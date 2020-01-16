Lá vông chữa bệnh trĩ hiệu quả tại nhà

Sức khỏe 16/01/2020 17:11

Có thể chữa bệnh trĩ theo biện pháp dân gian được hay không? Lá vông chữa bệnh trĩ liệu có hiệu quả?

Là một loại lá cây trong dân gian, lá vông được biết đến với công dụng chữa bệnh trĩ. Vậy tác dụng của nó trong chữa bệnh là như thế nào và lá vông chữa bệnh trĩ kết hợp cùng với những phương thuốc nào?

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Sử dụng lá vông chữa bệnh trĩ hiệu quả tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Lá vông có chữa bệnh trĩ được không?

Đặc điểm của cây vông

Tên gọi khác của lá vông là thích đồng bì, hải đồng bì hay vông nem. Vông là loại cây mọc ở nhiều vùng quê của Việt Nam, rất dễ trồng với đặc điểm nhận dạng là:

  • Thân cây cao từ 10 đến 20m
  • Gai gắn liền với thân cây
  • Có hoa mọc thành từng chùm và màu đỏ

Người dân thường thu hoạch lá vào mùa xuân để dùng tươi hoặc phơi khô để dùng dần. Đối với vỏ cây thì có thể thu hái quanh năm.

Tác dụng của cây vông trong chữa bệnh

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Hình vẽ mô tả búi trĩ - Ảnh minh họa: Internet

Theo Đông Y, lá vông có vị đắng nhạt, hơi chát và tính bình. Tác dụng chính của lá vông là:

  • An thần
  • Ức chế hệ thần kinh trung ương
  • Giúp người bệnh mất ngủ có giấc ngủ ngon
  • Sát trùng vết thương
  • Hạ nhiệt đối với những người bị nhiệt
  • Hạ huyết áp
  • Giảm phong thấp
  • Chữa lòi dom
  • Trị bệnh trĩ
  • Giảm đau nhức xương khớp
  • Giảm triệu chứng chảy máu mũi
  • Chữa trị triệu chứng đại tiện ra máu
  • Chữa mồ hôi trộm đối với trẻ em...

Các chuyên gia đã chỉ ra trong lá vông có chứa chất Alkaloid và chất Saponin, hai chất này có tác dụng giảm đau, kích thích lưu thông máu và hỗ trợ việc co lại của các búi trĩ.

Những nguyên nhân trên đã giải thích cho vì sao lá vông lại được sử dụng để chữa bệnh trĩ.

Cách dùng lá vông chữa bệnh trĩ

Trong dân gian lưu truyền rất nhiều bài thuốc từ lá vông chữa bệnh trĩ nhưng không phải phương thức nào cũng hiệu quả. Sau đây là một số biện pháp sử dụng lá vông chữa trĩ đã được kiểm nghiệm và đánh giá là mang lại chuyển biến tốt cho người bệnh.

Đắp lá vông chữa bệnh trĩ

Nguyên liệu:

  • Lá vông: 2 đến 3 chiếc lá
  • Muối hạt to

Cách thực hiện:

  • Bước đầu tiên bạn rửa sạch lá vông với nước muối pha loãng, sau đó rửa lại thêm một nước rồi để ráo.
  • Bước thứ hai bạn vệ sinh sạch vùng hậu môn sau đó lau khô bằng khăn mềm
  • Sau khi lá vông đã khô bạn lấy lá hơ nóng trên bếp lửa sau đó đắp lên vùng bị trĩ
  • Bạn thực hiện cách này mỗi ngày 1 lần vào buổi tối trước khi đi ngủ. Vì chữa theo cách tự nhiên nên bạn hãy kiên trì thực hiện để đạt được hiệu quả chữa bệnh.

Lá vông kết hợp với giấm thanh chữa bệnh trĩ

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Giấm thanh kết hợp với lá vông chữa bệnh trĩ - Ảnh minh họa: Internet

Giấm thanh là loại giấm được lên men từ rượu và một số nguyên liệu từ thiên nhiên như chuối, gạo, dừa...Giấm thanh có thành phần chủ yếu là acid acetic và nước. Khi kết hợp giấm thanh và lá vông thì người bệnh có thể cải thiện căn bệnh trĩ hiệu quả.

Nguyên liệu:

  • Giấm thanh: 30 đến 45ml 
  • Lá vông: 8 đến 10 chiếc lá
  • Muối hạt to
  • Băng gạc

Cách thực hiện:

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Lọc lấy phần nước lá vông và giấm thanh - Ảnh minh họa: Internet
  • Rửa sạch lá vông với với nước muối pha loãng sau đó rửa lại với nước
  • Sau đó cho lá vông vào nước đun sôi, khi nước nguội thì vớt lá vông ra
  • Lấy lá vông vừa vớt được giã nhuyễn sau đó đổ giấm thanh đun sôi vào trộn nhuyễn thành hỗn hợp dạng sền sệt.
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Lá vông nem điều trị bệnh trĩ - Ảnh minh họa: Internet
  • Dùng hỗn hợp vừa có đắp lên vùng bị trĩ, dùng băng gạc để cố định và giữ trong thời gian từ 2 đến 3 tiếng.

Khi đắp thuốc bạn cần lưu ý tránh di chuyển nhiều để hỗn hợp không bị bong ra ngoài. Thực hiện phương pháp này 2 ngày 1 lần và liên tục trong thời gian dài.

Rượu trắng và lá vông chữa bệnh trĩ

Nguyên liệu:

  • Rượu trắng: 2 lít
  • Lá vông: 200g

Cách thực hiện:

  • Rửa sạch lá vông với nước muối loãng sau đó rửa lại với nước, để ráo, thái nhỏ rồi phơi trong bóng râm.
  • Khi lá vông đã khô thì ngâm cùng với rượu trắng trong bình thủy tinh có nắp đậy kín trong 1 tuần là có thể sử dụng
  • Cách dùng rất đơn giản, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ bạn lấy khoảng 30ml rượu ngâm pha với nước ấm để ngâm vùng hậu môn bị trĩ.

Lá vông nem kết hợp với lá sen chữa bệnh trĩ

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Lá sen và lá vông trị bệnh trĩ - Ảnh minh họa: Internet

Do lá sen có tính mát với tác dụng thanh nhiệt, giải độc tố, chữa bệnh mất ngủ và an thần nên khi lá vông kết hợp cùng với lá sen sẽ có công dụng làm dịu cơn đau mà bệnh trĩ gây nên.

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- Một số lưu ý khi dùng lá lốt chữa bệnh trĩ

Nguyên liệu:

  • Lá vông: 15g
  • Lá sen: 15g
  • Muối hạt to

Cách thực hiện:

  • Rửa sạch lá vông và lá sen cùng nước muối pha loãng sau đó giã nát và đun sôi với nước.
  • Sau khi nước sôi thì bạn tắt bếp, lọc lấy phần nước để uống. Đối với phần bã còn lại bạn cũng đừng bỏ đi, hãy giữ lại để đắp lên phần hậu môn bị trĩ trong vòng 30 phút sau đó rửa lại với nước. 
  • Cuối cùng bạn dùng khăn bông mềm lau lại.

Lá vông chữa bệnh trĩ là một bài thuốc dân gian và nó chỉ có tác dụng hỗ trợ chữa bệnh, không thể điều trị dứt điểm căn bệnh. Còn tùy thuộc vào tình trạng và cơ địa của mỗi người mà tác dụng của nó sẽ như thế nào. Để xác định cũng như chữa trị hiệu quả căn bệnh bạn hãy tìm đến cơ sở uy tín để được hỗ trợ tốt nhất.

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