Theo các chuyên gia về y tế, những người bị dị ứng với một số thực phẩm, bị tổn thương gan ruột cũng có nguy cơ mắc bệnh trĩ khá cao bởi chúng khiến cho các tĩnh mạch trực tràng căng thẳng.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Trong đó, nguyên nhân phổ biến nhất là do căng thẳng kéo dài, ngồi lâu một chỗ và không vận động gây nên tăng áp lực trực tràng ruột. Ngoài ra, những yếu tố làm tăng nguy cơ gây bệnh có thể kể đến như: táo bón, nâng vật nặng, tư thế ngồi không đúng cách, mang thai, tiêu chảy, chế độ ăn uống hàng ngày thiếu chất….

Với người được xem là nặng nếu khám và chuẩn đoán bệnh ở cấp độ 3 và 4. Lúc này búi trĩ bên trong (trĩ nội) đã bị sa quá mức, gây ra tình trạng nghẹt, tắc mạch và gây nứt, áp-xe ở hậu môn, hay búi trĩ bị lòi ra ngoài (trĩ ngoại), bị nhiễm trùng và gây lở loét, xuất huyết, tạo thành các cục máu đông nằm bên trong búi trĩ, có nguy cơ gây nên những biến chứng nguy hiểm.

Tùy vào mức độ của người từng mà bệnh được chia làm 4 cấp độ cơ bản. Với người bị bệnh trĩ được chuẩn đoán nằm ở cấp độ 1 và 2, đó được xem là nhẹ. Người bệnh ở hai cấp độ này thường sẽ có những biểu hiện: đau hoặc chảy máu khi đại tiện, bị ngứa vùng hậu môn, viêm da, ngứa ngáy và bị ướt viêm xung quanh hậu môn.

Cách chữa bệnh trĩ bằng bài thuốc dân gian

Trĩ không phải là căn bệnh khá phổ biến hiện nay. Nếu gặp phải tình trạng bệnh ở cấp độ nhẹ, bạn có thể áp dụng điều trị và chữa bằng những bài thuốc dân gian chữa bệnh trĩ dưới đây.

Chữa bệnh trĩ bằng đu đủ

Đu đủ không chỉ là thực phẩm bổ dưỡng, tốt cho sức khoẻ mà còn là phương chữa bệnh trĩ bằng bài thuốc dân gian rất hiệu quả được nhiều người áp dụng. Thông thường, với bài thuốc dân gian chữa bệnh trĩ bằng đu đủ, người ta thường dùng đu đủ xanh, chọn quả còn tươi và có nhiều nhựa.

Đu đủ là phương chữa bệnh trĩ rất hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, bổ đôi quả đu đủ xanh và sau đó buộc úp 2 nửa của quả đu đủ vào hai bên cẳng chân, phần cuống quay lên trên rồi để qua đêm. Với cách này, mạch máu của các búi trĩ sẽ co lại như được bôi thuốc co mạch. Cứ tiếp tục với cách làm như vậy cho đến khi búi trĩ biến mất thì dừng lại.

Cách chữa bệnh trĩ bằng rau diếp cá

Bài thuốc dân gian chữa bệnh trĩ với rau diếp cá khá đơn giản. Tuy nhiên, để thuốc có thể phát huy tốt tác dụng, người bệnh cần phải kiên trì.

Để chữa bệnh trị bằng rau diếp cá có rất nhiều cách. Phổ biến nhất vẫn là ăn sống, mỗi ngày, chọn những bó rau diếp cá còn tươi, ngâm vào nước muối loãng trong 5 phút. Tiếp đó đưa ra rổ, để ráo nước và ăn sống. Có thể ăn diếp cá thay những loại rau khác, nên ăn càng nhiều càng tốt. Ngoài ra, có thể dùng diếp cá để xay sinh tố uống.

Bạn cũng có thể nấu rau diếp cá với nước, dùng nước để xông hơi, ngâm và rửa hậu môn lúc nước còn hơi nóng. Với bài thuốc đơn giản này, chỉ cần thực hiện kiên trì, bệnh trĩ sẽ được chữa khỏi.

Thường xuyên uống nước diếp cá giúp chữa bệnh trĩ - Ảnh minh họa: Internet

Chữa bệnh trĩ bằng nghệ

Bên cạnh được biết đến là một gia vị giúp làm tăng thêm mùi vị và màu sắc của món ăn, củ nghệ còn là vị thuốc chữa “bách bệnh”. Trong y học cổ truyền, củ nghệ vàng có tác dụng tốt trong trị giảm đau, hoạt huyết, trị bế kinh, ngăn ngừa viêm nhiễm,… Dân gian cũng thường dùng nghệ vàng để thoa lên các vết mụn nhọt lên da non, trị những tổn thương da, giảm các vết thâm, nám…

Y học ngày nay cũng đã chứng minh thành phần curcumin trong củ nghệ có tác dụng tốt trong chống viêm loét dạ dày, giúp giảm lượng cholesterol trong máu… Theo đó, nghệ vàng có khả năng điều trị bệnh trĩ hiệu quả khi dùng riêng hoặc sử dụng kết hợp cùng với một số thảo dược khác.

Nghệ là vị thuốc chữa “bách bệnh” - Ảnh minh họa: Internet

Bài thuốc dân gian chữa bệnh trĩ với củ nghệ rất đơn giản. Bạn chỉ cần chuẩn những nguyên liệu

Nghệ vàng: 1 củ

Rau diếp cá: 100gr

Quả sung: 2 - 4 quả sung

Muối ăn: 1 thìa nhỏ.

Sơ chế sạch những nguyên liệu này, sau đó đun với 1,5 lít nước. Khi nước sôi thì tắt bếp, dùng xông trực tiếp lên vùng hậu môn khoảng 15 - 20 phút, khi nước đã nguội bớt thì dùng nước này ngâm hậu môn trong ít phút rồi lau khô với khăn mềm sạch. Thực hiện cách này vào mỗi tối, kiên trì trong 2 - 4 tuần, bệnh trĩ sẽ được cải thiện.

Chữa bệnh trĩ bằng lá trầu không

Lá trầu không được dùng nhiều trong chữa trị bệnh trĩ bởi trong lá trầu không có chứa nhiều chất có tính kháng khuẩn, tiêu viêm và sát trùng tốt. Nhờ đó, khi áp dụng bài thuốc dân gian chữa bệnh trĩ với lá trầu không sẽ giúp người bệnh giảm bớt triệu chứng đau ngứa, ngừa viêm nhiễm và kiểm soát tình trạng bệnh.

Lá trầu không được dùng nhiều trong chữa trị bệnh trĩ - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều cách chữa trĩ bằng lá trầu không, với những người bệnh gặp phải biểu hiện như sưng tấy, đau rát hay chảy máu hậu môn thì nên áp dụng cách làm dưới đây:

Chuẩn bị khoảng 5 - 10 lá trầu không, mang rửa sạch và đun sôi. Sau đó để cho nước nguội bớt, ngâm trực tiếp vùng hậu môn, đừng quên vệ sinh sạch sẽ trước khi ngâm. Thư giãn trong 10 - 15 phút rồi lau bằng khăn mềm. Cách này được áp dụng cả với những người đang mắc bệnh trĩ nội độ 1, độ 2. Thực hiện mỗi ngày cho đến khi hết hẳn triệu chứng.

Chữa bệnh trĩ bằng lá vông

Tương tự trầu không, trong lá vông có chứa những chất kháng sinh tự nhiên, giúp tiêu viêm, giảm sưng tốt. Do đó, dân gian đã áp dụng ưu điểm này của lá vông để tạo ra những cách chữa giúp giảm việc co thắt cơ hậu môn, giảm đau, se búi trĩ.

Cũng giống như các phương pháp chữa bệnh trĩ bằng thuốc nam khác. Bạn có thể áp dụng thông qua việc tác động ngoài da hoặc kết hợp đắp lá, làm thuốc uống từ lá vông. Bài thuốc dân gian chữa bệnh trĩ này áp dụng với những bệnh nhân có cơ địa ít dị ứng, sức khỏe tốt, đồng thời phần búi trĩ ngoại có kích thước không quá lớn (từ 1-2cm)

Để chữa bệnh trĩ bằng lá vông, bạn cần dùng khoảng 7 – 9 chiếc lá vông còn tươi, đem lá rửa sạch rồi hơ nóng trên lửa. Sau đó, đắp trực tiếp lá vông vào vùng búi trĩ cho đến khi lá nguội. Với cách làm này, sức nóng từ lá vông sẽ kích thích và giải phóng các hoạt chất giảm đau, sát trùng tự nhiên, kháng viêm, trong lá vông. Các hoạt chất trực tiếp tác động trực tiếp vào hệ thống tĩnh mạch búi trĩ, làm giảm cảm giác đau, giảm co thắt vùng hậu môn, kích thích co các búi trĩ.

Lá vông có chứa những chất kháng sinh tự nhiên giúp tiêu viêm, giảm sưng - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý dành cho người đang điều trị bệnh trĩ

Bên cạnh việc kiên trì áp dụng những bài thuốc dân gian chữa bệnh trĩ như: cách chữa bệnh trĩ bằng tỏi, chữa bệnh trĩ bằng lá ổi, chữa bệnh trĩ bằng mật ong, chữa bệnh trĩ bằng quả sung…. Để việc điều trị trở nên hiệu quả, trong quá trình trị bệnh người bệnh cần lưu ý một số vấn đề sau:

Hạn chế ngồi nhiều, nên vận động thường xuyên - Ảnh minh họa: Internet

Nên hạn chế tối đa việc đi lại.

Nên tăng cường nghỉ ngơi, sinh hoạt điều độ, có chế độ dinh dưỡng hợp lý

Hạn chế ăn những đồ ăn cay nóng

Chú ý giữ vệ sinh vùng bệnh sạch, tránh nguy cơ viêm nhiễm

Trên đây là một vài thông tin hữu ích cách chữa bệnh trĩ bằng bài thuốc dân gian. Hy vọng đã giúp bạn có thêm những phương pháp hiệu quả để chữa bệnh trĩ, phục hồi sức khỏe tốt.