu xong đứng dậy búi trĩ tự thụt vào trong.

- Trĩ độ 3: mỗi lần đi cầu hoặc đi lại nhiều, ngồi xổm, làm việc nặng thì búi trĩ lại sa ra ngoài. Lúc này phải nằm nghỉ một lúc búi trĩ mới tụt vào hoặc dùng tay đẩy nhẹ vào.

- Trĩ độ 4: búi trĩ gần như thường xuyên nằm ngoài ống hậu môn.

Vậy đâu là giải pháp cho bệnh trạng này? Hãy cùng khám phá cách điều trị hiệu quả với rau diếp cá dưới đây nhé!

Công dụng của rau diếp trong điều trị bệnh trĩ

Rau diếp cá là loại rau cực kỳ phổ biến ở miền Bắc nước ta, loại rau này còn có tên gọi là ngư tinh thảo hoặc cây lá giấp. Đây là cây thuộc loại cỏ nhỏ, sống lâu năm và có phần thân rễ mọc ngầm phía dưới lòng đất. Nếu gặp nơi đất ẩm ướt cây sẽ lên rất tốt. Lá cây thường có hình trái tim, hoa lúc nhỏ có màu nhạt, sau lớn có 4 cánh màu trắng và thân cây diếp cá có thể cao khoảng 40cm.

Rau diếp cá - Ảnh minh họa: Internet

Rau diếp cá có vị cay, tính hàn giúp thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm rất tốt vì vậy có phát huy tác dụng vô cùng hiệu quả trong việc chữa bệnh trĩ. Hàm lượng lớn các chất Isoquercetin và Quercetin trong diếp cá có tác dụng làm bền vững các mao mạch, đồng thời hàm lượng giàu chất xơ trong rau diếp cá cũng có khả năng chữa táo bón rất tốt. Chính vì vậy, mà từ bao lâu nay, rau diếp cá còn được biết đến với công hiệu chữa trĩ hiệu quả.

Cụ thể, cơ chế hoạt động của rau diếp khi sử dụng để chữa bệnh trĩ là loại bỏ các tác động giúp cho các búi trĩ có cơ hội phát triển nhiều hơn, từ đó có thể ngăn ngừa việc viêm nhiễm hậu môn, mao mạch bền chắc hơn và làm thu nhỏ kích thước của các búi trĩ. Tuy nhiên, đây là bài thuốc dân gian nên để chữa được bệnh trĩ, bạn phải kiên trì áp dụng thực hiện chữa bệnh tại nhà thì mới mau có hiệu quả tốt nhất nhé!

Cách trị bệnh trĩ tại nhà bằng rau diếp cá

1. Ăn, uống diếp cá chữa bệnh trĩ

Đây là phương pháp chữa bệnh trĩ hiệu quả nhất và cũng đơn giản nhất dành cho tất cả các bệnh nhân. Bạn hãy bổ sung rau diếp vào thực đơn của bữa ăn hàng ngày để giúp loại bỏ việc bị táo bón và ngăn ngừa phát triển trĩ.

Bạn có thể thực hiện ăn hoặc uống rau diếp cá với các cách: ăn sống, xay rau diếp cá trị trĩ. Cách xay rau diếp cá trị bệnh trĩ rất đơn giản, bạn chỉ cần cho rau và nước vào say như làm sinh tố và uống trực tiếp là được.

Ăn sống hoặc uống nước diếp cá là cách đơn giản nhất để chữa bệnh trĩ tại nhà!

2. Đắp rau diếp cá vào hậu môn

Đối với các vết thương ngoài da, khi đắp rau diếp cá sẽ có tác dụng sát khuẩn, chống viêm rất tốt. Vì vậy, bệnh nhân bị trĩ có thể sử dụng rau diếp cá đã giã nhuyễn để đắp vào hậu môn nơi các búi trĩ xuất hiện. Bên cạnh đó, bạn hãy nhớ thêm một vài hạt muối để tăng tính sát khuẩn nhé.

Để đắp rau diếp, bạn hãy nằm úp người xuống và đắp diếp cá lên, sau đó sử dụng băng gạc cố định phần diếp cá vừa đắp và để yên trong vòng 30 phút. Sau khi đủ thời gian, thì bạn nhớ tháo ra và rửa sạch lại là được.

Giã nhỏ và đắp rau diếp cá cũng là một giải pháp hiệu quả và nhanh gọn!

3. Xông rau diếp cá chữa bệnh trĩ

Việc xông trĩ bằng rau diếp cá cũng có kết quả đáng kinh ngạc. Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần nấu rau cùng với nước và muối trắng trong khoảng 10 phút. Sau đó bắc ra để cho nguội bớt một chút rồi mang đi xông hậu môn. Nhớ là hãy để nguội bớt mới xông nhé, tuyệt đối không nên xông lúc nóng, kẻo hơi nước có thể gây bỏng cho bạn.

Với cách xông trĩ bằng rau diếp cá này sẽ giúp tiêu diệt vi khuẩn, thu nhỏ kích thước các búi trĩ và ngăn ngừa việc hậu môn bị sưng viêm hiệu quả.

Đun rau diếp và xông hơi cũng mang lại hiệu quả rất tốt!

Bên cạnh đó, trị bệnh trĩ bằng rau diếp cá cho bà bầu cũng là một cách để bạn chữa bệnh dứt điểm mà không cần sử dụng các loại thuốc làm ảnh hưởng đến thai nhi. Tuy nhiên, nên lưu ý, đây chỉ là những cách để áp dụng điều trị có hiệu quả đối với những người bị trĩ nhẹ. Nếu đã bị nặng, các phương pháp này chỉ giúp thu nhỏ kích thước và giảm sưng viêm. Vì vậy, cách tốt nhất là bạn nên đến gặp bác sĩ để có cách điều trị phù hợp, hiệu quả và dứt điểm căn bệnh này.

Trên đây là các cách trị bệnh trĩ tại nhà bằng rau diếp cá đã được nhiều người áp dụng cho hiệu quả tốt. Nếu chẳng may bạn bị bệnh, hãy lựa chọn một trong những cách trên để thực hiện giúp cải thiện tình trạng bệnh của bản thân! Chúc các độc giả áp dụng thành công và nhanh chóng tạm biệt căn bệnh khó nói này nhé!